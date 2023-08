Freude über gestohlenes Mountainbike währt nicht lange: Polizistin beobachtet Diebstahl auf Heimweg vom Nachtdienst

Kassel-Nord: Die Freude über ein gestohlenes Mountainbike währte für einen Dieb am heutigen Montagmorgen keine drei Minuten. Gegen 6:40 Uhr hatte er vor einer Schule in der Kasseler Schillerstraße das Schloss eines abgestellten Fahrrads geknackt. Dabei bemerkte er offenbar nicht, dass der Diebstahl und die anschließende Flucht vor den Augen einer Polizistin des Reviers Mitte stattfand, die sich auf dem Heimweg vom Nachtdienst befand und sofort ihre Kollegen alarmierte. So konnten die hinzugeeilten Streifen den 48-jährigen Dieb, der in Schlangenlinien auf dem gestohlenen Mountainbike unterwegs war, bereits in der Gießbergstraße festnehmen. In der Hosentasche des Mannes aus Kassel fanden die Polizisten den Seitenschneider, mit dem er das Fahrradschloss aufgebrochen hatte und stellten ihn sicher. Der Tatverdächtige zeigte neben seiner Fahrweise körperliche Auffälligkeiten, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Ein anschließend durchgeführter Drogentest schlug positiv auf Kokain, Amphetamine und Opiate im Urin des Mannes an, weshalb ein Arzt bei ihm eine Blutprobe entnahm. Zusätzlich zu dem Fahrraddiebstahl muss sich der 48-Jährige, der bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt ist, nun wegen „Trunkenheit im Verkehr“ verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Dank schnellem Hinweis von Anwohnerin: Streifen nehmen jugendliche Einbrecher in Hofgeismar fest

Hofgeismar (Landkreis Kassel): Dank des schnellen Hinweises einer aufmerksamen Zeugin gelang einer Streife der Polizeistation Hofgeismar in der Nacht zum heutigen Montag in der Hofgeismarer Innenstadt die Festnahme von zwei flüchtenden Einbrechern. Die Anwohnerin war gegen 1:30 Uhr auf den gerade stattfindenden Einbruch in ein Tabakwarengeschäft am Töpfermarkt aufmerksam geworden. Sie alarmierte sofort über den Notruf 110 die Polizei und gab eine Beschreibung der Täter durch. So konnte die hinzugeeilte Streife nur wenige Augenblicke später eine 18-Jährige festnehmen, die gerade aus dem Laden geflüchtet war und in Richtung Steinweg lief. Auch für einen ihrer Komplizen klicken nach kurzer Verfolgung die Handschellen, als der 13-Jährige vergeblich versuchte, sich zwischen geparkten Autos zu verstecken. Die zwei jungen Tatverdächtigen aus dem Landkreis Kassel mussten die Polizisten auf das Revier begleiten. Bei beiden fanden die Beamten Tabakwaren aus dem Geschäft und stellten sie sicher. Nach bisherigem Ermittlungsstand waren sie gemeinsam mit einem dritten Komplizen in das Geschäft eingebrochen und hatten sich dort auf Beutezug begeben. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die 18-Jährige und der 13 Jahre alte Junge an Sorgeberechtigte übergeben. Die Ermittlungen zu ihrem Komplizen dauern noch an und werden bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofgeismar geführt. Zudem prüfen die Ermittler, ob die Tatverdächtigen für Einbruchsversuche in einen benachbarten Supermarkt und den gleichen Tabakladen, die sich beide vor rund zwei Wochen ereignet hatten, verantwortlich sind.

MacBook und iPad während der Zugfahrt gestohlen (FOTO)

Kassel / Fulda (ots) – Den Verlust zweier hochwertiger Apple-Geräte hat seit dem 9. August ein 22-Jähriger aus Fulda zu beklagen. Zwei Tage später erstattete er

Strafanzeige beim Bundespolizeirevier in Fulda. Der Gesamtschaden liegt

schätzungsweise bei rund 3000 Euro.

Der Mann war am 9. August, gegen 17:30 Uhr, von Kassel in Richtung Frankfurt am

Main unterwegs in einem Zug der hessischen Landesbahn (HLB).

Für den Gang zur Toilette hätte er seinen Rucksack, samt der beiden

Apple-Geräte, ein MacBook und ein iPad, im Bereich des Fahrradabteils

stehenlassen. Als er zurückkam, sei der Rucksack der Marke „Herschel“ samt

Inhalt verschwunden gewesen.

Hinweis der Bundespolizei

Gepäck, insbesondere mit Wertsachen, niemals aus den Augen lassen. Entweder das

Gepäckstück mitnehmen oder zumindest einen Nachbarn bzw. Mitreisenden bitten,

darauf zu achten.

Gepäckstück mitnehmen oder zumindest einen Nachbarn bzw. Mitreisenden bitten, darauf zu achten. Ebenso gilt, wer Opfer von Diebstählen geworden ist, sollte unmittelbar nach

der Tat Strafanzeige bei der Bundespolizei oder jeder anderen

Polizeidienststelle erstatten.

Zeugen gesucht

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten,

sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Weitere Tipps der Bundespolizei zur sicheren Aufbewahrung für unterwegs:

Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen

immer eng am Körper. Nutzen Sie verschlossene Innentaschen.

immer eng am Körper. Nutzen Sie verschlossene Innentaschen. Keinesfalls gehören Geldbörsen, Wertsachen und Mobiltelefone in

Außentaschen.

Außentaschen. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper

und vor dem Bauch.

und vor dem Bauch. Tragen Sie Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper. -Halten Sie

immer Körperkontakt zu Ihrem Handgepäck.

Mehr Informationen auf www.bundespolizei.de

Schneller Ermittlungserfolg nach Brandstiftung in Mehrparteienhaus: Polizei nimmt 53-jährigen Verdächtigen fest

Kassel-Rothenditmold: Am gestrigen Sonntagnachmittag wurden die Feuerwehr und die Polizei gegen 17:00 Uhr zu einem Brand im Treppenhaus eines Mehrparteienhaus in der Wolfhager Straße im Kasseler Stadtteil Rothenditmold gerufen. Alle Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Dank der schnell eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Die Wohnungen blieben bewohnbar, dennoch war durch das Feuer im Treppenhaus und im Hausflur ein Schaden von ca. 25.000 Euro entstanden. Wie die ersten Ermittlungen der an der Brandstelle eingesetzten Streifen nach Abschluss der Löscharbeiten ergaben, hatte ein zunächst unbekannter Täter eine im Treppenhaus stehende Papiertonne vorsätzlich in Brand gesetzt. Das Feuer hatte im weiteren Verlauf auf weitere Tonnen übergegriffen. Da der Täter von einer Überwachungskamera erfasst worden war, konnten der mutmaßliche Brandstifter schnell ermittelt und eine Stunde nach der Tat in Kassel festgenommen werden. Den 53-Jährigen aus Kassel nahmen die Beamten für die polizeilichen Maßnahmen mit auf die Dienststelle. Angaben zu seinem Motiv machte der hinreichend polizeibekannte Mann nicht. Die weiteren Ermittlungen gegen den 53-Jährigen wegen schwerer Brandstiftung dauern an und werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt.

