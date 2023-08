Halsbandsittich aus misslicher Lage befreit.

Mannheim-Waldhof (ots) – Ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Mannheim

Waldhof fiel am Morgen des 12.08.2023 laute nicht aufhörende Rufe eines Papagei auf. Als der Anwohner aus seinem Fenster nach dem Ursprung der Laute schaute, stellte er einen Papagei in einer misslichen Lage fest. Der grüne Papagei hatte sich offensichtlich in der Dachrinne des Anwesen verfangen und konnte seinen Flug nicht fortsetzen.

Die alarmierten Polizeibeamten des Polizeirevier Käfertal begaben sich, unter Zuhilfenahme eines Drehleiterfahrzeuges der Berufsfeuerwehr Mannheim, zu dem Vogel. Schnell wurde festgestellt, dass der Papagei eine Schnur um den Fuß gewickelt hatte, welche sich an der Dachrinne verhedderte.

Der Papagei wurde durch die Feuerwehr von der Dachrinne gelöst und den Polizeibeamten übergeben. Diese entfernten unter großer Vorsicht die Schnur am Fuß des Papagei, stärkten den geschwächten Vogel mit Wasser aus einer Trinkflasche und entließen hiernach den grünen Halsbandsittich in die Freiheit.

Christopher-Street-Day – „Pride Monnem“

Mannheim (ots) – Beim gestrigen CSD nahmen insgesamt 2.000 Personen teil. In der Spitze fanden sich ca. 10.000 Zuschauer rund um das Versammlungsgeschehen ein. Im Zuge des Aufzugs warf ein bislang unbekannter Täter einen Böller auf Einsatzkräfte. Hierdurch wurde eine Polizeibeamtin sowie eine umstehende Passantin leicht verletzt.

Der weitere Verlauf der Versammlung war friedlich. An der Anschlussversammlung „Pride Monnem“ auf dem Alten Meßplatz nahmen ca. 2.500 Personen teil. Sie wurde um 20.02 Uhr durch die Versammlungsleiterin für beendet erklärt.

Die Ermittlungen zum „Böllerwerfer“ dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Telefonnummer 0621/12580 zu melden.

Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag

Mannheim (ots) – Gegen 13.09 Uhr schlug ein Blitz in der Dillinger Straße in Mannheim in den Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses ein und setzte diesen in Brand.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 120.000 Euro.

Schwerer Unfall – mehrere Verletzte Personen

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am 12.08.2023 gegen 19.30 Uhr kam es im Mannheimer Stadtteil

Neckarstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Mercedes-Fahrern, wobei ein Fahrer eingeklemmt und mehrere Personen verletzt wurden. Ein 57-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Mercedes den rechten von 2 Fahrstreifen der Herzogenriedstraße in Fahrtrichtung Waldhofstraße.

Auf Höhe der Straße Zum Herrenried wollte der Fahrer wenden und zurück in Richtung Ulmenweg

fahren. Bei dem Wendemanöver übersah er einen auf dem linken Fahrstreifen in gleicher Fahrtrichtung fahrenden 48-jährigen Mercedes-Fahrer, wodurch es zum Unfall kam.

Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde der Unfallverursacher in seinem Pkw eingeklemmt und in der Folge durch Kräfte der Berufsfeuerwehr Mannheim befreit. Der Unfallverursacher, der Unfallgeschädigte sowie dessen 25-jährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen in Form von Prellungen zu.

Die 49-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurde im Bauchbereich schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen sowie Notarzt in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht werden. Lebensgefahr bestand nicht.

Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden in der Folge abgeschleppt, insgesamt entstand bei dem Unfallgeschehen ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Betrunken in Haltestelle gekracht – Hoher Sachschaden

Mannheim (ots) – Am frühen Samstag 12.08.2023 gegen 04 Uhr, befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Audi die Casterfeldstraße Richtung Neckarau. In Höhe der Straßenbahn-Haltestelle Dannstadter Straße verlor er bei einem Wendemanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Haltestelle.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1,8 Promille. Im Polizeirevier Neckarau wurde dem Fahrzeugführer daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein

Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro. Die Casterfeldstraße in Richtung Neckarau musste kurzzeitig komplett gesperrt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn teilweise gereinigt werden, gegen 07 Uhr konnte der Fahrbahn schlussendlich wieder freigegeben werden.