Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 13.08.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Brand in Mehrfamilienhaus

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag (12.08.2023) wurde kurz vor 13:00 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hanns-Fay-Straße gemeldet. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Neustadt an der Weinstraße schnell gelöscht werden. Die endgültige Brandursache steht noch nicht fest, zum jetzigen Zeitpunkt wird eher von einem technischen Defekt ausgegangen. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.000,- Euro geschätzt.

Neustadt: Versuchter Diebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots) – Durch einen Zeugen wurden am Samstagmorgen (12.08.2023), gegen 01:00 Uhr, zwei verdächtige Personen gemeldet, die augenscheinlich versuchten in einen Einkaufsmarkt im Bereich „Roßlauf“ einzubrechen. Durch die eingesetzten Streifen konnten die zwei Personen gestellt werden. Diese hatten sich offenbar Zugang zum Außenlager des Einkaufsmarktes verschafft und führten einen Einkaufswagen mit Möbelstücken/Sperrmüll mit sich. Die beiden Verdächtigen waren alkoholisiert. Nach der Feststellung der Identität wurde beiden ein Platzverweis erteilt. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Neustadt: Kontrollstelle deckt Trunkenheitsfahrt und offenen Haftbefehl auf

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum vom 12.08.2023, 23:00 Uhr bis zum 13.08.2023, 02:00 Uhr wurde im Stadtgebiet 67433 Neustadt/W. eine Kontrollstelle eingerichtet. Hierbei konnte ein Neustadter mit seinem PKW kontrolliert werden, welcher einen Atemalkoholkonzentration von 1,38 Promille vorwies. Der Mann musste letztlich in der hiesigen Dienstelle eine Blutprobe und ebenfalls seinen Führerschein abgeben. Der Fahrzeugschlüssel wurde von einer Bekannten übernommen. Des Weiteren konnte wenig später ein männlicher Fahrzeugführer ebenfalls einer anlassfreien Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Verlauf dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorlag. Die Fahrt in eine Justizvollzugsanstalt konnte letztlich durch die Begleichung der Geldstrafe abgewandt werden.

Neben diesen zwei Kontrollen wurden im Rahmen von weiteren Verkehrskontrollen an mehreren Fahrzeugen Mängel festgestellt. Die jeweiligen Fahrzeugführer wurden aufgefordert die Mängel zeitnah zu beseitigen.

