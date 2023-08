Neustadt: Küchenbrand in der Hanns-Fay-Straße

Neustadt an der Weinstraße – Am frühen Samstagnachmittag, 12.08.2023, beschäftigte ein ausgedehnter Küchenbrand die Feuerwehr. Der Bewohner des dreistöckigen Reihenhauses meldete über Notruf eine Rauchentwicklung in seiner Wohnung und erwartete die Feuerwehr vor dem Gebäude.

Er informierte den Einsatzleiter, dass in der Wohnung nur die Küche und ein Zimmer möbliert sind, da er sich gerade im Einzug befindet. Die Erkundung ergab, dass die Wohnung komplett verraucht ist und bereits Flammen durch ein zerborstenes Fenster vom Balkon der Erdgeschosswohnung auf den Balkon des ersten Obergeschosses überschlagen. Der Erstangriff erfolgte über den Hauseingang unter Atemschutz und mit einem handgeführten Strahlrohr. Parallel startete von der rückwärtigen Seite ein zweiter Angriff. Ebenfalls unter Atemschutz mit einem weiteren handgeführten Strahlrohr gingen die Einsatzkräfte über den Balkon in die Wohnung vor. Die in Vollbrand geratene Küche war nach zehn Minuten unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten, um an die Glutnester zu gelangen zog sich hin, da hierzu die Küche auseinander und nach außen verbracht werden musste. Hier wurden die Überreste nochmal abgelöscht. Parallel zu der Brandbekämpfung wurde über die Drehleiter das erste sowie die Dachgeschosswohnung mit der Wärmebildkamera auf einen eventuellen Schwelbrand kontrolliert. Da das Wohnhaus mit Vollwärmeschutz verkleidet ist, entfernte die Feuerwehr ein Teil davon, um auch hier versteckte Glutneste auszuschließen. Durch die enorme Hitze und Rauchentwicklung ist die komplette Erdgeschosswohnung unbewohnbar. In der Wohnung stellten die Einsatzkräfte den Strom und das Wasser ab. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Zur Brandursache und der Höhe des entstandenen Sachschadens können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Im Einsatz standen 27 Einsatzkräfte mit sieben Einsatzfahrzeugen, die Polizei mit zwei Fahrzeugen und sechs Polizeibeamten, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen sowie die zuständige Hausverwaltung.

Weitere Feuerwehreinsätze am 12.08.2023:

Ein kleines freilaufendes Kaninchen beschäftigte am Samstagmorgen die Feuerwehr. Ein Passant wurde auf das Tier, auf dem Parkplatz des Bahnhaltepunktes Böbig aufmerksam, welches sich unter einem dort abgestellten Fahrzeug versteckt hatte. Mit Geduld und anlocken konnte das Kaninchen eingefangen werden. Das unverletzte und sehr saubere Tier kam anschließend in die Obhut des Neustadter Tierheimes. Vermutlich ist das Tier irgendwo ausgebüxt. Wer den kleinen Ausreißer vermisst, kann sich an das Tierheim in Neustadt unter der Telefonnummer 06321 / 17096 wenden.

Im Einsatz standen sechs Einsatzkräfte mit einem Einsatzfahrzeug.

Durch den schlagartigen und kräftigen Regenguss drückte sich Wasser in den Keller eines Wohnhauses im Johanniskirchel. Während der Anfahrt der Feuerwehr wurde diese wieder durch den Meldenden abbestellt, da das Wasser alleine wieder ablief. Daraufhin brach der Löschzug Süd die Alarmfahrt ab und rückte wieder ein.

Auf der Rückfahrt kam die Meldung, dass die Landstraße 516 zwischen Kreuzung Dr.-Siebenpfeiffer-Straße und „Hambacher Kreuz“ überflutet sein. Die Einsatzkräfte überprüften die Örtlichkeit und konnten Entwarnung an die Feuerwehreinsatzzentrale melden. Die Straße war nach dem kurzen Regenguss wieder frei, nur der Entwässerungsgraben neben der Landstraße stand noch voll. Maßnahmen der Feuerwehr waren hier nicht erforderlich.

Da die Kräfte der Hauptfeuerwache bei dem Küchenbrand in der Hans-Fay-Straße gebunden waren, übernahm der Löschzug Mußbach einen Einsatz auf der Bundesstraße 39 in Fahrtrichtung Lambrecht. An dem dortigen kleinen Wasserkraftwerk an der Achatmühle kam es zu einem Wasserüberlauf. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte der Betreiber bereits damit begonnen den angeschwemmten Unrat zu entfernen, so dass hier keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr erforderlich waren.

Im Einsatz standen zehn Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen.