Polizeiliche Einsatzbilanz des 70. Ketscher Backfischfest

Ketsch (ots) – Nach zehn Tagen (04.08.-13.08.2023) endete am Sonntag das 70. Ketscher Backfischfest mit einem großen Feuerwerk. Aus polizeilicher Sicht musste im Vergleich zum vergangenen Jahr ein leichter Anstieg der Straftaten im Zusammenhang mit dem Fest verzeichnet werden.

Die eingesetzten Polizeibeamten mussten während der 10 Festtage folgende Straftaten und Ordnungswidrigkeiten feststellen:

4 x gefährliche Körperverletzung

6 x einfache Körperverletzung

1 x Sachbeschädigung

3 x Diebstahl

1 x Hausfriedensbruch

3 x Fundunterschlagung

3 x Trunkenheitsfahrt

2 x Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

1 x Fahren unter dem Einfluss berauschender Substanzen

Weiterhin mussten die Einsatzkräfte mehrere verbale Streitigkeiten schlichten.

Gegenüber 23 Besuchern wurden Platzverweise ausgesprochen.

Setzt man die voran aufgeführte Polizeibilanz ins Verhältnis zum hohen Besucheraufkommen, kann man, trotz des leichten Anstiegs der Fallzahlen, von einem durchaus friedlichen Festverlauf berichten.

Pkw-Fahrer öffnet unachtsam Fahrzeugtür – 65-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Neulußheim (ots) – Sonntag um kurz vor 14 Uhr wurde eine 65-jährige Radfahrerin bei einem Unfall in der Zeppelinstraße schwer verletzt, nachdem ein 53-Jähriger unachtsam die Fahrertür seines VW öffnete. Als der 53-Jährige aus seinem am Straßenrand geparkten Fahrzeug steigen wollte, öffnete dieser seine Fahrzeugtür und übersah hierbei die anfahrende 65-jährige Radfahrerin.

Die Frau fuhr gegen die geöffnete Fahrzeugtür, woraufhin sie ihr Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Durch den Sturz zog sich die Radfahrerin schwere lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Zum Unfallzeitpunkt trug die Radfahrerin einen Helm. Die Straße wurde für die Unfallaufnahme gesperrt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf einen niedrigen 3-stelligen Betrag.

Motorradfahrer stürzt aufgrund eines Betonstücks auf der Fahrbahn

Weinheim (ots) – Ein Betonstück, welches ursprünglich vermutlich als Befestigungshilfe für einen Bauzaun dienen sollte, war in der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen Mitternacht, ursächlich für den Sturz eines Motorradfahrers auf der Viernheimer Straße in Weinheim. Das Betonstück lag mitten auf der Fahrbahn und wurde von einem aus Richtung Autobahn kommenden

Motorradfahrer zu spät wahrgenommen.

Nach eigenen Angaben habe er den Gegenstand überfahren, verlor in der Folge die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Wie das Betonstück auf die Fahrbahn geraten konnte ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, sich unter

06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Im Hotel in Vorratsraum uriniert und Polizeibeamte beleidigt

Hirschberg (ots) – Nachdem am Sonntagmorgen ein Gast eines Hotels in der Brandenburger Straße nach einer durchzechten Nacht gegen 07:30 Uhr in den dortigen Vorratsraum urinierte und ein Begleiter eine Angestellte beleidigte, verständigte diese die Polizei. Als das Streifenteam an dem Hotel ankam, konnte dieses lediglich noch den aufgebrachten Begleiter am Tatort feststellen.

Auf den Vorfall angesprochen reagierte der 28-Jährige völlig uneinsichtig und musste unter der Androhung von körperlichem Zwang aus dem Hotel begleitet werden. Hierbei beleidigte er auch die Beamten mehrfach. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung. Weiterhin wird

geprüft, ob sich dessen Begleiter wegen einer Sachbeschädigung strafbar gemacht hat.

Schwer verletzte Fußgängerin nach Unfall

Ketsch (ots) – Als ein 66-jähriger Renault-Fahrer am Sonntag um kurz vor 23 Uhr, den Kreisverkehr in Richtung Bahnhofsanlage entlangfuhr und diesen verlassen wollte, übersah er hierbei die 66-jährige Fußgängerin, welche zu diesem Zeitpunkt den Fußgängerweg überquerte. Die Frau stürzte und zog sich schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen zu.

Durch den Rettungsdienst wurde die 66-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Das

Polizeirevier Schwetzingen ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Fahrzeug ohne Reifen aufgefunden – Zeugen gesucht!

Neulußheim (ots) – Nicht schlecht staunte ein 35-Jähriger als er am Samstag gegen 06 Uhr in seinen BMW einsteigen wollte. Am Vorabend hatte er das Auto auf dem Parkplatz des Friedhofs in Neulußheim geparkt, fand es dann aber auf vier Holzklötze aufgebockt und ohne Reifen vor. Die Tat lässt sich auf den Zeitraum von Freitagabend 18 Uhr bis Samstagmorgen 06 Uhr eingrenzen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Hockenheim unter 06205/2860-0 zu melden.

Autoalarmanlage löst Polizeieinsatz aus

Sinsheim (ots) – Am Sonntagmorgen wurden mehrere Anwohner in Waldangelloch in der Schloßbergestraße unsanft durch eine Autoalarmanlage geweckt. Diese hatte bereits seit dem Vorabend im 30-Minuten-Takt den Alarm ausgelöst, welcher immer für 1-2 Minuten ertönte.

Um 11:15 Uhr war die Geduld der Anwohner erschöpft und es wurde die Polizei gerufen. Beamte und Beamtinnen des Polizeirevier Sinsheim versuchten, den Halter zu erreichen. Dieser verweilt jedoch derzeit im Urlaub, weshalb die Kontaktaufnahme fehlschlug. Ein verständigtes Abschleppunternehmen konnte jedoch das Fahrzeug öffnen, und die Batterie des Wagens abklemmen, so dass es zu keinen weiteren Alarmauslösungen kam.

Brand aufgrund technischem Versagens

Eberbach (ots) – Am Freitag um 10:15 Uhr, kam es auf der Amorbacher Straße am Ortseingang in Friedrichsdorf aufgrund eines technischen Defektes an einem Raupenmulcher eines 35-Jährigen zu einer Verpuffung. Der Mulcher war zu diesem Zeitpunkt auf einem Anhänger, auf dem sich auch noch 250 m zusammengerollter Weidenzaun befanden.

Dieser, aus Kunststoff bestehende Zaun fing Feuer. Mit Unterstützung eines Passanten konnte der Mann Wasser in den Anhänger gießen und das entstandene Feuer eindämmen. Der Zaun musste jedoch, um ein Übergreifen auf den Anhänger bzw. das Auto zu verhindern, auf die Straße

gezogen werden. Dort brannte der Zaun weiter und musste in der Folge durch die Freiwillige Feuerwehr Eberbach-Friedrichsdorf gelöscht werden.

Zur Fahrbahnreinigung kam auch die Freiwillige Feuerwehr Eberbach-Stadt unterstützend hinzu.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Auffahrunfall im Baustellenbereich

BAB 6, Reilingen (ots) – Am Samstag gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der BAB 6 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Autobahndreieck Hockenheim im Baustellenbereich ein Auffahrunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw mit Wohnmobilanhänger. Aufgrund des stockenden Verkehrs im Bereich der Baustelle musste ein 44-jähriger Hyundai-Fahrer mitsamt Wohnmobil bis zum Stillstand abbremsen.

Ein folgender 39-jähriger Linienbusfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr dem 44-Jährigen in geringer Geschwindigkeit hinten auf. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro.