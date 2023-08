Handfeste Auseinandersetzung zwischen Sohn und Eltern

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntagmittag kam es zwischen einem 18-Jährigem und seinen Eltern zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im Verlaufe des Streits schlug der Sohn seiner Mutter ins Gesicht. Auch schlug er gegen seine Zimmerwand und beschädigte diese.

Der 18-Jährige wurde auf wunsch der Eltern des Hauses verwiesen. Der junge Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verdacht der Körperverletzung und der Sachbeschädigung.|gus

26-jährige Frau landet in Gewahrsam

Kaiserslautern (ots) – Einer Frau wurde aufgrund vorangegangener Streitigkeiten mit ihrem Lebenspartner ein Platzverweis ausgesprochen. Da sie dem Platzverweis nicht nachkam, musste sie durch die Polizeibeamten in Gewahrsam genommen werden.

Hierbei legte sie ein aggressives und unkooperatives Verhalten an den Tag und werte sich vehement gegen die polizeiliche Maßnahme. Gegen die 26-Jährige kommt nun eine Anzeige wegen Widerstands zu. |gus

Streitigkeiten im Freibad

Kaiserslautern (ots) – Wegen Streitigkeiten musste die Polizei am Freitag in die Waschmühle ausrücken. Gegen Nachmittag kam es dort aufgrund eines Sprungturmverbots zu einer verbalen Auseinandersetzung.

Wie sich herausstellte, wurde das Personal des Schwimmbads aufgrund des Sprungturmverbots von einem Jugendlichen und zwei Kindern beleidigt. Die Polizei hat die Beleidigungsanzeigen aufgenommen.

Verkehrskontrollen in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Innenstadtbereich mussten 3 Verkehrsteilnehmern, die mit dem E-Scooter unterwegs waren, die Weiterfahrt untersagt werden. Alle E-Scooter-Fahrer hatten Alkohol getrunken. Die Promillegrenzen wurden deutlich überschritten, wobei ein 25-Jähriger nach einem Alkoholtest einen Wert von 1,50 Promille erreichte.

Ein weiterer Atemtest bei einem 24-jährigen Autofahrer ergab 0,67 Promille. Der Mann muss daher mit einer Geldbuße rechnen. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Auf die Scooter-Fahrer kommt nun ein Strafverfahren zu.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin: Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere und begeht eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat. Lassen Sie deshalb immer Ihr Auto, auch E-Scooter stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind!

Fahrraddiebstahl im Innenstadtbereich – Wem gehören die Räder?

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnte eine Gruppe dabei beobachtet werden, wie sie sich in der Eisenbahnstraße an einem verschlossenem Rad zu schaffen machten. Als dies jedoch misslang lief die Gruppe in Richtung Bahnhof davon. Dort konnte sie von der Polizei angehalten werden.

Wie sich herausstellte hatte die Gruppe bereits zwei Drahtesel erfolgreich entwenden können. Das blaue Damenrad mit der Aufschrift „BAVARIA“ und das weiße Sport-Rad mit braunem Sattel und der Aufschrift „CITYSPEED“ wurden von der Polizei sichergestellt.

Nun sucht die Polizei nach den rechtmäßigen Eigentümern der Räder. Diese können sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 jederzeit unter der Nummer 0631 369-2150 melden. Auf die Gruppe kommt ein Strafverfahren infolge der Fahrraddiebstähle zu.|gus

Kreis Kaiserslautern

Mehrere Einsätze auf der Kerwe in Hochspeyer

Hochspeyer (ots) – Auf der Kerwe in Hochspeyer kam es am Sonntag gleich zu zwei Polizeieinsätzen. Einem 65-Jährigem wurde von einer Gruppe Jugendlicher der Geldbeutel entwendet. Anschließend rannte die Gruppe in unterschiedlichen Richtungen davon und konnte nicht festgehalten warden. Auch wurde ein Heranwachsender und ein Jugendlicher von ihren Kleinkrafträdern gestoßen, als diese vom Kerweplatz wegfahren wollten.

Die Täter konnten durch einen der Geschädigten jedoch beobachtet werden, wie diese in den Zug nach Kaiserslautern stiegen. Dort konnten die Täter durch die Polizei festgestellt

und deren Personalien erhoben werden. Auf sie kommt nun eine Anzeige aufgrund des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu.

Die Polizei hat bezüglich des Geldbeuteldiebstahls die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |gus