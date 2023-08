Fahrzeug zerkratzt

Gersfeld. Unbekannte Täter zerkratzten derzeitigen Erkenntnissen nach am Freitag (11.08.), zwischen 11 und 18 Uhr, mutwillig mittels unbekanntem Gegenstand den weißen Kia Venga eines 64-Jährigen. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Straße „Auf der Wacht“. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Hinweise nach Bedrohung erbeten

Fulda. Zwei bislang unbekannte Jugendliche entwendeten am Freitag (11.08.), gegen 18.30 Uhr, eine in einem Schwimmbad in der Jahnstraße auf einem Handtuch liegende Tasche. Dabei wurden sie von einem Zeugen beobachtet, der sie sodann ansprach und aufforderte, die Tasche zurück zu legen. Sie kamen der Aufforderung nach. Als der Zeuge die beiden jungen Männer jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festhalten wollte, bedrohte derzeitigen Erkenntnissen nach einer der Jugendlichen den Mann augenscheinlich mit einem Messer. Beide Unbekannten flüchteten im Anschluss in Richtung Löherstraße / Rangstraße. Sie werden von Zeugen wie folgt beschrieben:

osteuropäisches Erscheinungsbild, kurze blonde Haare, bekleidet mit einer orangenen Badehose. Er führte einen dunklen Rucksack mit sich. Person 2: circa 170 cm groß, 16 – 17 Jahre alt, südländisches

Erscheinungsbild, kräftige Statur, kurze dunkle Haare. Er trug

eine dunkelblaue Badehose und ein graues Oberteil.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Gaststätte

Hünfeld. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagabend (11.08.) und Samstagnachmittag (12.08.) vermutlich über ein Fenster Zutritt zu einer Gaststätte in der Hauptstraße. Im Inneren hebelten sie einen Dart- und einen Spielautomaten gewaltsam auf und entwendeten Münzgeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugin ertappt Rollerdiebe

Fulda/Gersfeld. Eine aufmerksame Zeugin wurde am Sonntagmittag (13.08.), gegen 12 Uhr, auf zwei Jugendliche aufmerksam, die sich augenscheinlich am Skateparkplatz in Gersfeld an einer Vespa zu schaffen machten. Als sie diese ansprach, flüchteten sie in Richtung B 279. Die alarmierte Streife stellte kurz darauf fest, dass die schwarze Vespa am Tag zuvor am Fuldaer Bahnhof entwendet worden war. Die Zeugin beschreibt die Jugendlichen wie folgt: Person 1: etwa 15-16 Jahre alt, circa 1,70 m groß, schmale Statur, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Basecap, dunkler Pulli mit weißer Aufschrift auf dem linken Arm, schwarze Kapuzenweste, schwarze Hose mit seitlichen, weißen Streifen, dunkle Schuhe mit heller Sohle. Person 2: etwa 15-16 Jahre alt, circa 1,70 m groß, schmale Statur, mitteleuropäisches Aussehen, dunkles Oberteil, dunkle Jogginghose. Das Zweirad wurde inzwischen von seinem Besitzer wieder abgeholt. Personen, die rund um den Fuldaer Bahnhof oder den Skateparkplatz in Gersfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach Brand von Pkw

Eichenzell. Am frühen Montagmorgen (14.08.) kam es auf einem Firmengelände in der Straße „Auf der Milse“ in Welkers zum Brand eines Audi A7.

Etwa gegen 4.30 Uhr wurde ein aufmerksamer Zeuge auf das Feuer aufmerksam und informierte die Einsatzkräfte. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen schließlich gelöscht werden. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand glücklicherweise niemand.

Das Auto wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf rund 30.000 Euro.

Wie es zu dem Feuer an dem Auto kommen konnte, ist aktuell noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Momentan kann jedoch auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nun nach einem schlanken, etwa 1,80 Meter großen Mann, der sich zur Tatzeit im dortigen Bereich aufgehalten haben soll. Er soll helle Turnschuhe, ein helles Kapuzenshirt und eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen im Bereich des Oberschenkels getragen haben. Ob dieser Mann mit dem Brand in Verbindung steht, ist derzeit noch unklar.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Randalierer gemeldet – Zeuginnen, Zeugen und Betroffene gesucht!

Rhön. Am Montagvormittag (14.08.) informierten mehrere Bürgerinnen und Bürger die Polizei über eine männliche Person, die im Stadtgebiet von Gersfeld schreie und randaliere. Bei Eintreffen mehrerer Steifen vor Ort konnte der Randalierer jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen beschädigte der Mann aus bislang unbekannten Gründen unter anderem mehrere Fahrzeuge und sprach verbale Bedrohungen aus.

Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen – diese dauern aktuell noch an. In diesem Zusammenhang war auch der Polizeihubschrauber „Ibis“ kurzzeitig im Einsatz.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Sachverhalten geben können oder möglicherweise ebenfalls betroffen waren, werden gebeten, sich telefonisch an die Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/9612-0 zu wenden.

Fahrzeugbrand bei Löschenrod

Eichenzell. Am Freitag (11.08.), gegen 21.30 Uhr, ereignete sich auf der B 27 in der Abfahrt Löschenrod ein Fahrzeugbrand. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde die 52-jährige Fahrerin eines Porsche 718 Boxster von Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass Rauch aus dem Motorraum im Heckbereich aufstieg. Die Fahrerin konnte kurz vor der Einmündung zur Kreisstraße zwischen Eichenzell und Kerzell aus dem Pkw aussteigen, bevor das Fahrzeug in Brand geriet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Löschenrod und Eichenzell waren schnell vor Ort und löschten die Flammen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Polizeiautobahnstation Petersberg

HEF

Elfjähriger bei Unfall schwer verletzt

Rotenburg. Am Samstag (12.08.), gegen 18.20 Uhr, befuhr ein elfjähriger Junge aus Lispenhausen mit seinem Fahrrad die Mörikestraße aus Richtung Sängerweg kommend. Derzeitigen Erkenntnissen nach übersah eine 43-jährige Frau aus Lispenhausen das Kind, als sie mit ihrem Pkw rückwärts fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Elfjährige schwer verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

12.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Niederaula. Am Montag (07.08.), gegen 9.50 Uhr, befuhren eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederaula und eine 63-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederaula in dieser Reihenfolge die L3432 aus Mengshausen in Richtung Kerspenhausen. Die 31-Jährige wollte derzeitigen Erkenntnissen nach links in einen Feldweg einbiegen, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Pkw der 63-Jährigen kam. Es entstand Sachschaden von rund 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Bad Hersfeld. Am Freitag (11.08.), gegen 14.20 Uhr wollte ein 71-jähriger Pkw-Fahrer aus Marburg mit seinem Fahrzeug von einem Parkplatz im Seilerweg auf die Straße fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 36-jährigen Pkw-Fahrer aus Hauneck, der den Seilerweg aus Richtung Klinikum befuhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Diebstahl aus Wohnung

Wildeck. Unbekannte betraten am Freitag (11.08.) unbemerkt eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bengendorfer Straße und entwendeten eine Geldbörse. Die genaue Höhe des Diebesguts ist momentan noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Radmuttern gelöst

Ronshausen. Die Radmuttern eines gelben Honda Accord lockerten Unbekannte zwischen Donnerstagvormittag (10.08.)und Freitagmorgen (11.08.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz im Ibaer Weg. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Freitag (11.08.) die beiden amtlichen Kennzeichen ROF-XI 770 eines grauen Ford Fusion. Zur Tatzeit stand der Pkw in der Hünfelder Straße im Ortsteil Hohe Luft. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Bebra. Aus dem Flur eines Mehrfamilienhauses stahlen Unbekannte am Sonntag (13.08.), zwischen 1 Uhr und 11 Uhr, ein grünes Pedelec des Herstellers Stevens, Modell E-Juke. Das Zweirad im Wert von circa 4.200 Euro war zur Tatzeit mit einem Kettenschloss gesichert. Dieses wurde nach aktuellem Kenntnisstand von den Tätern gewaltsam geöffnet und am Tatort zurückgelassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Medizinischer Notfall verursacht Verkehrsunfall in Fulda aus

Fulda (ots)

Am Samstag (12.08.2023) ereignete sich gegen 12.35 Uhr ein Verkehrsunfall in der Innenstadt von Fulda. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer aus Hilders erlitt einen medizinischen Notfall und war aufgrund dessen nicht mehr in der Lage sein Fahrzeug sicher zu führen. Er befuhr die Magdeburger Straße stadteinwärts, als er in Höhe des Sportbades Ziehers plötzlich das Gaspedal durchtrat und sein Fahrzeug nicht mehr lenken konnte. Die 18-jährige Beifahrerin erkannte die Situation, ergriff das Lenkrad und versuchte die Spur zu halten. Der Versuch, den Fuß des Fahrers vom Gaspedal zu bekommen, gelang ihr jedoch nicht. Um einen schweren Unfall mit dem noch beschleunigenden Fahrzeug zu verhindern, riss sie schließlich das Lenkrad nach rechts. Dabei überfuhr das Fahrzeug den Gehweg und stieß gegen eine Fußgängerampel. Anschließend überquerte es die Fahrbahn nach links und überfuhr eine massive Straßenlaterne. Ein entgegenkommendes Fahrzeug konnte durch eine Notbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Der PKW schleuderte sodann weiter geradeaus in eine Hecke mit massivem Baumbestand, drehte sich um 360 Grad und kam schließlich zum Stillstand. Dabei wurde ein Verteilerkasten für die Telekommunikation vollständig zerstört. Der Fahrzeugführer wurde in Folge des Unfalles zwar nur leicht verletzt, aber zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus transportiert. Seine Beifahrerin und eine hinten sitzende 20-jährige Mitfahrerin wurden glücklicherweise nur leicht verletzt, aber zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus transportiert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 32.500 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Wildeck – Hönebach

Am Sonntag, den 13.08.20, parkte der 56jährige aus der Gemeinde Wildeck stammende Geschädigte gg. 14:45 Uhr seinen PKW, grauer VW Touran, auf dem Parkplatz zugehörig zum Sportplatz in Hönebach. Als er um 20:10 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte stellte er Beschädigungen entlang der Fahrertür fest. Diese wurden vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht. Das Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise bei der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda sind erbeten unter 06623 / 937 – 0.

Polizei warnt vor Telefonbetrügern: Aktuell vermehrt falsche Polizeibeamte im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Fulda (ots)

Aktuell versuchen Telefonbetrüger im Landkreis Hersfeld-Rotenburg an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen: Immer wieder treiben Trickbetrüger mit sogenannten Schockanrufen ihr Unwesen. Die Täter geben sich als gute Bekannte, Verwandte oder nahe Familienangehörige aus, die sich in einer Notsituation befinden und bitten um Bargeld. Als Gründe für den finanziellen Engpass werden kostspielige Käufe (Auto, Küche, etc.) oder Notlagen (Autounfälle, usw.) genannt. Manchmal meldet sich aber auch ein vermeintlicher Polizeibeamter, Staatsanwalt oder Richter am Telefon. Die Lage wird immer als äußerst dringlich dargestellt.

In den vorliegenden Fällen wurden den zumeist älteren Anschlussinhabern durch einen vermeintlichen Polizeibeamten vorgegaukelt, dass die Polizei auf der Suche nach einem flüchtigen Einbrecher sei. Bei bereits festgenommenen Tätern wurden angeblich Listen mit dem Namen der Angerufenen aufgefunden. Nun Sorge man sich um die Sicherheit der Angerufenen, ihrer Wertgegenstände und Ersparnisse.

Bislang haben glücklicherweise alle Angerufenen den Betrug erkannt, das Gespräch beendet und die Polizei informiert.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahe stehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Verkehrsunfälle mit Fahrerflucht und Alkoholeinfluss

Bad Hersfeld (ots)

Am Samstag, dem 12.08.2023 um 21:28 Uhr befuhren eine ca. 50- jährige blonde Fahrerin eines dunkelblauen VW mit dem amtlichen Kennzeichen HEF- (weiteres nicht bekannt) und eine 38-jährige PKW Fahrerin aus dem Wartburgkreis mit ihrem weißen BMW in dieser Reihenfolge die B 62 aus Richtung Hohe Luft kommend und bogen Richtung Innenstadt nach rechts ab. Die ON 02 verringerte unvermittelt die Geschwindigkeit ihres PKW. Die ON 01 übersah dies und fuhr auf die ON 02 auf. Im Anschluss entfernte sich die ON 02 von der Unfallstelle ohne sich um die Pflichten eines Unfallbeteiligten zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800,00 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Am Samstag, dem 12.08.2023 um 23:01 Uhr befuhr ein 25-jähriger …

Bad Hersfelder mit einem PKW BMW in weiß die Hainstraße in Fahrtrichtung Berliner Straße. Auf Höhe der Ampelanlage zur Heinrich-von-Stephan-Straße kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die dortige Ampelanlage. Der PKW-Fahrer stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden im Gesamtwert von ca. 20.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Lkw

Burghaun (ots)

Am 12.08.2023, 18:20 Uhr, befuhr ein polnischer Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug die B 27, von Rothenkirchen kommend, in Richtung Burghaun. Eine 36-jährige Frau aus dem Landkreis Wittmund fuhr hinter dem Sattelzug und wollte diesen vor der Einmündung Steinbach überholen. Aufgrund von Gegenverkehr führte der Lkw-Fahrer eine Gefahrenbremsung durch, um der Pkw-Fahrerin das Einscheren auf die rechte Fahrspur zu ermöglichen. Diese zog jedoch zu früh wieder auf die Richtungsfahrbahn und touchierte hierbei die Sattelzugmaschine. In der Folge kollidierte der Pkw noch mit der rechts neben der Fahrbahn verlaufenden Leitplanke und kam dann zum Stillstand. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Aufgrund des umsichtigen Handelns des Lkw-Fahrers wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen und der Schutzplanke beläuft sich auf ca. 15.000 EUR.

Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Hofbieber-Traisbach (ots)

Am 12.08.23, 03.00 Uhr ereignete sich im Hofbieberer Ortsteil Traisbach ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Petersberg befuhr mit seinem Pkw die Kreisstraße aus Richtung Hofbieber-Allmus in Fahrtrichtung Fulda. Am Ortseingang von Traisbach schlief der Fahrer vermutlich ein. Anstatt der abknickenden Vorfahrtsstraße zu folgen fuhr er geradeaus in einen Hof. Dort stieß er gegen eine Gartenmauer und beschädigte diese. Danach krachte er in ein großes Rolltor einer Scheune. In der Scheune kollidierte er mit einem größeren Pfostenfundament und kam dort zum Stehen. An der Scheune entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden: Ca. 50.000 Euro. Da der Verdacht der Trunkenheit bestand, wurde bei dem Pkw-Fahrer eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Bergung des Pkw gestaltet sich äußerst schwierig, da das große Rolltor auf dem Dach des Pkw lag.

Brand einer Garage – Carport in Neuhof-Hattenhof

Neuhof (ots)

In der Nacht von Freitag (11.08.) auf Samstag (12.08.), gegen 23.45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Nachbar in Neuhof-Hattenhof in der Neuhöfer Straße aufsteigenden Rauch an der Rückseite des Gebäudes im Bereich des dortigen Carports. Umgehend alarmierte dieser die Feuerwehr, begab sich zum Brandobjekt und weckte die im 1. und im 2. Obergeschoss wohnenden Bewohner des Hauses, die daraufhin ihre Wohnungen verließen.

Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr stand der Carport und ein Teil der angrenzenden Doppelgarage des Hauses bereits lichterloh in Flammen. Die freiwillige Feuerwehr der Gemeinden Hattenhof, Neuhof, Rommerz und Dorfborn, die mit insgesamt 50 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten aber ein direktes Übergreifen auf das Wohnhaus noch rechtzeitig verhindern. Ein in dem Carport stehender Pkw Audi A 3, ein in der einen Garagenhälfte abgestelltes Motorboot, sowie eine angrenzende kleine Hobbywerkstatt wurden durch das Feuer jedoch vollständig zerstört bzw. beschädigt. Ein weiteres, in der Doppelgarage abgeparktes Fahrzeug, blieb hingegen unbeschädigt. An der Außenfassade des Wohnhauses entstand nur leichter Schaden.

Glücklicherweise wurde keiner der drei Anwohner des Wohnhauses, ein 55-Jähriger Mann, sowie dessen Eltern (78 – und 76 Jahre alt), als auch niemand der Einsatzkräfte verletzt. Der in dem Wohnhaus befindliche Imbiss war zum Zeitpunkt des Feuers bereits geschlossen, so dass auch hier keinerlei Personen in Gefahr waren.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro. Über die Brandursache können bislang noch keinerlei Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen, in die auch die Kriminalpolizei einbezogen wurde, dauern an.

Kleintransporter rollt in Gartenmöbelausstellung

Fulda (ots)

Am Freitag (11.08.), gegen 21.25 Uhr, parkte ein 29-jähriger Mann aus Künzell seinen PKW-Transporter, einen Opel Movano, in Fulda in der Heidelsteinstraße auf dem Gelände der dortigen Tankstelle und begab sich kurzzeitig in den Verkaufsraum der Tankstelle.

Als er kurz darauf wieder den Verkaufsraum verließ, musste er feststellen, dass sein Kleintransporter nicht mehr vor Ort war. Vermutlich aus Unachtsamkeit versäumte es der 29-Jährige, sein Fahrzeug ausreichend vor dem Wegrollen zu sichern, so dass sich der Transporter quasi „selbständig“ machte. Über die zwei Fahrstreifen der Heidelsteinstraße hinweg rollte der Opel Movano in Richtung des gegenüberliegenden Möbelhauses, durchbrach dabei einen Doppelstabmattenzaun, rollte den dortigen Hang hinunter und noch circa 100 m weiter über den Parkplatz des Möbelhauses bis er letztendlich gegen die dort im Rahmen der Verkaufsausstellung aufgestellten Gartenmöbel prallte und zum Stehen kann. Erste Befürchtungen, wonach das Fahrzeug in eine der Schaufensterscheiben des Möbelhauses krachte, bestätigen sich bei der Unfallaufnahme nicht.

Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Fahrzeuge oder Fußgänger vor Ort bzw. im Nahbereich, so dass auch niemand verletzt wurde.

An dem Transporter, dem Mattenzaun und den Gartenmöbeln entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Da bei dem Transporter der Unterboden und unter anderem auch der Tank des Fahrzeuges stark beschädigt wurden, liefen Betriebsstoffe aus, die durch die Feuerwehr auf der gesamten Länge gebunden werden mussten.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer – Alleinunfall

Kirchheim (ots)

In der Nacht von Freitag (11.08.) auf Samstag (12.08.) befuhr ein siebzehnjähriger Schenklengsfelder gegen 23.30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Reimboldshäuser Straße. Hier kam er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte an einem Kurvenausgang mit dem dortigen Brückengeländer. Der Zweiradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.