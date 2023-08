Sachbeschädigung an Auto,

Brechen, Oberbrechen, Kapellenstraße, Freitag, 11.08.2023, 15:00 Uhr bis Sonntag, 13.08.2023, 21:20 Uhr

(eh) In der Zeitspanne von Freitag, 11.08.2023, bis Sonntag, 13.08.2023, kam es auf dem Parkplatz „Emstalhalle“ in der Kapellenstraße in Oberbrechen zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Auto. Unbekannte schlugen eine Scheibe des ordnungsgemäß geparkten Fahrzeuges ein. Täterhinweise liegen nicht vor. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 100EUR.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 / 9140 – 0 entgegen.

Betrunkener kollidiert mit Gegenverkehr, L 3031, Elbtal / Dornburg-Frickhofen, Sonntag, 13.08.2023, 15:15 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag hat ein stark alkoholisierter Autofahrer bei Dornburg einen Unfall verursacht, bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden. Der 43 Jahre alte Mann aus dem Westerwaldkreis war gegen 15:15 Uhr auf der L 3031 von Elbtal in Richtung Frickhofen unterwegs, als er alkoholbedingt die Kontrolle über seinen Seat verlor und frontal gegen den entgegenkommenden Audi einer 37-jährigen Frau aus Hadamar stieß. Sie, ihre 34 Jahre alte Beifahrerin und der Unfallverursacher mussten allesamt in Krankenhäuser gebracht werden. Ein zuvor von den eingesetzten Beamten durchgeführter Alkoholtest zeigte beim Seat-Fahrer einen Wert von knapp 2,6 Promille. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten vor Ort abgeschleppt werden. Auch die Straßenmeisterei kam aufgrund der unfallbedingten Verschmutzung der Fahrbahn zum Einsatz.

Motorradfahrer bei Zusammenstoß verletzt, L 3281, Löhnberg / Mengerskirchen-Winkels, Sonntag, 13.08.2023, 18:30 Uhr

(fh)Am Sonntagabend stieß ein Autofahrer auf der Landesstraße 3281 mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen, welcher hierbei Verletzungen davontrug. Gegen 18:30 Uhr befuhr ein 48-jähriger Weilburger die L 3281 von Winkels nach Löhnberg. Auf der besagten Strecke, in Höhe einer Kurve, geriet der Autofahrer ersten Ermittlungen zufolge mit seinem Daihatsu Sirion auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen entgegenkommenden 21 Jahre alten Motorradfahrer aus Runkel. Diesem gelang es noch einen Sturz zu verhindern, dennoch wurde der 21-Jährige am Fuß verletzt, sodass er stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von knapp 8.000 Euro. Sie mussten beide abgeschleppt werden.

Trunkenheitsfahrt

35792 Löhnberg, Güldenstadt, 12.08.2023, 09:55 Uhr

(am)Eine aufmerksame Zeugin beobachtete wie eine Frau im Penny-Markt in Löhnberg mehrfach Alkohol kaufte, sich anschließend hinter das Steuer eines Pkw setzte und etwas trank. Als die Frau losfuhr, verständigte die Zeugin die Polizei. Die Fahrerin, eine 60-jährige Frau aus Leun, konnte im Nahbereich angetroffen werden. Sie stand unter Alkoholeinfluss. Es folgte eine Blutentnahme.

Ladendieb im Rossmann

35792 Löhnberg, Güldenstadt, 12.08.2023, 19:15 Uhr

(am)Ein Ladendieb entwendete Parfüm im Wert von über 300EUR aus dem Drogeriemarkt Rossmann in Löhnberg und flüchtete daraufhin aus dem Geschäft. Aufgrund des schnellen Handelns der Mitarbeiter des Marktes und einer Personenbeschreibung konnte der Täter, ein polizeibekannter 34-jähriger Mann aus Solms durch eine Streife der Polizeistation Weilburg im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Er hatte mehrere Parfüme bei sich, welche sichergestellt werden konnten.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

65594 Runkel, Obertorstr. 26, 13.08.2023, 03:20 Uhr

(rh)In der Nacht von Samstag, 12.08.2023 auf Sonntag, 13.08.2023, ereignete sich gegen 03:20 Uhr in der Obertorstraße in Runkel ein schwerer Verkehrsunfall. Mehrere aufmerksame Bürger hatten aufgrund von Knallgeräuschen den Notruf verständigt. Ein PKW war aus ungeklärter Ursache gegen zwei geparkte Fahrzeuge geprallt. Der 47-jährige Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus Limburg eingeliefert werden. An den drei PKW entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 23.000 EUR. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Betrunkener greift Rettungssanitäter an

65589 Hadamar-Thalheim, 13.08.2023, 01:20 Uhr

(rh)Ein 22-Jähriger wurde am 13.08.2023, gegen 01:20 Uhr, in einem Krankenwagen von Thalheim ins Krankenhaus Limburg transportiert. Während der Fahrt schlug der aggressive, betrunkene Patient dem Rettungssanitäter mit der Faust gegen die Brust und beleidigte diesen mehrfach. Zudem urinierte er in den Krankenwagen. Er konnte erst durch eine hinzugezogene Polizeistreife gebändigt werden. Gegen den jungen Mann wurde Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung erstattet.

Körperverletzung, Limburg-Eschhofen, Kirmesplatz, Freitag, 11.08.2023, 23:57 Uhr

Im Verlauf der Kirmesveranstaltung in Eschhofen kam es zu einer Körperverletzung. Hierbei schlug ein 17-Jähriger aus Hadamar mehrfach mit der Faust gegen den Kopf des 30-jährigen Geschädigten aus Merenberg. Die Verletzungen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Obwohl der Beschuldigte zunächst vom Tatort floh, konnte er durch die eingesetzten Polizeibeamten im Rahmen der Fahndung angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden.

Trickdiebstahl und Widerstand gegen Polizeibeamte, Limburg, Neumarkt, Freitag, 11.08.2023, 14:25 Uhr

Fünf Personen suchten gemeinsam eine Parfümerie am Neumarkt auf. Während sich ein Teil der Gruppe an die Beschäftigten wandte, um diese abzulenken, steckte sich eine Person Parfüm in seine Hosentasche. Dies konnte durch eine Zeugin beobachtet werden. Bei der Festnahme der Personen leistete einer der Täter Widerstand gegen die eingesetzte Streife. Der 24-jährige Beschuldigte aus Gießen hatte versucht nach den Polizisten zu treten. Die Gruppe wurde zur Polizeistation Limburg verbracht und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Unerlaubter Umgang mit Abfällen, 65614 Beselich, Niederstein Nord, zwischen Donnerstag, 10.08.2023, 13:00 Uhr und Freitag, 11.08.2023, 19:50 Uhr

In der Zeit zwischen Donnerstag, 10.08.2023, 13:00 Uhr und Freitag, 11.08.2023, 19:50 Uhr wurde in 65614 Beselich auf dem Gelände des Abfallwirtschaftsbetriebs unbefugt Bauschutt abgelagert. Unter dem Bauschutt befanden sich auch 8-10 Asbestplatten. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall zwischen zwei Kleinkrafträdern, 35799 Merenberg, Wirtschaftsweg (Alte B 49), Freitag, 12.08.2023, 21:35 Uhr

Am Freitag, 12.08.2023 um 21:35 Uhr kam es 35799 Merenberg auf einem Wirtschaftsweg (Alte B 49) zu einem Frontalzusammenstoß zweier Kleinkrafträder. Ein 16-jähriger Kradfahrer aus Weinbach und ein 17-jähriger Kradfahrer aus Weilburg befuhren den Wirtschaftsweg zwischen Merenberg-Allendorf und Weilburger Kreuz (Alte B 49) in entgegengesetzten Richtungen. Aus bisher ungeklärten Umständen stießen die beiden Kleinkrafträder frontal gegeneinander. Die beiden jungen Kradfahrer wurden durch den Zusammenstoß verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Kleinkrafträdern entstand ein Sachschaden von circa 2000,-EUR. Obwohl die beiden Kradfahrer in einer größeren Personengruppe unterwegs waren, kann niemand Hinweise zur Ursache des Unfalls geben. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und anschließende Flucht, 35781 Weilburg, Odersbacher Weg 14, Samstag, 12.08.2023, 03:02 Uhr

Am Samstag, 12.08.2023 um 03:02 Uhr befuhr eine 49-jährige PKW-Fahrerin aus Forchheim den Odersbacher Weg in 35781 Weilburg in Fahrtrichtung der dort befindlichen Sackgasse. Auf Höhe der Hausnummer 14 verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß mit einem geparkten Fahrzeug. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Nach dem Zusammenstoß setzteLimburg-Weilburg: Die Polizei-News die 49-Jährige ihre Fahrt fort, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Sie fuhr mit den Beschädigungen, u.a. einem geplatzten Reifen, weiter in Richtung Postplatz und von dort weiter auf die B 456 in Richtung Weilburg-Waldhausen. Dort konnte sie dann durch die eingesetzte Streife kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 49-Jährige stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,4 Promille. Deshalb wurde bei ihre eine Blutentnahme angeordnet und eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Fahren unter Alkoholeinfluss gefertigt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde sie auf der Polizeidienststelle entlassen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 13500,- EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.