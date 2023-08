Hund hat Sehnsucht

Mannheim (ots) – Im Stadtgebiet Schwetzingen kletterte der Hund einer jungen Dame immer wieder aus dem Fenster einer Dachgeschosswohnung. Er ging auf dem Dach spazieren und hielt Ausschau nach seinem Frauchen. Dies war möglich, da die Besitzerin vor dem Verlassen der Wohnung vergessen hatte das Fenster zu schließen.

Im persönlichen Gespräch teilte die Halterin der Polizei mit, dass der Hund neuerdings Schwierigkeiten hätte, alleine zu Hause zu bleiben und sie immer schon sehnsüchtig erwarten würde. Vermutlich nutze er das offene Fenster um einen besseren Blick auf das heimkehrende Frauchen zu haben.

Die Halterin wurde auf potentielle Gefahren für Mensch und Tier sowie mögliche

Beschäftigungsmöglichkeiten des Vierbeiners für die Zeit ihrer Abwesenheit hingewiesen.

Fahrzeug überschlägt sich nach Sekundenschlaf

Neckarbischofsheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen gegen 03 Uhr, ereignete sich in der Waibstadter Straße ein Verkehrsunfall mit insgesamt 3 beteiligten Fahrzeugen. Ein 19-jähriger Fahrer eines Audis befuhr die Waibstadter Straße in Richtung Waibstadt und touchierte hierbei zunächst 2 geparkte Fahrzeuge. Unfallursächlich war nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Sekundenschlaf.

Bei dem Versuch die Kontrolle über den Pkw zurückzuerlangen überschlug sich der Audi infolge von ruckartigem Lenken und blieb schlussendlich auf dem Dach liegen. Der 19-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

An den drei Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro.

Der Führerschein des Fahrers wurde durch die Polizeibeamte sichergestellt. Gegen den 19-Jährigen wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Elektrofahrräder durch Unbekannte entwendet

Hockenheim (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr und Freitag, 12:15 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft zwei hochwertige E-Bikes aus der Heinrich-Böll-Straße sowie der Alex-Möller-Straße. Das in der Heinrich-Böll-Straße abgestellte Fahrrad befand sich zur Tatzeit in einem mittels Vorhängeschloss abgeschlossenen Geräteschuppen.

Auf bisher unbekannte Weise entfernten die Täter das Schloss und nahmen anschließend das

Fahrrad an sich. Das weitere und mittels Fahrradschloss gesicherte Fahrrad entwendeten die Unbekannten aus den Kellerräumlichkeiten eines Anwesens in der Alex-Möller-Straße. Wie genau die Täter in das Gebäude und anschließend in die Kellerräumlichkeiten gelangten, ist noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

In beiden Fällen entstand ein Diebstahlschaden von jeweils knapp über 3.500 Euro. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ebenfalls durch das Polizeirevier Hockenheim ermittelt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können bzw. verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06205/2860-0 zu melden.