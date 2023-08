Täter einer Diebstahlserie von Fahrzeugteilen ermittelt

Karlsruhe (ots) – Nach mehreren Diebstahldelikten von Fahrzeugteilen im Stadtgebiet Karlsruhe im letzten Jahr konnte eine Ermittlungsgruppe der Polizei mehrere Tatverdächtige

ermitteln. In Zusammenhang mit einer Diebstahlserie von Fahrzeugteilen im Karlsruher

Stadtgebiet hatte das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt am 05.12.2022 die 4-köpfige Ermittlungsgruppe „Sensor“ eingerichtet. Diese konnte nach intensiver Ermittlungsarbeit 3 Tatverdächtige ermitteln.

Die Männer sind dringend verdächtig, sich arbeitsteilig als Bande zusammengeschlossen und im

November und Dezember 2022 Fahrzeugteile wie zum Beispiel Sensoren zur Abstands- und Geschwindigkeitsregelung, Fahrzeug-Embleme und Außenspiegel im Wert von ca. 100.000 Euro zunächst entwendet und anschließend gewinnbringend über das Internet verkauft zu haben.

Dabei konnte das entwendete Diebesgut durch die umfangreiche Ermittlungsarbeit teilweise im Ausland festgestellt und beschlagnahmt werden. Nach bisherigem Kenntnisstand beschädigten die Beschuldigten bei ihren Taten 130 Fahrzeuge und verursachten damit einen Gesamtschaden von ca. 170.000 Euro. Die Fahrzeuge waren überwiegend in Tiefgaragen von Mehrfamilienhäusern abgestellt.

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat bereits gegen zwei der Beschuldigten Anklage erhoben. Der dritte Beschuldigte konnte nunmehr im Rahmen von umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizeidirektion Karlsruhe am vergangenen Mittwoch festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt werden, der Haftbefehl erließ.

Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Beiertheim-Bulach eine Rollerfaherin verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte eine 54-jähriger Autofahrerin gegen 10:00 Uhr von der Schauenburgstraße nach links in die Windeckstraße einbiegen. Hierbei

übersah die Renault-Fahrerin offenbar eine entgegenkommende 38-Jährige auf einem

Kleinkraftrad und kollidierte mit dieser.

Bei dem Unfall zog sich die Rollerfahrerin Verletzungen in Form eine Schulterfraktur sowie mehrere Prellungen zu. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde die Verletzte vom

alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt. Der Sachschaden an den Unfallfahrzeugen beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

Pkw contra Radfahrer – Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit unklarem Hergang

Karlsruhe-Durlach (ots) – Bei einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer am Montag in Karlsruhe-Durlach wurde der beteiligte Fahrradfahrer leicht verletzt. Da der Unfallhergang bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen der Unfallaufnahme zufolge fuhren der 41-jährige Radfahrer und der 33-jährige Pkw-Fahrer gegen 11:05 Uhr hintereinander auf der Pfinztalstraße in Richtung Westen. Etwa auf Höhe der Einmündung der Gritznerstraße kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer miteinander, wobei der Fahrradfahrer zu Fall kam und sich dabei leichte Verletzungen zuzog.

An dem Volkswagen des 33-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben der Beteiligten, werden Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, gebeten, sich unter Tel: 0721 94484-0 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in der Innenstadt

Karlsruhe-Innenstadt (ots) – Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 46-jähriger Mann in der

Karlsruher Innenstadt offenbar Opfer eines körperlichen Angriffs. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge ist der 46-Jährige am Sonntag gegen 05:30 Uhr auf dem Stephanplatz von einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern angegriffen und verletzt worden. Passanten fanden den Mann mit einer blutenden Kopfverletzung und wählten den Notruf.

Der 46-Jährige kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Gesamtumstände lassen die Polizei derzeit von einer Straftat ausgehen. Wie es genau zu den schweren Verletzungen des Mannes kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der

Rufnummer 0721 666-3311 in Verbindung zu setzen.

Alkoholisierter Autofahrer gefährdet Fußgänger

Karlsruhe (ots) – Ein offenbar unter Alkoholeinfluss stehender 21-jähriger Autofahrer ist am Sonntagmorgen in Mühlburg von der Fahrbahn abgekommen und beinahe mit einem Fußgänger kollidiert. Nach bisherigen Ermittlungen bog der Mann gegen 08:30 Uhr von der Neureuter

Straße kommend in die Gablonzer Straße ein. Dort verlor der 21-Jährige wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab.

In der Folge kollidierte er mit einem Bordstein und fuhr auf den Gehweg. Ein auf dem

Bürgersteig stehender 64-jähriger Fußgänger konnte offenbar gerade noch rechtzeitig zur Seite springen und so einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug verhindern.

Da ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bei dem 21-Jährigen eine Alkoholisierung von rund 1,8 Promille offenbarte und sich im Laufe der Unfallaufnahme zudem Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum bei dem Mann ergaben, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Den Unfallfahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der Entzug seiner Fahrerlaubnis.

Kreis Karlsruhe

Zwei leicht Verletzte nach Rotlichtverstoß

Bruchsal (ots) – Zwei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von rund 12.500 Euro waren am Freitagmorgen die Bilanz eines Verkehrsunfalles an der Kreuzung Karlsruher Straße/Grabener Straße in Bruchsal. Nach ersten Erkenntnissen der Unfallaufnahme überfuhr ein 45-jähriger

Peugeot-Fahrer gegen 06:45 Uhr auf der Karlsruher Straße offenbar das für ihn geltende Rotlicht und wurde daraufhin von einem kreuzenden VW seitlich erfasst.

Durch die Wucht der Kollision drehte sich der Peugeot um 180 Grad und kam nach mehreren Metern zum Stehen. Bei dem VW lösten die Airbags aus. Der Volkswagen-Fahrer sowie dessen Beifahrer erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen. Der Fahrer des Peugeot kam mit einem Schock davon.

Trickdiebe bestehlen Senior

Sulzfeld (ots) – Zwei unbekannte Frauen hatten es im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag auf das Hab und Gut eines älteren Mannes in Sulzfeld abgesehen. In arbeitsteiligem Vorgehen ließen sich die Täterinnen unter einem Vorwand Zugang in das Haus gewähren, lenkten den gutgläubigen Rentner dann gezielt ab und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen.

Eine aufmerksame Nachbarin des 89-jährigen Geschädigten verständigte am Freitagvormittag die Polizei, nachdem sie beim Nachbarhaus eine offen stehende Hauseingangstür bemerkt hatte und deshalb einen Einbruch vermutete. Vor Ort eingetroffen trafen die Polizeibeamten gemeinsam mit der Nachbarin und ebenfalls hinzugeeilten Angehörigen des Hausbewohners zwar keine Einbrecher mehr an, fanden aber durchwühlte Wohnräume vor.

Die Sachverhaltsaufklärung gestaltete sich aufgrund des fortgeschrittenen Lebensalters des Geschädigten sowie dessen Gesundheitszustands zunächst schwierig. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Donnerstag 18:30 Uhr und Freitag

etwa gegen 09:50 Uhr.

Nach der Bitte um ein Glas Wasser ließ der 89-Jährige zwei ihm unbekannte Frauen in sein Haus eintreten und führte sie in die Küche. Unter dem Vorwand, zur Toilette zu müssen, entfernte sich dann eine der Frauen für längere Zeit aus der Küche, bevor die Trickdiebe das Anwesen schließlich gemeinsam und unerkannt wieder verließen.

Nach einer ersten Überprüfung haben sie dabei einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie einen Schlüssel aus dem Haus gestohlen. Eine Beschreibung der beiden Täterinnen war dem Geschädigten bislang nicht möglich. Deshalb werden Zeugen und Hinweisgeber gebeten, sich unter der Rufnummer 07252 50460 an das Polizeirevier Bretten zu wenden.

Aus aktuellem Anlass bittet die Polizei um Beachtung der folgenden Handlungsempfehlungen:

Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen Unbekannte an der Haustür von

einer Notlage berichten, die scheinbar eine Hilfeleistung oder

Unterstützung in der Wohnung erfordert.

einer Notlage berichten, die scheinbar eine Hilfeleistung oder Unterstützung in der Wohnung erfordert. Gängige Tricks sind zum Beispiel die Bitte um ein Glas Wasser

wegen Übelkeit, Schwangerschaft oder der Notwendigkeit einer

Arzneimitteleinnahme oder auch die Bitte um Papier und Stift.

wegen Übelkeit, Schwangerschaft oder der Notwendigkeit einer Arzneimitteleinnahme oder auch die Bitte um Papier und Stift. Vergewissern Sie sich zunächst durch den Türspion oder das

Fenster, wer vor der Tür steht.

Fenster, wer vor der Tür steht. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie

Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder ein, wenn eine

Vertrauensperson anwesend ist.

Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder ein, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen

Sie laut oder rufen Sie um Hilfe.

Sie laut oder rufen Sie um Hilfe. Treffen Sie mit Nachbarn die Vereinbarung, sich bei unbekannten

Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. Lassen Sie fremde Personen nur in Ihre Wohnung, die Sie selbst

bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt

worden sind. Das gilt insbesondere auch für angebliche

Handwerker und vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gilt insbesondere auch für angebliche Handwerker und vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. Angehörige und Nachbarn werden gebeten, ein besonderes Augenmerk

auf ihre älteren Mitmenschen zu haben.

Weitere Hinweise zu diesem und weiteren Kriminalitätsformen gibt die Polizeiliche Kriminalprävention unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Geschwindigkeitskontrolle der Verkehrspolizei auf der B36

Eggenstein-Leopoldshafen (ots) – Nachdem die Verkehrspolizei Karlsruhe am Freitagvormittag zwischen 09:30 und 11:00 auf der Bundesstraße 36 zwischen Eggenstein-Leopoldshafen und Linkenheim-Hochstetten Geschwindigkeitsmessungen durchführte, müssen zwei Fahrzeugführer mit Fahrverboten rechnen.

Während des eineinhalbstündigen Kontrollzeitraums stellten die Polizeibeamten insgesamt 8 Geschwindigkeitsverstöße fest. Auf die betreffenden Verkehrsteilnehmer kommen nun Ordnungswidrigkeitenanzeigen zu. Zwei Fahrer erwartet ein Fahrverbot, da sie die erlaubte Geschwindigkeit deutlich überschritten. Trauriger Spitzenreiter war dabei ein Skoda-Fahrer, der statt der erlaubten 100 km/h mit rund 150 km/h gemessen wurde.

Verkehrsunfall zwischen AS Kronau und Kreuz Walldorf

BAB 5/Kronau (ots) – Gegen 16.00 Uhr ereignete sich auf der BAB 5 zwischen der AS Kronau und dem Kreuz Walldorf ein Verkehrsunfall mit insgesamt 3 beteiligen Fahrzeugen. Ein Sattelzug fuhr in Folge Unachtsamkeit auf einen bremsenden Pkw auf. Dieser geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem weitern Pkw.

Durch den Zusammenstoß wurden zwei Personen leicht verletzt. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Unfallstelle geräumt und gegen 19.10 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.