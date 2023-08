Mähdrescher verursacht Flächenbrand (Foto)

Niederkirchen – Am Freitag 11.08.2023, wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz gerufen, nachdem ein Feld in der Nähe von Heimkirchen in Brand geraten war. Der Fahrer eines Mähdreschers gab an, dass ein technischer Defekt an seinem Fahrzeug die Ursache für den Brand gewesen sei.

Die betroffene Brandfläche erstreckte sich über eine Fläche von rund 6.000 Quadratmetern. Die schnelle Reaktion der Feuerwehr verhinderte eine Ausbreitung auf angrenzende, noch nicht geerntete Felder. Die Einsatzkräfte brachten insgesamt 4 Strahlrohre sowie ein Wenderohr zum Einsatz. Die Löschwasserversorgung wurde durch 5 Tanklöschfahrzeuge sichergestellt, die vor Ort waren.

Der Fahrer des Mähdreschers hatte den Brand an seinem Fahrzeug mithilfe eines Feuerlöschers unter Kontrolle gebracht. Im Anschluss überprüften die Einsatzkräfte das landwirtschaftliche Fahrzeug. Durch einen Schnellangriff wurden heiße Bauteile heruntergekühlt. Zudem kam eine Wärmebildkamera zum Einsatz, um mögliche Glutnester ausfindig zu machen.

Nach den Löscharbeiten eilte ein Landwirt herbei und umgrenzte den Rand der Brandfläche, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Die Polizei war ebenfalls vor Ort. Im Einsatz waren 25 Angehörige der Feuerwehr der Verbandsgemeinde OtterbachOtterberg.

Quelle: Feuerwehr VG Otterbach-Otterberg

Fahrerflucht: Wer streifte den schwarzen Volvo?

Otterberg (ots) – Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Donnerstag in der Hauptstraße ein Auto beschädigt. Der Verantwortliche streifte den schwarzen Volvo, dann flüchtete er von der Unfallstelle. Der Volvo parkte etwa in Höhe der Hausnummer 82. Wegen des abgefahrenen Außenspiegels an dembWagen nahm die Polizei die Ermittlungen auf.

Die Beamten hoffen auf Zeugenhinweise und fragen:

Wem ist zwischen 17:30-20:30 Uhr ein Fahrzeug im Bereich der Hauptstraße aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen oder kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Brand eines Getreidefelds

Schallodenbach (ots) – Mit dem sonnigen Wetter kehren auch die Flächenbrände wieder zurück.

Am Freitagmittag kam es bei Schallodenbach während den Mäharbeiten zum Brand eines Getreidefelds. Die verständigte Feuerwehr musste den Flächenbrand löschen. Ein leichtes Feuer am Mähdrescher konnte der Erntehelfer selbst bekämpfen.

Insgesamt brannten ungefähr 2 Hektar des erst teilweise geernteten Getreidefelds ab. Hierdurch entstanden dem Landwirt mehrere tausend Euro Sachschaden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg war mit 23 Einsatzkräften vor Ort.|re

Kaiserslautern

Weiterer Drogenfund in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei kontrollierte am Mittwochabend im Stadtgebiet eine Gruppe Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15-22 Jahren. Die Beamten fanden dabei eine nicht geringe Menge Cannabis sowie weitere Drogen. Bei einem 22-Jährigen stellten die Einsatzkräfte einen Gefrierbeutel mit einer grünen pflanzlichen Substanz fest.

Während der Überprüfung versuchte ein anderer 22-Jähriger einen Behälter mit bräunlichen Brocken in einer Hecke zu „entsorgen“. Wie sich herausstelle hatte der Mann außerdem einige Tabletten einstecken. Bei den übrigen 3 jugendlichen Frauen stellten die Beamten weitere Drogen sowie eine gestohlene EC-Karte sicher.

Insgesamt kamen bei den Kontrollen über 300 Gramm Cannabis, 17 Gramm Haschisch und vier

verschreibungspflichtige Pillen zum Vorschein. Die Staatsanwaltschaft ordnete schließlich die Durchsuchung der Wohnung von zwei Verdächtigen an. Dabei wurden weitere Betäubungsmittel sichergestellt.

Die 5 Personen müssen sich jetzt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die beiden 22-Jährigen ebenfalls wegen des Verdachts des Handels mit Cannabisprodukten. |ksr

Uneinigkeiten bei einer Verkehrssituation – Diskussion wird handgreiflich

Kaiserslautern (ots) – Passanten wurden am Donnerstag auf einen Streit in der Mühlstraße aufmerksam. Anstatt ihn zu schlichten, gossen die zwei Männer „Öl ins Feuer“ und mischten sich ein. Infolgedessen eskalierte die Streiterei zu einer Körperverletzung. Was war geschehen?

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen trafen kurz vor 16 Uhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer und ein junger E-Scooter Fahrer aufeinander. Da sie sich über die Verkehrssituation nicht einig waren, gerieten die Männer in einen Disput. Zwei zufällig vorbeilaufende Passanten mischten sich in die Diskussion ein. Einer der beiden schlug gegen die Fahrerseite des silbernen Skodas.

Aufgrund dessen gerieten auch die Passanten und der 53-jährige Autofahrer in einen Streit, der in einem Körperverletzungsdelikt endete. Die Passanten liefen schließlich davon.

Ebenso fuhr der E-Scooter Fahrer davon, allerdings trat er vorher noch gegen die Fahrzeugfront des Pkw. Die Polizei sucht nun nach den Passanten sowie dem Fahrer des Elektrorollers.

Der 53-Jährige beschriebt sie wie folgt:

Der Rollerfahrer ist circa 25 Jahre alt und ungefähr 1,85 Meter groß. Er trug eine Zahnspange. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt mit einer Aufschrift auf dem Rücken, einer hellen Jeans sowie schwarzen Sneakers.

Einer der Passanten ist etwa 35 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Der Mannhat eine kräftige Statur. Er trug einen Vollbart und eine Glatze.

Der andere Fußgänger ist etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Figur.

Zeugen, die den Streit beobachtet haben oder Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631/369-2250 in Verbindung zu setzen. |ksr

Polizei greift mutmaßliche Drogendealer auf

Kaiserslautern (ots) – Mehrere mutmaßliche Drogenhändler hat die Polizei am Mittwoch im Stadtgebiet aufgegriffen. Die Beamten stellten Cannabis und Haschisch sicher. Während einer Personenkontrolle am späten Abend trafen Einsatzkräfte einen Mann am Pfalztheater an. Im Verlauf der Kontrolle gab der 22-Jährige plötzlich Fersengeld.

Auf seiner Flucht warf er seine Bauchtasche weg. Die Polizisten verfolgten den Flüchtigen und setzten ihn fest. Wie sich herausstellte, waren in der Bauchtasche 2 Tüten mit grüner und brauner pflanzlicher Substanz. Die Beamten fanden bei dem Mann Bargeld in kleinen Scheinen. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei den Substanzen um Marihuana und Haschisch handelte.

Kurz nach Mitternacht bestreiften Polizisten den Innenstadtbereich. Dabei nahmen sie einen starken Marihuanageruch aus einem Fenster wahr. In der betreffenden Wohnung hielten sich zwei Frauen auf, sie ließen die Beamten herein. Die Polizisten machten direkt die Ursache für den „Duft“ ausfindig: In der Wohnung lag Cannabis.

Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die Durchsuchung der Räume an. Ein Rauschgiftspürhund der Polizei fand eine nicht geringe Menge Marihuana, diese war zum Teil in kleine Tütchen verpackt. Insgesamt beschlagnahmten die Ermittler 200 Gramm der Droge und Bargeld von mehr als 500 Euro.

Alle 3 Personen müssen sich wegen des Verdachts des Drogenhandels auf ein Strafverfahren einstellen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. |ksr

Streiterei unter Jugendlichen endet in Körperverletzung

Kaiserslautern (ots) – Verbale Streitigkeiten endeten am Donnerstag in einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde eine 14-Jährige leicht verletzt. Sie traf sich am Nachmittag mit einer 16-Jährigen in der Fruchthallstraße. Nach aktuellen Stand, spuckte die ältere der 14-Jährigen ins Gesicht, dann schlug sie ihr Opfer. Als sich das Mädchen zur Wehr setzte, floh die 16-Jährige.

Die alarmierte Polizei ermittelte die Identität der mutmaßlichen Angreiferin. Die junge Frau erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung. |ksr

Bei Rot über die Straße – Fußgängerin wird angefahren

Kaiserslautern (ots) – Eine Fußgängerin ist am Donnerstagmorgen an der Kreuzung Mainzer Straße/Gersweilerweg von einem Auto angefahren worden. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen ging die Frau bei Rot über die Ampel. Wegen der tiefstehenden Sonne erkannte der 42-jährige Autofahrer die Passantin zu spät.

Der Mann bog mit seinem Dacia aus dem Gersweilerweg kommend nach links, also stadtauswärts ab, als die 40-Jährige die Mainzer Straße überquerte. Bei der Kollision wurde die Frau verletzt. Sanitäter kümmerten sich um sie und brachten die 40-Jährige zur weiteren medizinischen Abklärung ins Krankenhaus. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

Geldbeutel gestohlen – Kreditkarte unbefugt benutzt

Kaiserslautern (ots) – Eine Frau ist am Mittwochabend in der Innenstadt Opfer von Taschendieben geworden. Die Unbekannten zogen ihr, ohne dass sie es bemerkte, den Geldbeutel aus der hinteren Hosentasche. Erst als die Frau in einer Buchhandlung ihre ausgewählten Waren bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie nicht mehr da ist.

Die Täter müssen es ihr zwischen 18.20-18.50 Uhr auf dem Weg von der Mall bis zur Kerststraße gestohlen haben. Zusammen mit der Geldbörse verschwanden Bargeld, Kredit- und Debitkarte, die Krankenversicherungskarte sowie eine Kantinenkarte für die Mensa der Uni.

Bereits einen Tag später stellte die junge Frau fest, dass mit der gestohlenen Kreditkarte diverse Einkäufe bezahlt wurden, die sie nicht veranlasst hatte. Sie ließ daraufhin alle Karten sperren. Die Kripo ermittelt. |cri

Zu schnell – im Kurvenbereich Kontrolle verloren

Kaiserslautern (ots) – Auf der Kreisstraße 9 zwischen dem Gersweilerhof und dem Stadtgebiet ist am Donnerstag ein Motorradfahrer von der Straße abgekommen. Der 22-Jährige und seine 19-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall glücklicherweise „nur“ leicht verletzt. In einer Linkskurve verlor der Biker die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Das Motorrad rutschte mehrere Meter über die Straße und landete neben der Fahrbahn in

einem Hang. Den Schaden an der Maschine schätzen die Beamten auf mindestens 5.000 Euro. Der 22-Jährigen fuhr vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit. |erf

Mehr Schaden als Beute

Kaiserslautern (ots) – Indem sie mehrere Türen gewaltsam öffneten, haben sich Einbrecher in der Denisstraße Zugang zu den Geschäftsräumen einer Fachfirma verschafft. Sie setzten gezielt die Videoüberwachung außer Gang und durchwühlten die einzelnen Räume nach Wertgegenständen. Viel Beute machten die Eindringlinge nicht:

Ersten Überprüfungen zufolge, fehlen ein Geschäftshandy sowie etwa 70 Euro Münzgeld. Der angerichtete Sachschaden durch die aufgebrochenen Türen dürfte um ein Vielfaches höher sein.

Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstagnachmittag, 17 Uhr und Freitagnacht 24 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Mit Sex-Video erpresst

Kaiserslautern (ots) – Ein Sex-Video ist einem Mann aus dem Stadtgebiet zum Verhängnis geworden. Der 43-Jährige ließ sich über ein Soziales Netzwerk auf einen Video-Chat mit einer Unbekannten ein. Im Verlauf der Konversation nahm er intime Handlungen an sich vor.

Was der Mann nicht ahnte: Seine Chat-Partnerin filmte ihn heimlich.

Mit dem Video erpresste sie schließlich ihr Opfer. Die Frau forderte zunächst 12.000 Euro, später dann 500 Euro in Form von Gutscheinkarten. Sie drohte dem Mann, die Aufnahme an seine persönlichen Kontakte weiterzuleiten.

Weil der 43-Jährige nicht auf die Forderungen einging, verschickte die Erpresserin das Video an Freunde des Opfers. Schließlich wandte sich der Mann am Donnerstag an die Polizei. Er erstatte eine Strafanzeige. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf. Wie die Frau an die Kontaktdaten kam, steht aktuell nicht fest.

Die Masche „Sextortion“ (Wortzusammensetzung aus „Sex“ und „Extortion“ (engl. Erpressung)) ist nicht neu, die Experten der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) informieren unter www.polizei-beratung.de im Internet über das Phänomen.

Die Polizei rät: Schicken Sie keine Fotos oder Videos an flüchtige Bekanntschaften oder unbekannte Personen. Lassen Sie sich beim Chatten nicht dazu überreden, sich vor laufender Kamera auszuziehen. Falls Sie doch Opfer einer Erpressung geworden sind: Überweisen Sie kein Geld! Kappen Sie die Internetverbindung (Internetstecker ziehen oder am Handy den Flugmodus einschalten)! Wenden Sie sich an die Polizei! |erf