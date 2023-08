Körperverletzung in der Innenstadt

Speyer (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es an einer Bar in der Heydenreichstraße zu einer Körperverletzung. Hier schlugen ersten Ermittlungen zufolge drei Männer im Alter zwischen 39 Jahren und 66 Jahren auf einen 18-jährigen Speyrer ein.

Dieser konnte sich jedoch zur Wehr setzen, sodass er nur leicht verletzt wurde. Die Täter wurden ebenfalls leicht verletzt und wurden durch einen Rettungswagen in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht.

Wer kann Hinweise zum Tatverlauf geben? Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise und nimmt diese telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit verletzter Person – Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Am Donnerstag kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 33-jähriger mit seinem Fahrrad den Radweg der Spaldinger Straße in Richtung Orts auswärts. An der Einmündung zum Holunderweg missachtete ein bisher unbekannter PKW Fahrer die Vorfahrt des Fahrradfahrers und bog aus dem Holunderweg nach links in die Spaldinger Straße ab.

Damit es nicht zum Zusammenstoß kommt, musste der Fahrradfahrer eine Vollbremsung einlegen, sodass dieser über seinen Lenker stürzte und auf der Straße verletzt liegen blieb. Ermittlungen zufolge soll der Verkehrsunfall durch eine bisher unbekannte männliche Person beobachtet worden sein. Zudem habe ein unbekannter Ersthelfer die verletzte Person in eine nahegelegene Sanitätsstelle in Speyer-Nord gefahren.

Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit, ohne sich um die verletzte Person zu kümmern. Der Fahrradfahrer wurde nach der Erstbehandlung in der Sanitätsstelle durch einen Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Ersten Untersuchungen zufolge blieb er glücklicherweise leicht verletzt.

Der PKW des Unfallverursachers wird wie folgt beschrieben: schwarzer BMW (SUV) mit Speyrer Kennzeichen. Im Fahrzeug befand sich lediglich der Fahrer, der wie folgt beschrieben wird: ca. 50 Jahre alt, kräftige Statur, Glatze, rot-weißes Hemd. Zudem trug er eine Sonnenbrille.

Wir bitten den Zeugen des Verkehrsunfalls bzw. den Ersthelfer, sich bei der Dienststelle zu melden. Jeder für Sie noch so unbedeutende Hinweis kann für uns entscheidend sein.

Wer kann Hinweise auf den Täter oder den schwarzen BMW SUV bzw. zum Unfallhergang geben? Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise und nimmt diese telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen

Verkehrsunfall mit flüchtigem Unfallverursacher

Speyer (ots) – Am Freitag 11.08.2023, kam es gegen 08 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr in der Tullastraße. Hier kam ein bisher unbekannter Fahrer eines Sprinters oder Sprinter ähnlichem Fahrzeug der Farbe Weiß aus unerklärlichen Gründen in den Gegenverkehr und streifte hierbei einen Mercedes Vito eines 23-jährigen Fahrers aus Mannheim. Der Sachschaden am Mercedes Vito beläuft sich auf schätzungsweise 10.000 EUR. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der Fahrer des flüchtigen Fahrzeuges: ca. 40 Jahre alt mit Dreitagebart.

Wer kann Hinweise auf den Täter bzw. zum Unfallhergang geben oder hat ein Fahrzeug mit entsprechendem Streifschaden festgestellt? Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise und nimmt diese telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Speyer (ots) – Am Donnerstag gegen 19:30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Ford-Fahrer die Heinrich-Heine-Straße in Richtung des Emanuel-Geibel-Wegs und passierte auf Höhe der Nr. 11 eine Engstelle. Beim Passieren der Engstelle streifte er die linke Fahrzeugseite des Verkehrsbedingt wartenden PKW einer 20-Jährigen, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Eine Polizeistreife wurde gerufen. Vor Ort stellte sich den Beamten ein 45-jähriger Mann als Fahrer des Ford vor, mutmaßlich um den 56-Jährigen vor einer Strafe zu schützen. Wie sich herausstellte, war der 56-Jährige nämlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und wies zudem einen Atemalkoholwert von 0,55 Promille auf.

Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem 56-jährigen Fahrer und übergaben dessen Fahrzeugschlüssel an einen Berechtigten. Den 56-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Gegen den 45-Jährigen besteht der Verdacht der versuchten Strafvereitelung.