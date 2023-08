Kreis Alzey-Worms: Die Polizei-News

Gegenstände von Brücke geworfen

Albig (ots) – In den Abendstunden gegen 20 Uhr wurde von Autofahrern auf der BAB63 mitgeteilt, das Jugendliche Gegenstände von der Fußgängerbrücke, welche über die BAB63 führt, werfen würden. Es handele sich um die Fußgängerbrücke, über der BAB63, in Fahrtrichtung Kaiserslautern, kurz vor dem Autobahnkreuz Alzey, in Höhe der Gemeinde Albig.

Ein Autofahrer gab an, dass er beinahe von der Spur abgekommen sei, als man eine Flüssigkeit auf seine Windschutzscheibe gegossen habe. Dies hätte laut Autofahrer zu einem Unfall führen können.

Um den Sachverhalt aufklären zu können, bittet die Polizei um Unterstützung. Gibt es Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben? Gibt es Zeugen, die Hinweise auf die Jugendlichen geben können?

Hinweise bitte an die Autobahnpolizeistation Heidesheim unter Tel: 06132/950-0.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Alzey (ots) – Am Freitag 11.08.2023, wird durch die 22-jährige Geschädigte gemeldet, dass es im Zeitraum von 14-18:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht zu ihrem Nachteil gekommen sei. Demnach habe die 22-jährige Geschädigte ihren Pkw auf dem Mitfahrerparkplatz Erbes-Büdesheim abgestellt.

Nachdem diese zu ihrem Pkw zurückkommt, können Beschädigung im Bereich der rechten Fahrzeugseite, oberhalb des hinteren Radkasten, sowie der Seitentür festgestellt werden. Des Weiteren sind hierbei rotbraune Lackanhaftungen erkennbar.

Der Unfallverursacher entfernte sich nach aktuellem Ermittlungsstand unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731/911-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall mit 6 leicht verletzten Personen

Hohen-Sülzen (ots) – Am Abend des 10.08.2023 gegen 20:45 Uhr befährt ein 55-jähriger Peugeot-Fahrer die Bundesstraße 47 von Worms kommend in Fahrtrichtung Monsheim. An der Einmündung der Landstraße 455 beabsichtigt er nach links in Richtung Hohen-Sülzen abzubiegen. Hierbei übersieht er einen entgegen kommenden BMW mit 23-jährigen Fahrer aus Worms. Daher kommt es zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich.

Durch den Verkehrsunfall wird das Unfall verursachende Fahrzeug gegen einen weiteren Pkw geschleudert, welcher aus Richtung Hohen-Sülzen kam und an der Einmündung wartete.

Alle Fahrzeuge werden teilweise erheblich beschädigt und müssen abgeschleppt werden. Die Bundesstraße 47 muss für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt werden.

Die drei beteiligten Pkw waren jeweils mit zwei Personen besetzt, welche durch den Verkehrsunfall alle leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden.

Da auch Betriebsstoffe auslaufen, kümmert sich die Straßenmeisterei um die Säuberung der Fahrbahn. Gegen 23 Uhr kann diese schlussendlich wieder freigegeben werden.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörstadt (ots) – In den Abendstunden des 10.08.2023 teilte ein Winzer aus Mörstadt mit, dass durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer mehrere Weinreben im Bereich der Kreisstraße (K35) sowie der kreuzenden Landstraße (L425) beschädigt worden seien. Der mutmaßliche Verursacher befände sich jedoch nicht mehr zugegen.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten Reifenspuren und diverse Fahrzeugteile des mutmaßlichen Unfallverursachers aufgefunden und sichergestellt werden. Weiterhin wurden Beschädigungen an einer Verkehrsinsel, welche sich unweit der Weinreben befindet, festgestellt.

Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher, aus bislang unbekannten Gründen, die Kontrolle über sein Kraftfahrzeug verlor und daraufhin von der Kreisstraße (K35) geriet. Der mögliche Tatzeitraum lässt sich im Zeitraum von 12:00-19:00 Uhr eingrenzen.

Der durch das Unfallgeschehen entstandene Sachschaden ist bislang nicht bekannt.

Da der Unfallverursacher bislang noch nicht vorstellig wurde, bittet die Sachbearbeitende Dienststelle um Hinweise. Wer kann Angaben zum Verkehrsunfall verursachenden Kraftfahrzeug tätigen?

Wer hat den Unfallhergang möglicherweise beobachtet?