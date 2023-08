Unfall auf der A 65

Kandel (ots) – Am Samstag 12.08.2023 gegen 08:30 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Fahrer eines Kleintransporters den linken Fahrstreifen der A 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. An der Anschlussstelle Kandel-Süd bemerkte er spät, dass er eigentlich dort abfahren musste. Abrupt lenkte der Fahrer seinen Transporter nach rechts in Richtung Ausfahrt.

Da er jedoch seine Geschwindigkeit noch nicht reduziert hatte, gelang es ihm nicht auf der Straße zu bleiben. Er fuhr mittig auf die ansteigende Leitplanke und stürzte dann nach links die Böschung hinunter, wo er auf dem Dach liegen blieb.

Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. Die Ausfahrt musste zum Zwecke der Bergung des Fahrzeugs und für Reinigungsarbeiten für Stunden gesperrt werden.

Verkehrsunfall in Trunkenheit

Jockgrim (ots) – Am Samstagmittag befuhr ein Audi-Fahrer die Maximilianstraße in Jockgrim in Richtung Wörth. An der Einmündung zur Bahnhofstraße bog er nach links ab und kam alkoholbedingt nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei streifte er die Hauswand des dortigen Anwesens. Anschließend fuhr er mit Schwung weiter in die nächste Rechtskurve in die Ludwigstraße.

Anschließend übersteuerte er seinen Pkw so weit nach rechts, dass er frontal gegen die Hauswand eines Anwesens stieß und dort zum Stehen kam. Ein Alkoholtest bei dem Fahrer ergab 2,42 Promille. Wie üblich führte dieser Wert zur Entnahme einer Blutprobe und zur Einbehaltung seines Führerscheins im Rahmen des Strafverfahrens.

Der unbekannte Dritte

Schwegenheim (ots) – Am Sonntag gegen 01:30 Uhr wurde der Polizei Germersheim ein auffällig fahrendes Fahrzeug in der Speyerer Straße in Schwegenheim gemeldet. Bei einer sofortigen Überprüfung konnte das Fahrzeug im Nahbereich parkend festgestellt werden.

Den Fahrzeughalter konnten die Beamten in einer Gaststätte feststellen. Ebenso eine Alkoholisierung von 2,73 Promille, weshalb ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde.

Der Fahrzeughalter selbst gab an, dass ein ihm nicht näher bekannter Mann spontan Kaufabsichten geäußert und mit dem Fahrzeug eine Probefahrt unternommen habe. Wo der Mann sich nun aufhalte sei ihm aber nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Betrunken auf der Autobahn

Wörth (ots) – Am Samstagabend fiel einer Polizeistreife auf der A 65 bei Wörth ein BMW auf, der in deutlichen Schlangenlinien geführt wurde. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei dem Fahrer starker Alkoholeinfluss festgestellt.

Ein Vortest erbrachte eine Atemalkoholkonzentration von 2,21 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde zwecks Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.