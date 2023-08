Sekundenschlaf endet in der Leitplanke

Heidelberg (ots) – Ein Sekundenschlaf war, nach eigenen Angaben des 28-jährigen Fahrers eines VW, ursächlich für seine Kollision mit der Leitplanke in der Speyerer Straße in den frühen Morgenstunden gegen 01.00 Uhr. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Leitplanke wies über eine Strecke von ca. 80 Metern Beschädigungen auf. Es wurden mehrere Stützen der Leitplanke verbogen und aus der Verankerung gehoben.

Der genaue Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd aufgenommen worden sind.

Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Trickdiebstahl durch unbekanntes Trio

Heidelberg (ots) – Ein 40-Jähriger lief am Mittwoch gegen 23 Uhr durch die Plöck und wurde hier von zwei ihm unbekannten Männern angesprochen. Diese sprachen ihn auf seine Uhr an und wollten ihm diese abkaufen. Während des Gesprächs befand sich eine unbekannte Frau hinter dem 40-Jährigen, die die Ablenkung ausnutzte, um aus dessen Hosentasche seinen Geldbeutel zu entwenden.

Das unbekannte Trio kann wie folgt beschrieben werden:

Beide Männer hatten ein südeuropäisches Erscheinungsbild, waren schlank, ca. 175cm groß und hatten schwarze Haare.

Bei der Frau handelte es sich um eine ca. 160cm große Frau mit über schulterlangen Haaren.

Zeugen, die Hinweise zur Identität der bislang unbekannten Täter und der Täterin geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden, unter: 06221-18570.