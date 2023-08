Betrunken mit dem Auto unterwegs

Offenbach an der Queich (ots) – Am Sonntagfrüh 12.08.2023, konnten Polizeibeamte der PI Landau einen 41-Jährigen aus dem Kreis Südliche Weinstraße stoppen, der offensichtlich betrunken hinter dem Steuer saß. Nachdem den Beamten bei einer Verkehrskontrolle deutlicher Alkoholgeruch aus dem Inneren des Autos entgegen schlug, wurde mit dem Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,23 Promille.

Für den Autofahrer endete die Fahrt schließlich auf der Polizeidienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt wurde.

Der 41Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Alkoholisiert mit Kleinkraftrad unterwegs

Freckenfeld (ots) – Kurz nach Mitternacht, am frühen Sonntagmorgen, befuhr ein Mann mit seinem Kleinkraftrad die Hauptstraße aus Minfeld kommend in Richtung Schaidt. Die Polizeistreife unterzog den Mann in Freckenfeld einer Verkehrskontrolle, bei deren Durchführung Atemalkohol festgestellt wurde.

Ein entsprechender Test ergab 0,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Betroffene sieht einem Bußgeldverfahren mit einem Monat Fahrverbot entgegen.

Einbruchsversuch in Markt

Bad Bergzabern (ots) – Am hellen Tag, gg, 18:05 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter in einen Markt in der Kapeller Straße einzubrechen. Hierbei schlugen sie die aus mehrfachem Sicherheitsglas bestehenden Scheibe eines Bürofenster ein und öffneten dieses. Da sich davor aber ein Metallgitter befand, kamen der oder die Täter nicht ins Innere und flüchteten.

Der Sachschaden dürfte bei ca. 3.000 EUR liegen. Möglicherweise wurde einer der vor dem Büro stehenden Stühle als Tatwerkzeug benutzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel: 0634393340 zu melden.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Vorderweidenthal (ots) – Am Freitag 11.08.23 gegen 16.55 Uhr, kam es an der „Erlenbacher“-Kreuzung zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 64-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Dieser befuhr die L 490 von Erlenbach kommend und wollte weiter in Richtung Vorderweidenthal fahren. Er hielt zunächst am Stopp-Schild, übersah aber die vorfahrtsberechtigte, von rechts kommende, PKW Fahrerin.

Das Motorrad wurde vom Auto erfasst. Der Motorradfahrer stürzte und musste zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden, es bestand keine Lebensgefahr. Der PKW wurde erheblich beschädigt, die Fahrerin erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 9.000 €.