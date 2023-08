45-Jährige Opfer eines Raubes

Mannheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 01 Uhr, wurde eine 45-Jährige Opfer eines Raubes. In der Unterführung bei der Haltestelle Karlsplatz beabsichtigte die Frau eine Pfanddose aufzuheben, welche neben einem Mann auf dem Boden lag. Der Mann unterband dies jedoch, indem er ihr einen Faustschlag ins Gesicht versetzte.

Die Frau fiel hierdurch zu Boden. Der Mann nutzte die Gelegenheit, und entwendete persönliche Dokumente der Frau aus deren Handtasche und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Frau wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert, wo ihre Verletzung medizinisch behandelt wurde. Das Ausmaß der Verletzungen ist noch nicht bekannt.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 50 Jahre alt, Ca. 190 cm groß, Brille und Jeans

Das Fachdezernat der Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen, welche Angaben zur Tat oder dem Täter machen können. Sie melden sich bitte unter Tel: 0621/174-4444.

Fahrzeugrennen – Führerscheine der Fahrer beschlagnahmt

Mannheim (ots) – Zwei Beamte des Polizeireviers Käfertal führten am Freitag 11.08.2023 Geschwindigkeitskontrollen auf der B 38 in Fahrtrichtung Viernheim durch. Gegen 03 Uhr bemerkten sie 2 Fahrzeugführer, die augenscheinlich ein Rennen fuhren. Diese befuhren die B 38 mit mehr als 160 km/h bei erlaubten 70km/h und bogen anschließend in die Magdeburger Straße ein.

Die beiden Beamten verfolgten die beiden Fahrzeuge und konnten diese nach kurzer Zeit anhalten und einer Kontrolle unterziehen. In den beiden Fahrzeugen befanden sich außer den

beiden „Rennfahrern“ noch weitere Beifahrer. Beide Führerscheine der Fahrzeugführer wurden noch vor Ort beschlagnahmt und sie dürfen vorerst nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen.

Der 20-jährige und der 21-jährige Fahrer müssen sich außerdem wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

Zeugen, die das Rennen ebenfalls beobachten konnten, werden gebeten sich bei dem

Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden, unter: 0621-718490.

Unbekannter schlägt Schaufensterscheibe ein

Mannheim (ots) – Am Donnerstag saß ein Mann gegen 22.15 Uhr auf einer vorgelagerten Fensterbank einer medizinischen Praxis in der Kleinfeldstraße. Ein ihm unbekannter Mann näherte sich ihm und bat ihn um eine Zigarette. Da er Nichtraucher ist, wies er den unbekannten Mann freundlich ab.

Der Unbekannte schlug daraufhin zornig mit der rechten Hand gegen das Schaufenster der Praxis,

welches unmittelbar zu Bruch ging und lief sofort davon. Durch eine Fachfirma wurde das Schaufenster notdürftig verschalt. Vor Ort wurden durch die Beamten noch Blutanhaftungen gefunden, welche auf Verletzungen des unbekannten Täters hinweisen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 185 cm groß, schlanke bis athletische Statur, südeuropäisches

Erscheinungsbild, Zwei-bis-Dreitagebart sowie Haare zu einem Dutt gebunden

Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Innenstadt zu melden, unter: 0621 1258-0.

Über Rot gefahren und Unfall verursacht – Radfahrer flüchtet – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Donnerstag 10.08.2023 gegen 19:45 Uhr, verursachten 2 Radfahrer auf dem Luisenring einen Auffahrunfall, nachdem diese das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage missachteten. Anschließend flüchtete einer der beiden Radfahrer, ein bisher unbekannter männlicher Radfahrer von der Unfallstelle.

Zuvor mussten ein 50-jähriger Benz-Fahrer, ein 44-jähriger Skoda-Fahrer sowie ein weiterer unbekannter Autofahrer aufgrund einer roten Lichtzeichenanlage auf dem Luisenring, Ecke Jungbuschstraße verkehrsbedingt halten. Nachdem die Ampel wieder auf Grün umschaltete, setzten die Fahrzeuge ihre Fahrt fort.

Zu diesem Zeitpunkt jedoch missachteten eine 23-jährige Radfahrerin sowie der unbekannte

Radfahrer die für die Fußgänger Rot zeigende Ampel und kreuzten die Straße. Aufgrund des Fehlverhaltens waren der bisher unbekannte Autofahrer sowie der Skoda-Fahrer gezwungen, eine Gefahrenbremsung einzuleiten, um eine Kollision zu verhindern. Der weitere folgende Benz-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Skoda hinten auf. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen 4-stelligen Bereich geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, welche das Geschehen beobachten konnten bzw. Hinweise zu dem Radfahrer geben können, sich unter der

Tel: 0621 /174-3310 zu melden.