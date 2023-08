Reanimation nach Verkehrsunfall

Wörth (ots) – Donnerstagnachmittag befuhr ein 69-jähriger Mann die B10 von Karlsruhe kommend in Richtung Wörth. Kurz nach der Rheinbrücke kam er aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke.

Der bewusstlose Unfallverursacher konnte vor Ort durch Rettungskräfte reanimiert werden. Im Anschluss wurde er in ein Krankenhaus verbracht und ist soweit stabil.

Verkehrskontrollen

Rheinzabern (ots) – Am Donnerstag zwischen 07.30-08.15 Uhr, kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Polizei Wörth die Geschwindigkeit in Rheinzabern in der Jockgrimer Straße in Fahrtrichtung Jockgrim.

Bei 70 gemessenen Fahrzeugen fuhren bei erlaubten 50 km/h sieben Fahrzeugführer zu schnell. Der schnellste Verkehrssünder wurde mit 73 km/h gemessen.