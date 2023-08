Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 13.08.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Unsicher fahrender PKW auf der B37 gemeldet – Zeugenaufruf

Bad Dürkheim (ots) – Am Abend des 11. August 2023, ereignete sich auf der B37 von Kaiserslautern in Fahrtrichtung Bad Dürkheim ein Vorfall, bei dem mehrere aufmerksame Verkehrsteilnehmer einen unsicher fahrenden PKW meldeten. Gegen 21:25 Uhr wurde durch verschiedene Anrufer gemeldet, dass die Fahrzeugführerin des betreffenden PKW auf der Strecke mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten war, wodurch entgegenkommende Fahrzeuge gezwungen waren, Ausweichmanöver durchzuführen. Die Fahrerin, eine 84-jährige Bad Dürkheimerin, zeigte über die gesamte Strecke eine unsichere Fahrweise. Sie konnte durch die eingesetzten Beamten einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der Überprüfung konnten keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogenmissbrauch erlangt werden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet nun um die Mithilfe der Öffentlichkeit. Zeugen, die durch die Fahrweise gefährdet wurden oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.

Deidesheim: Trunkenheit im Verkehr

Deidesheim (ots) – Am Samstag, 12.08.2023, um 03:10 Uhr, wurde ein Fahrradfahrer in der Appengasse in Deidesheim einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dieser schlangenlinienfahrend auf dem Gehweg fuhr. Bei der Kontrolle des 46-Jährigen Haßlochers konnten weitere Hinweise für eine alkoholbedingte Beeinflussung erlangt werden. Da der durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von 2,15 Promille ergab, wurde der Mann anschließend zu hiesiger Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Deidesheim: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Deidesheim (ots) – Am Sonntag, 13.08.2023, um 02:10 Uhr befuhr ein Weinfestbesucher mit seinem Fahrrad den kombinierten Rad- und Fußweg von Deidesheim nach Forst. Hierbei übersah der 17-Jährige Radfahrer eine 47-Jährige Fußgängerin aus Forst und kollidierte mit dieser. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der Fahrradfahrer, als auch die Fußgängerin leicht verletzt. Da der Heranwachsende sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,89 Promille ergab. Anschließend wurde er zu hiesiger Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

