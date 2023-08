Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 12.08.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Blitzeinschlag in Dach eines Einfamilienhauses

Grünstadt-Sausenheim (ots) – Am Samstag, 12.08.2023, schlug gegen 12:45 Uhr aufgrund eines Gewitters ein Blitz in das Dach eines Einfamilienhauses in der Schulgasse in Grünstadt-Sausenheim ein. Hierdurch kam es zu einem Schwelbrand im Dachstuhl. Im Haus befand sich zu dieser Zeit niemand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Grünstadt bis 13:25 Uhr gelöscht werden. Während der Löscharbeiten war die Schulgasse nicht befahrbar. Eine Schadenssumme kann derzeit nicht genannt werden.

Wattenheim: Randalierer in Gewahrsam genommen

Wattenheim (ots) – Am 12.08.2023 um 02:48 Uhr wurden die Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim zu einer randalierenden Person an der Tank&Rastanlage Pfalz gerufen. Ein betrunkener LKW-Fahrer habe nach den Angaben des hinzugerufenen Rettungsdienstes versucht, gegen die Außenwand des Rettungswagens zu schlagen. Da sich der LKW-Fahrer auch beim Eintreffen der Beamten weiterhin unkooperativ und verbal aggressiv zeigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Ein Schaden am Rettungswagen entstand nicht.

