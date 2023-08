Mehrere Graffitis am Schulzentrum Nieder-Olm

Nieder-Olm (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden am Nieder-Olmer Schulzentrum, entlang der Oppenheimer Straße bis zur Karl-Sieben-Straße, diverse illegale Graffitis aufgesprüht. Neben Schuleigentum wurden Verkehrsschilder und Bushaltestellen mit gelber, blauer oder rosa Farbe beschmiert. Durch einen Zeugen konnten drei vermutlich

jugendliche Täter aus der Entfernung beobachtet werden.

Die Polizeiinspektion Mainz 3 hat die Ermittlungen gegen die noch unbekannten Täter aufgenommen. Diese haben nun mit Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung durch Graffiti zu rechnen. Außerdem werden bei solchen Straftaten grundsätzlich zivilrechtliche Schadensersatzansprüche für die Reinigung oder Instandsetzung der beschädigten Flächen geprüft.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, selbst geschädigt wurde oder die Täter beschreiben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Zechbetrug

Grolsheim (ots) – Am 11.08.2023 gegen 02:40 Uhr beförderte ein Taxifahrer einen 20-jährigen Taxigast von Mainz bis an das Fahrtziel nach Grolsheim. Dort angekommen offenbarte sich der Gast dahingehend, kein Geld dabei zu haben und daher Geld aus dem Haus zu holen.

Hiervon kehrte der „Kunde“ nie mehr zurück und auch auf Klingeln erfolgte keine Reaktion mehr. Da der Taxigast allerdings zuvor seinen Ausweis als Pfand hinterließ, wurde nun ein Strafverfahren wegen Zechbetrug bei der PI Bingen eingeleitet.

Auto überschlägt sich nach Unfall

Nieder-Olm (ots) – Am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Stadteinfahrt Nieder-Olm von Klein-Winternheim kommend. In der Pariser Straße kam eine 81-Jährige Nieder-Olmerin nach rechts von der Straße ab und kollidierte dort mit einem ordnungsgemäß geparkten Auto.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 81-jährigen zurück auf die Fahrbahn geschleudert, überschlug sich dort und blieb dann auf dem Dach liegen. Das stark beschädigte geparkte Fahrzeug wurde auf ein weiteres geparktes Auto aufgeschoben, welches folglich auch beschädigt wurde.

Die Fahrerin wurde leicht verletzt durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und das verunfallte Fahrzeug wieder aufzurichten. Warum die Nieder-Olmerin von der Fahrbahn abkam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Mainz

Brand in der Elsa-Brandström-Straße – Queerfeindliches Motiv?

Mainz (ots) – Am Mittwoch 09.08.2023 brannte es gegen 23:45 Uhr vor einer Wohnung in der Elsa-Brandström-Straße. Die Feuerwehr Mainz konnte die brennenden Gegenstände und Möbel neben einer Wohnungseingangstür schnell löschen, so dass kein Gebäudeschaden entstand.

Der 53-jährige Bewohner erlitt leichte Verletzungen durch die Rauchgase und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Erste Ermittlungen zur Brandentstehung haben zwischenzeitlich Hinweise erbracht, dass der Tat möglicherweise ein queerfeindliches Motiv zugrunde liegt. Die Ermittlungen zur Brandursache und zu dem möglichen Motiv dauern an.

Die Ansprechstelle der Polizei Rheinland-Pfalz für lesbische, schwule, bisexuelle, transidente und intergeschlechtliche Menschen wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Beleidigungen und Nötigung am Bahnhof „Römisches Theater“

Mainz (ots) – Zwei Männer sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 0:15 Uhr am Bahnhof „Römisches Theater“ mit queerfeindlichen Beschimpfungen und Beleidigungen konfrontiert worden. Auch wurden ihnen Schläge angedroht, sollten sie sich weiterhin an den Händen halten.

Die beiden 21 Jahre alten Mainzer befanden sich gerade auf dem Bahnsteig an Gleis 4, als sie durch zwei Männer aus dem Dunkel heraus, lautstark angesprochen wurden. Aufgrund der Dunkelheit konnten sie die beiden nicht gut erkennen, ordnen diese aber wegen des Gebrauchs aktueller Jugendsprache eher einem jugendlichen Alter zu. Die Konfrontation endete, als die beiden Täter in die S-Bahn der Linie S6 in Richtung Worms einstiegen und damit den Bahnhof

verließen. Die Geschädigten selbst entfernten sich gleichzeitig in Richtung eines Treppenabgangs.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.