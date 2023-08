Bergstrasse

Lampertheim-Hofheim: Grauer Audi A6 gestohlen (HP-EB 1960)

Lampertheim (ots) – Ein in der Bahnhofstraße geparkter grauer Audi A6 wurde in

der Nacht zum Samstag (12.08.) von Kriminellen gestohlen. An dem Fahrzeug sind

die amtlichen Kennzeichen HP-EB 1960 angebracht.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder

sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des entwendeten Audi geben

kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat

21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Lampertheim-Hüttenfeld: Firmengelände heimgesucht/Polizei sucht Zeugen

Lampertheim (ots) – Kriminelle suchten in der Zeit zwischen Samstagmittag

(12.08.) und Sonntagabend (13.08.) ein Firmengebäude in der Heppenheimer Straße

heim. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sie sich gewaltsam unter

anderem Zutritt zu einem Büro und einem Lagerraum und suchten dort nach

Wertgegenständen. Ob auch etwas gestohlen wurde, müssen nun die polizeilichen

Ermittlungen zeigen.

Die Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht

haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer

06252/706-0 zu melden.

Bensheim: Paletten am Baumarkt brennen

Bensheim (ots) – Mehrere Paletten, auf den Fließen gelagert waren, brannten am

Sonntagmorgen (13.08.), gegen 5.45 Uhr, im frei zugänglichen Lagerbereich eines

Baumarktes im Berliner Ring.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten anschließend Löscharbeiten durch. Der

Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro. Verletzt wurde

niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer in

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in

Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Lampertheim-Hüttenfeld: Kriminelle brechen in Autowerkstatt ein

Lampertheim (ots) – Kriminelle hatten es in der Nacht zum Sonntag (13.08.) auf

eine Autowerkstatt in der Heppenheimer Straße abgesehen. Ersten Erkenntnissen

zufolge verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in das Firmengebäude. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten sie mit Geld aus einer Registrierkasse

und einer Spardose.

Die Ermittler wenden sich nun mit folgenden Fragen an die Bevölkerung: Wer hat

zur angegebenen Tatzeit sowie rund um den Tatort verdächtige Personen oder

Fahrzeuge gesehen? Unter der Rufnummer 06252/7060 ist das Kommissariat 21/22 in

Heppenheim für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Heppenheim: Seniorin Handtasche entrissen und geflüchtet/Wer kann Hinweise geben?

Heppenheim (ots) – Auf die Handtasche einer 84 Jahre alten Frau hatte es ein

noch unbekannter Radfahrer am Sonntag (13.08.) in der Briefelstraße abgesehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich der Täter gegen 17.30 Uhr der älteren

Dame von hinten mit dem Fahrrad, entriss ihr die Tasche samt Inhalt und

flüchtete mit seiner Beute in Richtung Bahnhof. Die Seniorin klagte anschließend

über Schmerzen am Handgelenk.

Zur Beschreibung des Kriminellen liegen den ermittelnden Ordnungshütern bislang

keine Details vor. In diesem Zusammenhang suchen die Beamtinnen und Beamten

Zeugen der Tat. Unter der Rufnummer 06252/7060 ist das mit dem Fall betraute

Kommissariat 10 in Heppenheim für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Darmstadt

Darmstadt: Polizei lädt Interessierte zur Fahrradregistrierung ein / Voranmeldung nötig

Darmstadt (ots) – Um Ihr Rad vor Diebstahl zu schützen, bietet die Polizei in

Darmstadt einen Termin zur Fahrradregistrierung an.

Das Serviceangebot findet am Samstag, den 26. August, in der Zeit von 15 bis 18

Uhr, auf dem Paul-Gerhardt-Platz im Rahmen der Kerb in der Waldkolonie statt. Um

Ihr Rad polizeilich registrieren zu lassen, benötigen Sie ein Ausweisdokument,

einen Eigentumsnachweis und selbstverständlich das zu registrierende Rad.

Inhaber von E-Bikes werden außerdem gebeten, den Akkuschlüssel mitzubringen.

Bei der Fahrradregistrierung werden die Rahmennummer sowie weitere vorhandene

Individualnummern des Fahrrads in einer polizeilichen Datenbank hinterlegt. Des

Weiteren werden Merkmale Ihres Rads, wie Modell und Hersteller, dort vermerkt.

Sie erhalten außerdem einen Aufkleber, welcher Kriminellen signalisiert, besser

die Hände vom registrierten Rad zu lassen. Sollte Ihr Rad dennoch gestohlen

werden oder verlorengehen, kann es durch die zentrale Registrierung schnell

zugeordnet werden, sobald es aufgefunden wird.

Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, wird um Voranmeldung gebeten.

Interessierte können sich ab sofort werktags in der Zeit von 8 bis 15 Uhr unter

der Telefonnummer 06151 / 969-41254 einen Platz sichern.

Weitere Informationen zur Fahrradregistrierung finden Sie unter: https://ppsh.po

lizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Fahrradcodierung-und-Fahrradregistrierung/

Darmstadt: Pfandflaschendiebstahl aus Kantine / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Eine Firmenkantine in der Heinrich-Hertz-Straße hatten bislang

unbekannte Täter am vergangenen Wochenende im Visier. Zwischen 16.30 Uhr am

Freitag (11.8.) und 6.10 Uhr am Montagmorgen (14.8.) verschafften sich die

Kriminellen unter Ausübung von Gewalt Zutritt und entwendeten im Inneren dann

Pfandflaschen im Wert von etwa 20 Euro. Im Anschluss flüchteten die Täter in

bislang unbekannte Richtung. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige

Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 /

969-0 zu melden.

Darmstadt-Bessungen: Durstige Diebe am Werk? / Polizei sucht nach Einbruch Zeugen

Darmstadt-Bessungen (ots) – Gegen 13 Uhr am Sonntag (13.8.) bemerkten Zeugen das

aufgebrochene Türschloss einer Gartenhütte in der Straße „Hinter der Rennbahn“

und verständigten die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die

Kriminellen mehrere Kästen Bier und suchten im Anschluss mit ihrer Beute das

Weite. Der vermutliche Tatzeitraum erstreckt sich von 18 Uhr am Samstag (12.8.)

bis 13 Uhr am Sonntag (13.8.). Der entstandene Schaden wird auf ungefähr 50 Euro

geschätzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06151 / 969-0 beim Kommissariat 43 der Polizei in Darmstadt zu

melden.

Darmstadt-Eberstadt: Wand mit Farbe besprüht / Polizei alarmiert / Tatverdächtige gestoppt

Darmstadt (ots) – Ein 32-Jahre alter Mann aus Bad Nauheim und seine zwei

Begleiter haben am Sonntagnachmittag (13.8.) auf dem Gelände der Papierfabrik in

der Pfungstädter Straße offenbar ihr Unwesen getrieben und eine Wand mit Farbe

besprüht. Ein Zeuge hatte die Personen gegen 16.45 Uhr beobachtet und die

Polizei alarmiert. Die hinzueilenden Ordnungshüter stellten das Trio noch vor

Ort und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der

Sachbeschädigung ein. In diesem werden sie sich strafrechtlich verantworten

müssen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen nach Hause

entlassen.

Brensbach: Hoher Schaden nach Einbruch in Schlachthof

Ob und was genau gestohlen wurde beim Einbruch in das Gebäude des Schlachthofs im Ochsenwiesenweg, müssen nun die weiteren Ermittlungen der Polizei zeigen. Festgestellt wurde die Tat am Samstagmorgen (12.08.). Der von den Tätern hierbei verursachte Schaden beläuft nach ersten Schätzungen auf rund 5000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Unbekannten auf bislang nicht bekannte Weise in das Gebäude und brachen dort anschließend mehrere Türen auf, um sich Zugang zu Büroräumen zu verschaffen. Dort suchten die ungebetenen Besucher nach Wertgegenständen

Wer hat Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts bemerkt? Hinweise werden von der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach entgegengenommen. Telefon: 06062 / 953-0.

Darmstadt-Dieburg

Nieder-Ramstadt: Berauscht am Steuer / Polizei nimmt 19-Jährigen fest

Nieder-Ramstadt (ots) – Im Zuge einer nächtlichen Verkehrskontrolle nahm die

Polizei am Samstag (12.8.) einen 19 Jahre alten Mann aufgrund des Verdachts

eines Betäubungsmittelverstoßes vorläufig fest.

Gegen 1 Uhr unterzogen die Beamten der Polizei in Ober-Ramstadt einen Volkswagen

in der Kirchstraße einer Kontrolle, nachdem dieser mit 47 km/h in einer 30er

Zone aufgefallen war. Der junge Fahrer schien der Kontrollaufforderung zuerst zu

folgen, doch überlegte es sich kurz darauf offenbar anders. Als die

Polizeibeamten sich dem Fahrzeug näherten, beschleunigte der 19-jährige

Wagenlenker und flüchtete.

Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt beabsichtigte der Mann scheinbar, die Flucht

zu Fuß fortzusetzen. Die Polizeistreife konnte den nun fußläufigen Fahrer im

Zuge der Verfolgung festnehmen. Wegen des Verdachts von

Betäubungsmittelverstößen wurde der Mann auf die Wache gebracht und musste eine

Blutentnahme über sich ergehen lassen. Des Weiteren konnten in der folgenden

Durchsuchung knapp 20 Gramm Cannabis und Haschisch sichergestellt werden.

Er wird sich nun in eingeleiteten Strafverfahren verantworten müssen.

Weiterstadt: Polizei führt Geschwindigkeitsmessungen durch / 11 Fahrzeuge gestoppt / Zwei Fahrverbote

Weiterstadt (ots) – Beamte des 3.Polizeireviers haben am Sonntagabend (13.8.)

Geschwindigkeitskontrollen auf der Landstraße 3113 bei Weiterstadt, in Höhe

Sandgewinnung durchgeführt. Zwischen 18.45 Uhr und 20 Uhr überprüften die

Streifen das Tempo der Autofahrer, für die in diesem Bereich die zugelassene

Höchstgeschwindigkeit 70 km/h beträgt. Im Ergebnis stoppten die Polizisten elf

Fahrzeugführer, die zu schnell unterwegs waren. Zwei von ihnen erwartet ein

Fahrverbot. Sie waren mit 115 km/h auf dem Tacho, die beiden traurigen

Spitzenreiter des Abends.

Darmstadt / Roßdorf: Diebstahl aus Fahrzeugen / Polizei ermittelt und gibt Hinweise

Darmstadt / Roßdorf (ots) – Ins Visier Krimineller gerieten am letzten

Wochenende zwei Fahrzeuge, die in der Büdinger Straße in Darmstadt und in der

Eichendorffstraße in Roßdorf abgestellt waren.

Zwischen 22.30 Uhr am Samstag (12.8.) und 8.30 Uhr am Sonntag (13.8.)

verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zu einem grauen Audi in der

Eichendorffstraße und entwendeten aus dem Innenraum unter anderem einen

Geldbeutel, Bargeld sowie Kleidung. Der Schaden beläuft sich nach bisherigen

Erkenntnissen auf mehrere Hundert Euro.

Auf den grauen Toyota in der Büdinger Straße hatten es die Kriminellen am

Sonntagmorgen (13.8.) zwischen 10 und 11 Uhr abgesehen. Nachdem sie das Fahrzeug

gewaltsam geöffnet hatten, entwendeten sie eine Einkaufstüte mitsamt darin

befindlichen Kleidungsstücken. Nach aktuellen Erkenntnissen beläuft sich die

Schadenshöhe auf mehrere Hundert Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06151 / 969-0 beim Kommissariat 21/22 bei der Polizei in Darmstadt

zu melden.

Da Kriminelle nach wie vor derartige Situationen schamlos ausnutzen, gibt die

Polizei erneut folgende Handlungsempfehlungen:

Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug liegen.

Lassen Sie Ihr Fahrzeug niemals unbeaufsichtigt, wenn sich doch

Wertgegenstände darin befinden.

Wertgegenstände darin befinden. Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab und vergewissern Sie sich,

dass alle Fenster und Türen geschlossen sind.

Ober-Ramstadt: Einbruch in Container / Wer hat etwas Verdächtiges gesehen?

Ober-Ramstadt (ots) – Einen Bürocontainer in der Dieselstraße hatte ein bislang

unbekannter Einbrecher in der Nacht zu Montag (14.8.) im Visier, woraufhin der

Sicherheitsdienst die Polizei informierte.

Gegen 1 Uhr näherte sich der Kriminelle dem Container und verschaffte sich durch

dessen Eingangstür gewaltsamen Zutritt ins Innere. Dort begab er sich zur Kasse

und entwendete einen geringen zweistelligen Bargeldbetrag. Der verursachte

Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf mehrere Hundert Euro. Im

Anschluss flüchtete er unerkannt vom Tatort.

Der Flüchtige wurde als schlank beschrieben und soll eine reflektierende Jacke

getragen haben.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche

Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0

beim Kommissariat 21/22 der Polizei in Darmstadt zu melden.

Mühltal-Traisa: Diebe entwenden Anhängerkupplung / Polizei sucht Zeugen

Mühltal-Traisa (ots) – Zwischen 21 Uhr am Samstag (12.8.) und 8 Uhr am Sonntag

(13.8.) demontierten die unbekannten Täter das Anhängerkupplungssystem des

Fahrzeugs und flüchteten anschließend unbemerkt in eine bisher unbekannte

Richtung. Der verursachte Schaden beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf

mehrere Tausend Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06154 / 6330 – 0 beim Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt zu melden.

Messel: Einbruch in Kiosk mit Poststelle / Zeugen gesucht

Messel (ots) – In der Nacht zum Samstag (11.-12.8.) hatten es Einbrecher auf

einen Kiosk mit Poststelle im Kohlweg abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen

verschafften sich die Täter zwischen 22 und 0.30 Uhr gewaltsam Zugang zu dem

Verkaufsraum und entwendeten dort Geld und Zigaretten. Der geschätzte

Gesamtschaden beläuft sich aktuell auf mehr als 7000 Euro. Die Darmstädter

Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle

in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

Gross-Gerau

Kelsterbach: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Zeit zwischen Samstagabend (12.08.), 17.30 Uhr und Sonntag (13.08.), 1.00 Uhr, hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Die Unbekannten drangen durch ein Fenster ins Innere des Anwesens in der Straße „Schöne Aussicht“ ein. Hier durchsuchten die Kriminellen mehrere Räume nach Wertgegenständen und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Armbanduhren, Schmuck und Geld. Anschließend suchten sie unerkannt das Weite.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/6960 beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim zu melden.