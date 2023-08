Mit über 2 Promille mehrere PKW beschädigt

Mutterstadt (ots) – Am Samstag 12.08.23 gegen 12:20 Uhr, versuchte ein 35-jähriger Mann seinen Transporter auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet Mutterstadt „An der Fohlenweide“ auszuparken. Hierbei streifte er mehrere, neben ihm geparkte PKW und beschädigte diese. Da der Mann jedoch nicht anhielt und weiter rangierte, verständigten Zeugen, welche den Vorfall beobachteten, die Polizei.

Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt konnten den Mann schließlich auf dem Parkplatz in seinem Transporter antreffen und kontrollieren. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 2,42 Promille.

Der Mann wurde daraufhin zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Uneinsichtige Frau legt Busverkehr lahm

Schifferstadt (ots) – Am Samstag 12.08.23 gegen 11:00 Uhr, kam es zu Streitigkeiten zwischen einem Busfahrer und einer Frau im Bereich des Hauptbahnhofs Schifferstadt. Die 50-jährige Mannheimerin wollte den Bus mitsamt ihrem Fahrrad besteigen, um als Fahrgast mit diesem zu fahren.

Als sie durch den Busfahrer darauf aufmerksam gemacht wurde, dass das Einsteigen mit Fahrrad aus Sicherheitsgründen verboten sei, weigerte sich die Frau, den Bus wieder zu verlassen. Auch, nachdem der Fahrer sie mehrfach verbal aufforderte auszusteigen und sie des Busses verwies, weigerte sich die Dame und beharrte darauf, mitsamt ihrem Fahrrad den Bus nehmen zu dürfen.

Letztendlich mussten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt anrücken, um den Sachverhalt zu klären. Solange konnte der Fahrer seine Fahrt nicht fortsetzen. Im Beisein der Beamten zeigte sich die Frau dann kooperativ und verließ den Bus, um ihre Fahrt auf nur zwei Rädern anzutreten.

Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Nötigung.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und 2 leicht Verletzten

Otterstadt (ots) – Am Samstag 12.08.2023 kam es in der Speyerer Straße in Otterstadt gegen 23 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 29-jähriger Speyrer befuhr mit seinem Mercedes AMG die Straße zum Binsfeld in Richtung Speyrer Straße.

Beim Einbiegen in die Speyrer Straße übersah er den BMW eines 35-jährigen aus Otterstadt, der in der Speyrer Straße fuhr. Bei einem Zusammenstoß wurden zwei Insassen des BMW leicht verletzt. Auf Grund der hochwertigen Fahrzeuge dürfte sich die Gesamtschadenshöhe auf ca. 95.000 EUR belaufen. Die Straße wurde für ca. eine Stunde komplett gesperrt.

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Böhl-Iggelheim (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt befanden sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:30 Uhr auf dem Parkplatz des Niederwiesenweihers in Böhl-Iggelheim, da von dort angeblich laute Musik zu hören sei. Die Beamten konnten keinen ruhestörenden Lärm feststellen, jedoch bemerkten sie den Transporter eines Paketzustellunternehmens, welcher zu dieser Zeit mit laufendem Motor auf dem Parkplatz stand.

Der Fahrer, ein 22-jähriger Mann aus Schifferstadt, befand sich im Fahrzeug. Bei einer Kontrolle stellten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Fahrzeugnutzung sichergestellt.

Das Fahrzeug verblieb vor Ort, der Mann musste zu Fuß den Heimweg antreten.

Die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.