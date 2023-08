Main-Taunus: Die Polizei-News

Einbruchdiebstahl in Gaststätte, Hattersheim, Am Eisernen Steg, Samstag, 12.08.2023, 03:30 Uhr – 13:00 Uhr

(eh) Am Samstag, dem 12.08.2023, kam es in der Zeitspanne von 03:30 Uhr bis 13:00 Uhr, in Hattersheim „Am Eisernen Steg“ zu einem Einbruch mit anschließendem Diebstahl eines Zigarettenautomaten. Die bislang unbekannten Täter brachen mittels Aufhebeln der Eingangstür in die Gaststätte ein und entwendeten den dort stehenden Automaten. Anschließend entkamen sie mit ihrer Beute unerkannt. Der entstandene Sachschaden an der Tür beträgt circa 50EUR. Der Wert des gestohlenen Automaten beträgt circa 1.500EUR.

Hinweis nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

„WhatsApp“-Betrüger zwei Mal erfolgreich, Main-Taunus-Kreis, Donnerstag 10.08.2023 und Freitag 11.08.2023

(eh) Gleich zwei Bürger des Main-Taunus-Kreises sind in den vergangenen Tagen von Unbekannten über „WhatsApp“ hinters Licht geführt und um mehrere Tausend Euro betrogen worden. In beiden Fällen gingen die Betrüger nach derselben Masche vor und kontaktierten die Männer mit einer für sie unbekannten Nummer über den beliebten Messengerdienst. Die Nummer wurde mit der Anschaffung eines neuen Handys begründet. Im weiteren Verlauf der Konversation schilderten die angeblichen Kinder von finanziellen Sorgen und Engpässen und baten um Unterstützung. Leider durchschauten die beiden Männer zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sie jeweils nicht mit dem eigenen Kind kommunizierten und gingen auf die Bitten ein. Gleich mehrere Tausend Euro wurden so auf die zwei Konten der Täter überwiesen.

Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

Baustellenfahrzeug aufgebrochen, Eschborn, Rosenweg Freitag, 11.08.2023, 11:15 Uhr bis 12:00 Uhr

(jg) Am vergangenen Freitagmittag kam es im Zeitraum von 11:15 Uhr bis 12:00 Uhr im Rosenweg in Eschborn zu einem Diebstahl von Baustellenutensilien aus einem zuvor aufgebrochenen Transporter. Der weiße Ford Transit stand zur Tatzeit ordnungsgemäß geparkt vor einem ortsansässigen Kindergarten. Mittels bislang unbekanntem Aufbruchwerkzeug verschafften sich die Täter Zugang zum Innenraum des Wagens. Hieraus entwendeten sie diverse Werkzeuge sowie Maschinen mit einem Gesamtwert von ca. 5.000EUR. An dem Fahrzeug entstand ein geringer Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

Einbruch in Container von Eisdiele, Hattersheim, Untertorstraße, Sonntag, 13.08.2023, 00:15 Uhr

(jg) In der Nacht zum Sonntag wurde gegen 00:15 Uhr in der in der Untertorstraße in Hattersheim ein zu einer Eisdiele umfunktionierter Container von dreisten Einbrechern angegangen. Mit bislang unbekanntem Tatwerkzeug hebelten die Einbrecher den Container auf und gelangten durch den geschaffenen Spalt in den Innenraum. Bislang konnte nicht abschließend festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Hohe Beute bei Einbruch in Getränkemarkt, Hofheim, Niederhofheimer Straße, Donnerstag, 10.08.2023, 21:15 Uhr bis Freitag, 11.08.2023, 08:30 Uhr

(jg) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag konnten Einbrecher in den in der Niederhofheimer Straße ansässigen Getränkemarkt einbrechen und mit einer hohen Beute entkommen. Die bislang unbekannten Täter hebelten mehrfach an der von außen zugänglichen Brandschutztür, bis diese nachgab. Anschließend gelangten sie in den Innenraum und entwendeten diverse Zigarettenpackungen mit einem Gesamtwert von knapp 12.000 EUR.

Zeuginnen und Zeugen werden geben sich an die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu wenden.

Hochwertiges Fahrrad aus Tiefgarage gestohlen, Bad Soden-Neuenhein, Königsteiner Straße, Samstag, 12.08.2023, 12:00 Uhr bis Sonntag, 13.08.2023, 20:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben Fahrraddiebe in Bad-Soden-Neuenhain zugeschlagen. Zwischen Samstagmittag und Sonntagabend suchten die Täter unbemerkt die Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in der Königsteiner Straße auf und machten sich dort an einem mit einem Schloss gesicherten orangenen Fahrrad der Marke „Cube“ zu schaffen. Nachdem es ihnen gelungen war das Schloss zu knacken, zogen sie mit dem rund 4.000 Euro teuren Zweirad von dannen.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

E-Scooter entwendet, Flörsheim am Main, Höllweg, Samstag, 12.08.2023, 15:30 Uhr bis Sonntag, 13.08.2023, 20:20 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagabend entwendeten Unbekannte in Flörsheim einen E-Scooter. Den schwarzen Roller der Marke „Walberg Urban Electrics“ im Wert von knapp 1.000 Euro hatte dessen Besitzer im genannten Zeitraum an einem Fahrradständer auf einem Pendlerparkplatz im Höllweg angeschlossen. Am Sonntagabend fehlte von dem Roller jede Spur. Das Schloss hatten die Diebe beschädigt zurückgelassen. Zuletzt war der Scooter mit dem Kennzeichen „633 MBP“ versehen gewesen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06145) 5475-0 mit der Polizeistation Flörsheim in Verbindung zu setzen.

1. Verkehrskontrolle endet mit mehreren Anzeigen, Hattersheim, Bahnhofstraße, Sonntag, 13.08.2023, 02:00 bis 02:05 Uhr

(jk)Durch eine Streife der Polizeistation Hofheim wurde in der Nacht ein 30-Jähriger Hattersheimer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Für die Beamten erhärtete sich schnell der Verdacht eines vorherigen Betäubungsmittelkonsums. Im Zuge dessen sollte der Fahrer vorläufig festgenommen und für eine Blutentnahme auf die Polizeistation Hofheim gebracht werden. Unvermittelt schlug der Beschuldigte dabei gegen den Oberkörper eines Beamten und versuchte diesen wegzuschubsen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten zudem noch mehrere Gramm Haschisch bei der Person aufgefunden werden. Entsprechend wurden mehrere Anzeigen gefertigt, welchen sich der Beschuldigte nun verantworten muss.

Pfefferspray versprüht, Hattersheim, Kapellenstraße, Sonntag, 13.08.2023, 01:42 Uhr

(jk)Ein 19-Jähriger Hattersheimer wurde unvermittelt von zwei Personen angegangen. Die beiden unbekannten Täter hielten mit ihrem Fahrzeug neben dem Geschädigten an einer Kreuzung in Hattersheim. Beide stiegen aus dem Fahrzeug aus. Während einer dem Geschädigten gegen das Bein trat, sprühte der andere ihm Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend fuhren die Täter mit dem Fahrzeug davon. Der Geschädigte konnte oder wollte keinerlei Angaben zu den Personen machen.

Möglichen Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten sich der der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

PKW-Fahrer schwer verletzt, Hofheim-Langenhain L3018, Samstag, den 12.08.2023, 14:27 Uhr

(jk)Am Samstagmittag kam es in Hofheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Das Fahrzeug kam aus bisher unbekannten Gründen auf der L3018 zwischen Langenhain und Wildsachsen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer musste durch Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit werden. Im Anschluss wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrsunfallflucht, Hochheim, Am Steeg, Samstag, den 12.08.2023, 13:30 bis 15:40 Uhr

(jk)Im genannten Zeitraum wurde ein schwarzer Mercedes bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Das Fahrzeug stand ordnungsgemäß geparkt in der Straße „Am Steeg“ in Hochheim. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte der Geschädigte einen Schaden im Frontbereich fest, welcher auf ca. 2000 Euro geschätzt wird. Der oder die Verursacher/-in entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der regionale Verkehrsdienst übernimmt die Ermittlungen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0

Trunkenheitsfahrt, Schwalbach a. Ts. Samstag, 12.08.2023, 21:09 Uhr

(jk)Am Samstagabend wurde eine 48-Jährige Frau aus Winterberg mit über 3 Promille aus dem Verkehr gezogen. Die Fahrerin wurde in ihrem Suzuki in Schwalbach angetroffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab den genannten Wert, weshalb im Anschluss eine Blutentnahme auf der Polizeistation in Eschborn durchgeführt wurde.

1. Fahrraddiebstahl aus Kellerraum eines Mehrfamilienhauses

Freitag, 04.08.23, 18:00 Uhr – Freitag, 11.08.23, 19:00 Uhr

65779 Kelkheim (Taunus), Frankenallee

Unbekannte Täter entwendeten aus dem verschlossenen Kellerraum des Mehrfamilienhauses ein hochwertiges Herrenrad. Das zur Sicherung des Fahrrads angebrachte Schloss wurde hierzu gewaltsam aufgebrochen und entfernt. Wie der Täter Zutritt zum Mehrfamilienhaus und dem danach betretenen Kellerraum erlangte ist derzeit noch ungeklärt. Das entwendete Fahrrad der Marke Cube hat einen Gesamtwert von ca. 1250,00 EUR. Täterhinweise sind derzeit nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der (06195) 6749-0 entgegen.

Versuchter ED aus Baustelle

Samstag, 12.08.2023, 01:24 Uhr

65760 Eschborn, Frankfurter Straße

Die Rohbaustelle eines Gewerbeobjekts in der Frankfurter Straße in Eschborn wurde in der Nacht zu Samstag zur besagten Tatzeit durch zwei bislang unbekannte Täter aufgesucht und betreten. Zunächst verschafften sich die beiden Täter Zutritt zur umzäunten Baustelle. Hier versuchte man nun die Tür des aufgestellten Baucontainers gewaltsam aufzuhebeln. Die Täter brachen den erfolglosen Versuch wenig später ab und flüchteten in unbekannte Richtung, noch bevor die durch Zeugen alarmierten Polizeifahrzeuge das Gelände erreichten. Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der (06196) 9695-0 entgegen.