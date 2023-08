Mannheim: Hubschrauberwechsel bei der DRF Luftrettung

Mannheim – Für die Station der DRF Luftrettung in Mannheim gab es zum 13.08.2023 eine positive Veränderung: Als Christoph 53 fliegt ab sofort ein Hubschrauber des Typs H145 mit Fünfblattrotor von Airbus Helicopters.

Direkt nach dem Tausch der bisherigen und der neuen Maschine an der Station ging es für den neuen Christoph 53 zu einem Doppeleinsatz. Für Hubschrauberführer Markus Becker, der an diesem Tag als Pilot Dienst hatte, sind die Vorteile der Maschine klar: „Durch das fünfte Rotorblatt liegt die H145 noch ruhiger in der Luft, für den Innenraum bedeutet das deutlich weniger Vibration – ein fullminater Unterschied!“

Patienten und Besatzung profitieren zudem von der deutlich höheren Nutzlast der H145. So kann beispielsweise mehr Kraftstoff aufgenommen werden, wodurch weitere Disztanzen bei Einsätzen und Notfällen möglich werden.

Modernisierung der Flotte

Der erste Hubschrauber des Typs H145 mit Fünfblattrotor wurde im Dezember 2020 an der Werft der DRF Luftrettung für den Stationsdienst umgerüstet. Seitdem nimmt die DRF Luftrettung kontinuierlich weitere H145 mit Fünfblattrotor in ihre Flotte auf. Mannheim ist die 14. Station, die eine Maschine dieses Typs erhalten hat.

Zur Station Mannheim

Die Station wurde am 1. Juli 1986 gegründet und befindet sich am Flughafen Mannheim. Christoph 53 ist von Sonnenaufgang (frühestens 7 Uhr) bis Sonnenuntergang einsatzbereit und mit einem Piloten, einem Notarzt sowie einem Notfallsanitäter besetzt. In der Notfallrettung ist der Mannheimer Hubschrauber ein unverzichtbarer Bestandteil in der Region rund um das industriell dicht besiedelte Ballungszentrum Rhein-Neckar mit über zwei Millionen Einwohnern im Dreiländereck Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz. 2022 wurden die Mannheimer Luftretter zu 1.118 Einsätzen alarmiert.