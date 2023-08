Sperrung eines Teilstückes der B10 FR Landau wegen Reinigungsarbeiten 13-16h

Annweiler (ots) – Wie die Straßenmeisterei Annweiler soeben mitteilt, wird die B10 in Richtung Landau ab 13 Uhr für ca. 3 Stunden gesperrt sein. Abgeleitet wird über die L490 bei Rinnthal. Ursache sind Reinigungsarbeiten wegen einer Ölspur.

Der Verursacher steht derzeit noch nicht fest. Sollte dahingehend jemand Hinweise geben können, soll er dies entweder bei der Polizeiwache Annweiler oder der Straßenmeisterei Annweiler tun.

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Annweiler (ots) – Bereits am Mittwochmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B48 zwischen Annweiler und Wernersberg. Da sich der Unfallverursacher nach dem Unfall von der Unfallstelle entfernte, werden nun Zeugen gesucht, welche sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt und dem Fahrzeug des Unfallverursachers geben können.

Der Unfallverursacher befuhr die B48 mit einem PKW aus Richtung Annweiler, in Fahrtrichtung Wernersberg. In einer Rechtskurve kam dieser auf die Gegenfahrbahn, sodass der entgegen kommende Autofahrer nach rechts ausweichen musste und nur so einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge vermeiden konnte. Bei dem Ausweichmanöver touchierte das Fahrzeug die Leitplanke.

Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.

Geschwindigkeitskontrollen

Edenkoben (ots) – Im Laufe des gestrigen Tages (11.08.2023) wurden im Bereich Edenkoben mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Im Einmündungsbereich der L516 zur K56 waren in Roschbach von 08.15 Uhr bis 10.15 Uhr 25 Verkehrsteilnehmer in der 70er-Zone zu schnell. Die Höchst-geschwindigkeit lag hier bei 104 km/h.

In der Zeit von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr waren in der Leonhard-Eckel-Siedlung in Edesheim bei erlaubten 50 km/h 10 Fahrzeugführer zu schnell. Der Spitzenreiter fuhr hier mit 76 km/h.

Who let the dogs out…

Annweiler (ots) – Glücklich war am Ende des heutigen Tages (10.08.2023), eine Urlauberin aus Hessen. Ihr Hund Rasputin war ihr im Bereich des Trifels davon gelaufen und die Suche nach ihm verlief zunächst ergebnislos. Ihren Verlust meldete sie kurz nach 17 Uhr bei der Polizei in Annweiler.

Dort meldete sich auch um 18:35 Uhr ein Mann, der einen kleinen schwarzen Hund gefunden und bei sich aufgenommen hatte.

Hund und Hundehalterin fanden so am Ende des Tages wieder zusammen.