Mehrere Einbrüche über das Wochenende

Heidelberg (ots) – Im Zeitraum zwischen Samstag gegen 15 Uhr und Sonntag gegen 9 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Apotheke in der Heinrich-Fuchs-Straße. Eine bislang unbekannte Täterschaft schlug das Schaufenster ein und drang so in die Räumlichkeiten ein. Diese wurden durch die unbekannte Täterschaft durchwühlt und Bargeld in Höhe eines 3-stelligen

Betrages entwendet.

Ein Tresor, der sich in den Räumlichkeiten befand, konnte durch die unbekannte Täterschaft trotz mehreren Versuchen nicht geöffnet werden. Die hinzugerufene Feuerwehr verschloss die Schaufensterscheibe wieder notdürftig. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch unbekannt. Die Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd geführt.

Auch eine Gaststätte in der „Unteren Straße“ blieb nicht verschont. Hier wurde durch eine bislang unbekannte Täterschaft am Sonntag zwischen 07-14.30 Uhr eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft schlug eine Glastür im Hinterhof ein und drang so in die Räumlichkeiten ein. Hier wurde eine Geldkassette und Bargeld aus der Tresenkasse entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf einen Betrag in 4-stelliger Höhe. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch unbekannt. Der Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt.

Zeugen die Hinwiese zur Täterschaft geben können, werden gebeten sich bei der zuständigen Polizeidienststelle (Heidelberg-Süd: 06221-34180; Kriminalpolizei: 0621- 174 4444) zu melden.

Touristin in Gaststätte bestohlen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Am Samstagabend speiste eine Touristin zusammen mit ihrer Familie in einem Restaurant in der Bergheimer Straße. Als die Frau um kurz nach 20:30 Uhr bezahlte, bemerkte sie zwei Männer, welche sich direkt hinter ihr in den Außenbereich setzten, obwohl die Stühle noch nass vom Regen waren und genügend andere freie Tische zur Verfügung standen. Die Männer blieben nur wenige Minuten, ohne etwas zu bestellen, und entfernten sich dann schnellen Schrittes.

Am Sonntagmorgen fiel der 45-Jährigen dann auf, dass ihr das Bargeld aus dem Geldbeutel gestohlen worden war. Das Portemonnaie hatte sie in ihrer Handtasche aufbewahrt, welche im Restaurant über ihrem Stuhl gehangen hatte. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Ob die beiden Männer mit der Tat in Verbindung stehen, ist Gegenstand der eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen wegen Diebstahls.

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

Beide waren zwischen 30 und 35 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß, schlank und hatten einen südländischen Teint. Beide trugen eine Kurzhaarfrisur, einer mit glatten und der andere mit gewellten Haaren. Beide waren mit Jeans bekleidet. Einer von ihnen trug eine Jeansjacke.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221-1857-0, zu melden.

Getränkeautomat mutwillig beschädigt

Heidelberg (ots) – Am Sonntagabend (14. August) hat ein 36-Jähriger den Getränkeautomaten am Heidelberger Hauptbahnhof beschädigt. Der afghanische Staatsangehörige beschädigte den Getränkeautomaten im Bereich der Geldrückgabe mit einem Schotterstein. Ein Reisender verständigte die Bundespolizei, welcher es gelang den Mann festzunehmen.

Es folgt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe