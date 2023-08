Wohnwagenbrand auf dem Wohnwagenplatz Bastgässjer (Foto)

(AJ) – Am 12.08.2023 gegen 14:30 Uhr zeigte eine schwarze Rauchsäule den alarmierten Wehrleuten den Weg. 2 Wohnwagen standen auf dem Wohnwagenplatz der Bastgässjer in Vollbrand. Das Feuer drohte auf einen weiteren Wohnwagen überzugreifen. Alle Personen hatten den Platz verlassen. Insgesamt haben die Bewohner 11 Feuerlöscher eingesetzt, um die Flammen zu löschen, was allerdings vergeblich war.

Die angerückten Kräfte nahmen zwei C-Rohre vor, schützten den daneben stehenden Wohnwagen und löschten die Flammen ab. Die Wasserversorgung wurde von einem Unterflurhydranten in der Wöllsteiner Strasse sichergestellt. Da die Wasserversorgung über der Straße lag, wurden Schlauchbrücken zur Überfahrung der Schläuche eingesetzt. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen, da diese nur langsam überfahren werden konnten.

Die Polizei sperrte den betroffenen Teilabschnitt in der Badenheimer Str. für den Verkehr.

Insgesamt arbeiteten 2 Trupps unter Atemschutz, räumten das Brandgut aus dem Wohnwagen und löschten alle Glutnester ab. Mit einer Wärmebildkamera wurde eine Brandnachschau durchgeführt. Es wurden keine Personen verletzt. Ein Rettungswagen stand während der Löscharbeiten für die eingesetzten Kräfte in Bereitschaft.

Was den Brand genau ausgelöst hatte, war bis zum Einsatzende nicht bekannt.

Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben, die zusammen mit der Kriminalpolizei die Brandursachenermittlung aufgenommen hatte.

Der Einsatz war nach etwa 1:15 Minuten beendet.

Quelle: Feuerwehr Bad Kreuznach

Verkehrsunfallzeuge gesucht – Polizei sucht jugendlichen Skateboardfahrer

Bad Kreuznach (ots) – Bereits am vergangenen Donnerstag 10.08.2023 ereignete sich zwischen 14-14:30 Uhr auf der Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznach etwa in Höhe der Hausnummer 65 ein Verkehrsunfall bei dem ein Skateboardfahrer einen auf dem Gehweg berechtigt parkenden PKW nicht unerheblich beschädigte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein jugendlicher Skateboardfahrer die Rüdesheimer Straße in Fahrtrichtung Bad Kreuznach-Innenstadt entlang, als er in Höhe der Hausnummer 65 aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Board verlor und mit dem geparkten PKW einer 51 Jahre alten Dame kollidierte.

Nach dem Aufprall verließ der junge Mann (augenscheinliches Alter ca. 12-13 Jahre, blonde Haare, schmal, ca. 1,65 Meter groß) unerlaubt die Unfallstelle in Richtung Bad Kreuznach.

Der Verkehrsunfall müsste vor Ort durch mehrere Verkehrsteilnehmer beobachtet worden sein, insbesondere von einem PKW-Fahrer mit Anhänger, der mit dem offenbar nicht verletzten Skateboardfahrer kurz gesprochen hat.

Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach bittet Zeugen des Vorgangs sich unter der Telefonnummer 0671-8811101 bei hiesiger Dienststelle zu melden.

PKW zerkratzt

Bad Sobernheim, Breitler Straße (ots) – Im Zeitraum von Samstag 12.08.2023, 16:00 Uhr bis Montag 14.08.2023, 08:30 Uhr, wurde in Bad Sobernheim, in der Breitler Straße, ein PKW durch bislang unbekanntem Täter beschädigt (linker vorderer Kotflügel zerkratzt).

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Kirn unter der Telefonnummer 06752-1560 zu melden.

Radfahrerin tödlich verunglückt

K24 bei Winterburg (ots) – Am Freitag 11.08.2023 kam es gegen 20:00 Uhr, auf der Kreisstraße 24 bei Winterburg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem eine 54-jährige Fahrradfahrerin tödlich verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand erfasste ein herannahendes Kraftrad die Radfahrerin, welche die K24 in Richtung Rehbach befuhr. Der Kraftradfahrer erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Zwecks Unfallaufnahme und der Verständigung eines Gutachters war die Kreisstraße für mehrere Stunden gesperrt.