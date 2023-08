Darmstadt-Dieburg

Nach Vorfall auf Parkplatz ermittelt die Kripo und sucht Zeugen

Dieburg (ots) – Nach einem Vorfall auf einem Parkplatz in der Lagerstraße vom vergangenen Wochenende ermittelt die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen. Aktuellen Ermittlungen zufolge war eine 17-Jährige am Sonntagabend (6.8.) gegen 22 Uhr zu Fuß in der dortigen Straße unterwegs.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein unbekannter Mann in Höhe eines Schnellrestaurants und Supermarkts die junge Frau angesprochen, festgehalten und zu einem roten Auto auf einem

gegenüberliegenden Parkplatz gezogen haben. Im Anschluss sollen sie weggefahren sein. Gegen Mitternacht sollen sie zu dem Parkplatz in der Lagerstraße zurückgefahren sein, wo die 17-Jährige aus dem Wagen stieg und der Unbekannte weg fuhr. Was sich genau in der Zwischenzeit zugetragen hat, bedarf weiterer Ermittlungen.

Der bislang unbekannte Mann soll eine kurze dunkle Hose und einen schwarzen Kapuzenpullover getragen haben. Weitere Hinweise zur Beschreibung des Mannes liegen der Polizei zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor. Bei dem roten Fahrzeug soll es sich um einen Kleinwagen der Marke „Fiat“ gehandelt haben.

Vor diesem Hintergrund und für den Fortgang der Ermittlungen sucht das Kommissariat 10 in Darmstadt insbesondere nach Zeugen, die sich im dortigen Bereich aufgehalten und Verdächtiges beobachtet haben. Darüber hinaus werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Unbekannten und zum roten Auto geben können. Die Ermittler sind unter Tel: 06151/969-0 zu erreichen.

Polizei ermittelt nach Baumaschinendiebstahl aus Lastwagen

Eppertshausen (ots) – Auf einen in der Babenhäuser Straße abgestellten Lastwagen hatten es Kriminelle zwischen Mittwochabend (9.8.) und am Donnerstagmorgen (10.8.) abgesehen.

Zeugen bemerkten dessen eingeschlagene Scheibe am frühen Morgen und benachrichtigten die Polizei. Der Tatzeitraum liegt demnach zwischen Mittwoch 19.30 Uhr-Donnerstag etwa 5.20 Uhr.

Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Kriminellen die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite ein, öffneten die Verriegelung und gelangten so in das Innere. Aus dem Innenraum entwendeten sie unter anderem einen Bohrer und eine Säge im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Anschließend suchten sie unerkannt das Weite.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 06151/969-0 im Kommissariat 21/22 bei der Polizei zu melden

Darmstadt

Wertsachen aus Fahrzeug gestohlen – Polizei warnt

Darmstadt-Bessungen (ots) – Unerkannt flüchten konnten Kriminelle in der Nacht von Donnerstag 10.8. auf Freitag 11.8.2023 nach einem Autoaufbruch. Die bislang unbekannten Täter nahmen das in der Jahnstraße abgestellte Fahrzeug ins Visier und öffneten es auf bisher unbekannte Weise.

Aus dem Innenraum entwendeten die Diebe eine zurückgelassene Geldbörse und suchten im Anschluss unerkannt das Weite.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06157/9509-0 beim Kommissariat 42 der Polizei in Pfungstadt zu melden.

Das Auto ist kein Tresor, oft reichen Kriminellen wenige Minuten aus, um sich Zugang zum Fahrzeugraum zu verschaffen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei erneut:

Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug liegen

Lassen Sie Ihr Fahrzeug niemals unbeaufsichtigt, wenn sich doch

Wertgegenstände darin befinden

Wertgegenstände darin befinden Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab und vergewissern Sie sich,

dass alle Fenster und Türen geschlossen sind

Fahrzeuginnenausstattung im Visier Krimineller

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Ein in der Pommernstraße abgestelltes Fahrzeug hatten Kriminelle in der Nacht zu Mittwoch und Mittwochmittag (9.8.) im Visier. Zwischen 01-13 Uhr öffneten die bislang unbekannten Täter das in der Pommernstraße abgestellte und vermutlich unverschlossene Fahrzeug. Aus dem Inneren bauten sie den Airbag sowie das Fahrzeugradio aus.

Im Anschluss entfernten die Diebe sich unerkannt vom Tatort. Der Wert der Beute wird auf

mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 bei der Kriminalpolizei in Darmstadt zu melden.

Kreis Bergstraße

Reisebus Weiterfahrt untersagt und 5500 Euro Sicherheitsleistung fällig

Viernheim (ots) – Am Donnerstag 10.08.2023 kontrollierte eine Streife der

Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen auf der A 67 einen Reisebus aus dem Kosovo. Der Bus fiel den Ordnungshütern zuvor auf, weil er andere Reisebusse problemlos überholen konnte. Im Rahmen der Nachfahrt registrierten die Beamten eine Geschwindigkeit von rund 115 Stundenkilometern.

Der Bus wurde daher gestoppt und überprüft. Das Fahrzeug wurde gemäß Aufzeichnungen mit 3 Fahrern gelenkt. Angetroffen wurden jedoch lediglich zwei Fahrer. Weitere Feststellungen ergaben, dass das verbaute analoge Kontrollgerät manipuliert war. Das Fahrzeug konnte hierdurch knapp 10 Prozent schneller fahren, jedoch zeichnete das Kontrollgerät maximal

100 km/h auf.

Weiter versuchten die beiden Fahrer ihre Lenk-/Ruhezeiten zu verschleiern, indem sie Schaublätter vernichteten. Sie hielten sich nicht an die mindestens erforderlichen 9 Stunden Tagesruhezeit, sondern starteten nach circa 6 Stunden Ruhezeit wieder. Auch bei vorherigen Touren wurde hinsichtlich der Lenk- und Ruhezeiten getrickst. Die Fahrer gaben vor Ort zu, stets die Schaublätter zu vernichten.

Die Weiterfahrt der beiden Fahrer wurde daraufhin von der Polizei untersagt und eine Tagesruhezeit von 9 Stunden angeordnet. Der Unternehmer musste einen Ersatzbus zur Weiterbeförderung der Fahrgäste organisieren.

Der kontrollierte Reisebus wurde zudem in einer Fachwerkstatt den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Zur Sicherung der jeweiligen Bußgeld- und Strafverfahren wurde bei den Fahrern und dem Unternehmer eine Sicherheitsleistung in Höhe von insgesamt 5.500 Euro einbehalten.

Polizei sucht Fahrradbesitzer

Lampertheim (ots) – Beamte der Polizeistation Lampertheim haben bereits im Frühjahr 2023 ein silberfarbenes Mountainbike mit gelbem Lenkervorbau der Marke Marin sichergestellt und suchen jetzt den rechtmäßigen Besitzer.

Durch Zeugen wurde ein Mann dabei beobachtet, als er sich im Bereich der Römerstraße an dem Fahrrad zu schaffen machte und offenbar versuchte, es zu entwenden. Die Ordnungshüter stellten die Personalien des Verdächtigen sicher und konfiszierten das Rad.

Bislang konnten die Polizeibeamten keine Hinweise zur Herkunft erlangen. Der Eigentümer oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden deshalb gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/9440-0 bei der Polizei in Lampertheim (Kommissariat 42) zu melden.

Unfallzeugen gesucht

Viernheim (ots) – Am Mittwoch 09.08.2023 kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Rhein-Neckar-Zentrums, bei dem der Verursacher nach dem Zusammenstoß flüchtete. Eine Autofahrerin aus Mannheim war mit ihrem Pkw auf dem äußeren Ring unterwegs gewesen, als ein bislang noch unbekannter Autofahrer mit seinem Pkw von den Parkplätzen auf den äußeren Ring abbog und mit dem Pkw zusammenstieß.

Der Verursacher fuhr weiter. Es soll sich hierbei um einen dunklen Pkw gehandelt haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. Die Polizei ist unter der Tel.06206-94400 zu erreichen.

Odenwaldkreis

Fahrradcodierung der Polizei am Michelsmarkt/Anmeldung erforderlich

Reichelsheim (ots) – Im Rahmen des 75. Reichelsheimer Michelsmarktes, bieten Beamte der Polizeidirektion Odenwald am Montag, den 28. August 2023, in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr, eine Fahrradcodierung auf dem Festgelände an.

Für den reibungslosen Ablauf der Aktion ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Diese kann am Dienstag, 22. August 2022, zwischen 12-15.00 Uhr, telefonisch bei der Schutzfrau vor Ort (SvO), Polizeioberkommissarin Carina Will, unter der Rufnummer 06164/7569540 erfolgen.

Zur Codierung ist der Eigentumsnachweis und der Ausweis erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Achtung: Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

