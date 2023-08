Streitigkeiten zwischen PKW- und Mähdrescherfahrer

Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots) – Am Donnerstag 10.08.2023 kam es zu Streitigkeiten zwischen einem PKW Fahrer und dem Fahrer eines Mähdreschers. Auf der L 182, zwischen Meisenheim und Breitenheim, war ein 63jähriger PKW Fahrer der Meinung, nicht an einem entgegenkommenden Mähdrescher vorbeifahren zu können.

Nachdem der PKW Fahrer den Fahrer des Mähdreschers beleidigt hatte, gab er anschließend an, dass sein Fahrzeug eine Panne habe und blieb für einen längeren Zeitraum auf der Straße stehen. Dadurch bildete sich in beide Richtungen ein Rückstau und potentielle Rettungswege waren blockiert.

Noch bevor die Polizeibeamten vor Ort waren, war das Fahrzeug wieder fahrbereit und der Mann nicht mehr vor Ort. Er muss sich nun wegen seinem Verhalten strafrechtlich verantworten. |pilek

Kollision mit Baum – zwei Leichtverletzte

Bad Sobernheim (ots) – Am Freitag, dem 11.08.2023 ereignete sich in der Pfaffenstraße ein Verkehrsunfall bei dem zwei Insassen leicht verletzt worden sind. Nach den bisherigen Erkenntnissen war ein 77-jähriger Fahrer eines Kleintransporters auf der Großstraße aus Richtung Ringstraße kommend unterwegs, als von links aus der Kappellenstraße der 75-jährige Fahrer eines Volkswagen in die Kreuzung einfuhr.

Hiernach soll der Fahrer des Kleintransporters dem kreuzenden PKW ausgewichen sein. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Kleintransporter in der Pfaffenstraße frontal und ungebremst gegen einen Baum. Durch den Zusammenstoß erlitten der Fahrer sowie sein Beifahrer leichte Verletzungen. Der Kleintransporter musste durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen geborgen und der Baum vom zuständigen Bauhof entfernt werden.

Zur Klärung der genauen Unfallursache bittet die Polizei Kirn um Hinweise von potentiellen Zeugen, die sich zum Unfallzeitpunkt in der Nähe befunden haben.

Verkehrsunfallflucht auf Rewe-Parkplatz

Kirn (ots) – Wie der Polizei bekannt wurde, ereignete sich bereits am Donnerstag 03.08.2023 im Zeitraum zwischen 16:15-16:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz in der Kallenfelser Straße. Hierbei wurde ein grauer PKW Mercedes-Benz an der Stoßstange beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden an dem Fahrzeug zu kümmern.

Gegen den oder die Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Kirn in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Kirn (ots) – Am Freitag 11.08.2023 kam es um 09:45 Uhr in der Dhauner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer LKW mit deutschem Kennzeichen streifte beim Vorbeifahren in Höhe der Hausnummer 8 einen PKW, welcher ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt war.

Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt, ohne sich vorher um den entstanden Schaden zu kümmern, fort. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem LKW blieb erfolglos.

Zeugen des Geschehens melden sich bitte bei der Polizei Kirn unter Tel: 06752-156-0.