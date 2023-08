Schwalm-Eder-Kreis, Schwarzenborn, tödlicher Verkehrsunfall

Am 13.08.2023 kam es gegen 12.15 Uhr auf der L 3156 zwischen Schwarzenborn Hauptschwenda und Schwarzenborn zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein historisches Militär- Geländefahrzeug befuhr die L 3156 von Hauptschwenda kommend in Richtung Schwarzenborn. Hierbei verlor der 54-jährige Fahrzeugführer aus Kirchheim aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße. Hierbei wurde er lebensbedrohlich verletzt sodass er trotz vor Ort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen und anschließenden Transport mit dem Rettungshubschrauber im Krankenhaus verstarb. Die 52- jährige Beifahrerin und Ehefrau des Fahrzeugführers wurde ebenfalls schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde zur ärztlichen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter beauftragt und das Fahrzeug sichergestellt. Die L 3156 wurde während der Versorgung der Verunfallten zeitweise voll gesperrt.

Bischofferode – Unbekannte erschlagen Schaf auf Viehweide

Tatzeit: Samstag, 12.08.2023, 22:00 Uhr bis Samstag, 12.08.2023, 22:30 Uhr

Unbekannte Täter haben am Samstagabend ein Schaf auf einer Viehweide erschlagen.

Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr haben unbekannte Täter unberechtigt eine Viehweide im Bereich Am Finkelshain/Weidelbacher Straße in Spangenberg-Bischofferode betreten und ein sechs Monate altes Jungschaf erschlagen.

Es wird derzeit davon ausgegangen, dass mehrere Täter zuvor einen in der Nähe des Tatortes befindlichen Holzpfosten aus dem Boden rissen und auf den Weidezaun legten, der dadurch nach unten gedrückt wurde, damit die Viehweide betreten werden konnte. Kurz darauf trieben die unbekannten Täter ein Jungschaf in eine gegenüberliegende Ecke der Weidzaunanlage, damit es nicht flüchten konnte. Hier wurde dann im Anschluss das Jungschaf, vermutlich mittels einer Holzlatte, erschlagen. Danach flüchteten die unbekannten Täter vom Tatort. Das tote Tier wurde auf der Viehweide zurückgelassen.

Zur Tatzeit befanden sich insgesamt 15 Schafe auf der Viehweide. Die anderen Schafe wurden bei dem Angriff nicht verletzt.

An dem Weidezaun entstand lediglich geringer Sachschaden, der derzeit nicht näher beziffert werden kann.

Die Besitzer selbst entdeckten das tote Schaf und verständigten daraufhin die Polizei.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf die derzeit unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0 zu melden.

Frielendorf – E-Bike gestohlen

Tatzeit: Donnerstag, 10.08.2023, 18:00 Uhr bis Freitag, 11.08.2023, 08:30 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (10.-11.08.2023) haben unbekannte Täter ein E-Bike in der Hauptstraße in Frielendorf entwendet.

Der Besitzer des E-Bikes gab gegenüber der Polizei an, dass er sein Fahrrad vor der Haustür des Wohnhauses, mit einem Schloss gesichert, abgestellt hatte. Jedoch hatte er das Schloss lediglich durch die Felge und den Rahmen gezogen, sodass das Fahrrad weggetragen werden konnte. Unbekannte Täter nutzten dies aus und entwendeten das dort abgestellte E-Bike.

Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein E-Bike der Marke Cube in Anthrazit. Der Markenname sowie die Pedale sind rot.

Das E-Bike hat einen Wert von mehreren tausend Euro.

Die Polizeistation Homberg ermittelt.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Verna – Unbekannte randalieren auf Schulhof

Tatzeit: Freitag, 11.08.2023, 17:00 Uhr bis Sonntag, 13.08.2023, 07:30 Uhr

Unbekannte Täter haben im angegeben Tatzeitraum auf dem Schulhof der Ohetalschule in der Welcheroder Straße in Frielendorf-Verna mehrere Sachbeschädigungen begangen indem sie wahllos randalierten.

Die unbekannten Täter rissen aus den dortigen Hochbeten das angepflanzte Gemüse heraus, warfen Blumenkübel um, rissen eine dortige Tischtennisplatte aus der Bodenverankerung und versetzten diese. Auch ein Holzpicknicktisch einer Sitzgruppe wurde umgeworfen und beschädigt.

Im Anschluss flüchteten die unbekannten Täter vom Tatort.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird mit 200,- EUR angegeben.

Die Polizeistation Homberg führt die Ermittlungen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.