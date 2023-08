Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Ein 60-jährige Autofahrerin aus Neu-Eichenberg hat am Sonntagabend um kurz vor 20.00 Uhr mit ihrem Pkw eine 36-jährige Fußgängerin aus Göttingen erfasst, die in Eschwege vom Stadtbahnhof kommend den Fußgängerüberweg in Richtung einer Bäckerei überquerte. Die Autofahrerin war vom Kreisverkehr kommend in die Niederhoner Straße stadtauswärts eingefahren und hatte die Frau lt. Unfallbericht aufgrund der blendenden Sonne offenbar übersehen. Die 36-Jährige wurde dann auf der Motorhaube des Pkw einige Meter mitgenommen, ehe die 60-Jährige ihr Fahrzeug zum Stillstand bringen konnte. Die Fußgängerin wurde mit schweren Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt. Hierzu wurde auch ein Rettungshubschrauber angefordert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Pkw der 60-Jährigen sichergestellt und für die Unfallermittlungen zudem ein Gutachter hinzugezogen. Der Schaden am Auto beläuft sich auf 2000 Euro.

Parkrempler; Schaden 1500 Euro

Am Sonntagabend hat ein 19-Jähriger aus Göttingen in Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw beim Ausparken ein anderes Fahrzeug touchiert und daran einen Schaden von 1000 Euro verursacht. Das eigene Auto zog der Verursacher mit 500 Euro Schaden ebenfalls in Mitleidenschaft. Der Unfall ereignete sich gegen 21.00 Uhr in der Hardtstraße.

Auto durch Kind auf Fahrrad beschädigt

Beim Vorbeifahren an einem geparkten Auto hat ein 7-jähriger Junge am Sonntagvormittag einen Schaden von 500 Euro verursacht. Der Junge, der mit einem Elternteil unterwegs war, befuhr gegen 11.15 Uhr in Eschwege mit seinem Fahrrad die Straße „Vor dem Brückentor“ Richtung Innenstadt und geriet dann aus Unachtsamkeit mit seinem Lenker gegen einen verbotswidrig am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Neben dem Schaden von 500 Euro an dem Auto entstand auch an dem Kinderfahrrad ein Schaden von 50 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr hat ein 27-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau auf der L 3241 ein Reh erfasst, als er von Hausen in Richtung Velmeden unterwegs war. Das Tier verendete am Unfallort, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro.

Auffahrunfall; Schaden 5000 Euro

Eine 25-jährige Autofahrerin aus Großalmerode ist am Sonntagmittag gegen 13.20 Uhr auf den vorausfahrenden Wagen eines 68-Jährigen aus Castrop-Rauxel aufgefahren, als sie von der Landesstraße L 3238 von Uengsterode kommend, auf die B 451 in Richtung Trubenhausen einbiegen wollte. Dabei verursachte die 25-Jährige Schäden in Höhe von 3000 Euro an ihrem eigenen und in Höhe von 2000 Euro am Pkw des 68-Jährigen.

Polizei Witzenhausen

Zwei Radfahrer kollidieren; einer leicht verletzt, der andere entfernt sich unerlaubt

Leicht verletzt wurde am Sonntagmittag ein 79-jähriger Radfahrer (mit Pedelec) aus Witzenhausen, der gegen 12.50 Uhr mit einem ihm entgegenkommenden, derzeit noch unbekannten, Radfahrer zusammenstieß. Der Unfall ereignete sich auf dem parallel zur Bundesstraße B 80 verlaufenden Radweg zwischen Witzenhausen und Unterrieden. Laut Unfallbericht war der 79-Jährige in Richtung Unterrieden unterwegs, wo ihm nach dessen Angaben in einer Linkskurve auf seiner Fahrspur ein Fahrradfahrer mit hoher Geschwindigkeit entgegengekommen sei. Dadurch sei es dann zum Zusammenstoß gekommen. Zunächst hatte der andere Radfahrer zwar geholfen, habe sich dann aber entfernt, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Personenbeschreibung: männlich, durchtrainiert, kurze Hose, blauer Helm, 3-Tage-Bart. Der 79-Jährige musste später zur weiteren ärztlichen Versorgung einem Krankenhaus zugeführt werden. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf 300 Euro. Die Polizei in Witzenhausen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise unter 05542/9304-0.

Falschfahrer entfernt sich un erlaubt von der Unfallstelle; Polizei sucht Zeugen

Am Sonntagmittag ereignete sich gegen 13.30 Uhr ein Auffahrunfall zwischen Pkw und Motorrad im Bereich eines derzeit einspurigen Streckenabschnitts der B 27 zwischen Marzhausen und der Anschlussstelle der A 38. Verursacher des Unfalls ist laut Unfallbericht offenbar ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der zur Unfallzeit den Bereich fälschlich in Richtung Marzhausen befuhr und dabei einer 53-jährigen Autofahrerin aus Frankfurt entgegenkam. Diese leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch kam ein hinter der Frau in gleicher Richtung fahrender 35-jähriger Motorradfahrer aus Hardegsen zu Fall, da er dem abbremsenden Pkw der Frau nicht mehr ausweichen konnte und auffuhr. Der 35-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Schäden beziffern sich auf 4000 Euro (Motorrad) und 3000 Euro (Pkw). Der verursachende Pkw blieb unbeschädigt und verließ die Unfallstelle auf der B 27 in Richtung Eschwege, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es soll sich hierbei um einen VW Tiguan in beige mit Fahrradträger und dem amtlichen Kennzeichen-HEF-DJ……gehandelt haben. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Verkehrsteilnehmer verweigert Personalien

Am Sonntagnachmittag hat sich ein 74-jähriger Mann aus dem Ringgau gegen polizeiliche Maßnahmen zur Wehr gesetzt, nachdem die Beamten in Eschwege ihn gegen 16.30 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle einer Personalienfeststellung unterziehen wollten. Der Mann war mit einem Fahrrad auf der Niederhoner Straße in verkehrswidriger Weise unterwegs, woraufhin sich die Beamten zu einer Kontrolle entschlossen. Da der Mann die Angaben zu seiner Person komplett verweigerte, wurden ihm weitere Maßnahmen angedroht und in der Folge musste der Mann letztlich unter Zwang zur Polizei verbracht werden, um dort weitere Maßnahmen zu seiner Identitätsfeststellung treffen zu können. Während der vorläufigen Festnahme und des Transportes zur Dienststelle setzte sich der Mann dann aktiv gegen die Beamten zur Wehr. Auf der Dienststelle konnten dann letztlich die Personalien des 74-Jährigen in Erfahrung gebracht werden, den nun weitere polizeiliche Ermittlungen wegen Widerstandshandlungen und der Nichtangabe von Personalien erwarten.

Widerstand nach Häuslicher Gewalt

Zu einem Mehrfamilienhaus in Eschwege mussten die Eschweger Beamten am Sonntagabend ausrücken, nachdem es dort gegen 18.45 Uhr in der Wohnung einer Familie zu einer Auseinandersetzung zwischen Eheleuten gekommen war. Hierbei soll nach vorangegangenen Streitigkeiten der 37-jährige Mann gegenüber seiner gleichaltrigen Frau gewalttätig geworden sein und diese u.a. am Hals gepackt und ihr Schmerzen zugefügt haben. Der Mann sollte daraufhin von der Polizei der Wohnung verwiesen werden, kam dem aber letztlich nicht nach. In Folge dessen wurde der 37-Jährige vorläufig festgenommen und zwecks weiterer Ermittlungsmaßnahmen zur Dienststelle in Eschwege verbracht. Im Rahmen der Festnahme leistete der 37-Jährige aktiv Widerstand, so dass den Mann neben den Ermittlungen wegen Körperverletzung (Häusliche Gewalt) auch Ermittlungen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte erwarten.