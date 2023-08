Wörrstadt (ots) – Am Sonntag kurz nach 17 Uhr wurde ein verdächtiger Ford Galaxy auf der A61 FR Bingen, Höhe Stromberg gemeldet, welcher mit starken Schlangenlinien fahren würde. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten den Ford an der AS Gau-Bickelheim aufnehmen und folgen. Bei Erblicken des Streifenwagens beschleunige der Fahrer auf über 200 km/h und flüchtete in Richtung AK Alzey.

Es bestand kein Sichtkontakt mehr zu dem Fahrzeug. Kurze Zeit später kam es auf der BAB 63, hinter dem AK Alzey zu einem Auffahrunfall mit erhöhter Geschwindigkeit welchen der Ford verursachte. Anschließend flüchtete dieser weiter in Richtung Mainz.

Ein weiterer Verkehrsteilnehmer meldete den Ford auf der BAB 60 Höhe Ingelheim-West, weil er mit eingeschalteter Warnblinkanlage und Schlangenlinien fuhr.

Das Anhalten des Fords gestaltete sich schwierig, weil der Ford-Fahrer mehrmals die Autobahn zw. Ingelheim-West und Ingelheim-Ost verließ und in die jeweils entgegengesetzte Richtung auffuhr.

Letztendlich konnte durch einen künstlich verursachten Stau kurz vor der Raststätte Heidesheim der PKW angehalten und der deutlich betrunkene Fahrer ins polizeiliche Gewahrsam genommen werden. Dem 33-jährigen Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Die Polizei sucht weitere Zeugen die die Verkehrsunfallflucht im Bereich Albig/AK Alzey, sowie das grob verkehrswidrige Fahrverhalten auf der BAB61 und/oder BAB60 beobachten konnten/geschädigt wurden.