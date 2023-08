Vermummter versprüht Pfeffer in einer Bar – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am frühen Samstag um kurz nach 05 Uhr, versammelte sich nach ersten Erkenntnisse eine Gruppe von 15 vermummten Personen vor einer Bar in der Jungbuschstraße. Eine Person aus dieser Gruppe betrat die Bar und sprühte ungezielt Pfefferspray in den Gastraum. Dann rannte die Person, zusammen mit der restlichen Gruppe, in Richtung Teufelsbrücke davon.

Der Hintergrund der Attacke ist bislang nicht bekannt. Mindestens 16 Personen, die sich in der Bar aufgehalten hatten, erlitten durch den Pfeffernebel eine Reizung der Augen und

der Atemwege. Die Personen wurden medizinisch vor Ort versorgt. Eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus war zum Glück bei niemandem von Nöten.

Bei der anschließenden Fahndung nach den Tätern konnte in der Bismarckstraße, um kurz

vor 5:30 Uhr, ein 23-jähriger Mann vorläufig festgenommen werden. Es besteht der Verdacht, dass er mit der Pfeffersprayattacke in Verbindung steht. Bei ihm konnte eine kleine Menge an Betäubungsmitteln, aber auch eine schwarze Sturmhaube, aufgefunden werden.

Die Polizei leitete die Ermittlungen hinsichtlich der Tathintergründe der gefährlichen Körperverletzung in 16 Fällen ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der Telefonnummer 0621-1258-0, zu

melden.

Mann angegriffen und beraubt – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Samstagfrüh zwischen 07-07:30 Uhr, verließ ein 33-Jähriger eine Bar in der Riedfeldstraße. Als er das Fehlen seines Geldbeutels aus seiner rechten Gesäßtasche bemerkte, stellte er einen Mann fest, der seinen Geldbeutel in der Hand hielt und mit diesem versuchte, zu flüchten.

Der 33-Jährige lief dem bislang Unbekannten hinterher und schaffte es auch, diesen einzuholen. Nachdem er ihn jedoch zur Rede stellte, soll der Unbekannte den 33-jährigen Mann unvermittelt mit einem Messer angegriffen und ihn gegen den Oberkörper geschlagen haben.

Durch den Angriff mit dem Messer wurde der 33-Jährige leicht am Arm verletzt. Der Unbekannte flüchtete dann mit dem Geldbeutel weiter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Diebstahlsschaden im oberen 3-stelligen Bereich.

Straftäter festgenommen

Mannheim (ots) – Am Sonntagabend (14. August) nahmen Beamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof einen gesuchten Straftäter fest. Gegen 21:50 Uhr wurde der afghanische Staatsangehörige von einer Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof routinemäßig kontrolliert.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien des Mannes stellte sich heraus,

dass dieser von der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen Diebstahls zum Zwecke der

Festnahme gesucht wird. Der 32-Jährige muss nun für 1 Jahr und 3 Monate ins Gefängnis.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Lieferwagen kollidiert mit Straßenbahn und Hoftor

Mannheim (ots) – Rund 55.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am vergangenen Samstag in der Relaisstraße im Stadtteil Rheinau. Nachdem ein 23-jähriger seine Paketauslieferung beendet hatte und anschließend seine Weiterfahrt fortsetzen wollte, rangierte der junge Mann rückwärts aus einer Einfahrt heraus und übersah hierbei die anfahrende und vorfahrtsberechtigte Straßenbahn.

Durch die Wucht der Kollision wurde der Mercedes des 23-Jährigen nach vorne gestoßen und prallte in dessen Folge gegen ein Hoftor bzw. eine Hauswand. An dem Mercedes, der Straßenbahn sowie dem Hoftor entstand ein erheblicher Sachschaden.

Die 43-jährige Straßenbahnfahrerin sowie der Unfallverursacher wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 23-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Böllerwurf auf Polizeibeamte und Passanten

Mannheim (ots) – Am Samstag kam es gegen 13:35 Uhr zu einem Böllerwurf in Richtung einer Polizeibeamtin, als diese sich in P 1/Q 1 in einem überdachten Bereich eines Kaufhauses aufhielt. Die Einsatzkräfte, welche im Rahmen des CSD an dieser Stelle stationiert waren, hatten witterungsbedingt Schutz unter dem Vordach gesucht.

Ein bislang unbekannter Täter warf einen Knallkörper in Richtung der Polizeibeamten. Dieser entzündete sich unmittelbar vor einer Polizeibeamtin, welche hierdurch leicht verletzt wurde. Auch wurde eine Passantin leicht verletzt.

Die Polizeibeamtin wurde mit dem Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel: 0621/1258-0 zu melden.