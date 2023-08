Einbrecher unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Aus dem Container einer Firma für Baugrund Untersuchungen wurden mehrere Pumpen sowie mehrere Meter Stromkabel gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der Container stand zur Tatzeit (09.08.2023, 18 Uhr bis 10.08.2023, 7 Uhr) auf einem Parkplatz in der Riedstraße.

Auch in ein Vereinsheim im Professor-Humke-Weg versuchten Unbekannte zwischen dem 04.08.2023, 18 Uhr und dem 10.08.2023, 20:15 Uhr, einzubrechen. Es blieb jedoch beim Versuch.

In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 um sachdienliche Hinweise unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Fahrzeuge im Visier

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 09.08.2023 und dem 10.08.2023 wurden insgesamt drei Fahrzeuge durch unbekannte Personen angegangen. In der Pasadenaallee gelang es Unbekannten mehrere Liter Kraftstoff aus einem LKW-Tank zu entwenden. Zudem wurde ein am Fahrzeug angebrachter Feuerlöscher gestohlen. Die genaue Schadenhöhe wird aktuell ermittelt.

Die Scheibe eines Autos wurde in der Georg-Herwegh-Straße eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Der entstandene Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

In der Ludwig-Börne-Straße konnten Unbekannte aus einem parkenden Auto unter anderem Zigaretten und Schlüssel entwenden. Eine Scheibe des PKWs dürfte zur Tatzeit offen gestanden haben. Die Schadenhöhe steht zum derzeitigen Stand noch nicht fest.

In allen drei Fällen bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 um Zeugenhinweise. Sie haben etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rollerfahrer leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Ein 57-jähriger Rollerfahrer wurde Donnerstag 10.08.2023 gegen 06 Uhr bei einem Unfall in der Mundenheimer Straße leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 73-Jähriger hatte ihn mit seinem Auto erfasst. Zuvor hatte der auf der entgegengesetzten Fahrbahn fahrende Rollerfahrer einen haltenden LKW überholt. Nach dem Überholmanöver kam es zur Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von je 1.000 Euro.

Am Donnerstag (10.08.2023), gegen 16 Uhr, kam es außerdem im Buschweg nähe der Einmündung zur Wormser Straße zu einem Unfall zwischen einem 16-Jährigen mit Leichtkraftrad und dem 64-jährigen Fahrer eines Transporters. Hierbei wurde der Jugendliche leicht verletzt. Es entstand zudem ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Verkehrsunfall – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 10.08.2023 gegen 17:30 Uhr in der Wittelsbachstraße, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen dem 47-jährigen Fahrer eines Kleintransporters und einer 23-jährigen Autofahrerin. Der 47-Jährige war zuvor von der Pfalzgrafenstraße auf die Wittelsbachstraße eingebogen und nach circa 20 Metern mit der am rechten Fahrbahnrand im Parkvorgang befindlichen 23-Jährigen kollidiert.

Beide Beteiligten blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand circa 8.000 Euro Sachschaden. Da die Unfallbeteiligten abweichende Angaben zum Unfallhergang machen, werden nun weitere Unfallzeugen gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Betrugsversuch scheitert

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch (09.08.2023) erhielt ein 59-Jähriger eine SMS eines unbekannten Absenders. Die Person gab sich hierbei als Kind des Geschädigten aus und forderte ihn auf, die Nummer abzuspeichern und via WhatsApp anzuschreiben. Der 59-Jährige erkannte die Masche und fiel auf den Betrugsversuch nicht herein.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei: