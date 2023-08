Über 7 Jahre Haft für Räuber und Drogenhändler

Frankfurt-Flughafen (ots) – Bei der Ankunft aus Ho Chi Min City/Vietnam nahmen Bundespolizisten am 10.08.2023, einen Vietnamesen bei der Einreisekontrolle fest. Die große Strafkammer des Landgerichtes Berlin verurteilte ihn wegen schweren Raubes am 10.01.2005 zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 10 Monaten. Der Vietnamese hat bereits einen Teil seiner Freiheitsstrafe verbüßt und muss nun weitere 1263 Tage verbüßen.

Am selben Tag nahmen Bundespolizisten einen 31-jährigen Drogenhändler unmittelbar nach seiner Ankunft aus London/England fest. Seit August 2018 suchte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main nach dem Deutschen wegen Drogenhandels. Das Landgericht Frankfurt am Main verurteilte den Mann zu 4 Jahren und 3 Monaten Freiheitsstrafe.

Die Bundespolizisten lieferten beide Personen in die Justizvollzugsanstalt ein.

Quelle: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Raub am Bahnhof

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(lo) – Am Donnerstag 10.08.2023 gegen 17 Uhr wartete

ein 37-jähriger Frankfurter mit mehreren Geldscheinen in der Hand im Bereich des

Bahnhofseingangs. Ein Dieb erblickte die Geldscheine, entriss dem Geschädigten das Bargeld

kurzerhand und rannte in den Hauptbahnhof.

Der 37-Jährige nahm die Verfolgung auf, holte den Täter ein und hielt ihn fest. Durch Faustschläge in Rücken und Gesicht konnte sich der Langfinger losreißen und aus dem Bahnhof flüchten.

Anhand der detaillierten Personenbeschreibung und den vorhandenen Videoaufzeichnungen nahm die Polizei zu einem späteren Zeitpunkt den Tatverdächtigen im Bereich der Kaiserstraße fest. Er wurde in die Haftzellen gebracht und wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Angriff mit homophoben Hintergrund

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(lo) – In der Nacht von Donnerstag 10.08.2023 auf Freitag 11.08.2023, kam es vor einem Lokal in der Schäfergasse zu einer verbalen und körperlichen Attacke auf einen 35-jährigen Mann. Der Täter konnte festgenommen werden.

Gegen 00:20 Uhr hielt sich der Geschädigte mit Freunden im Außenbereich eines Lokals in der Schäfergasse auf. Plötzlich begann ein unbekannter Mann die Gruppe und den Geschädigten verbal anzugreifen. Nach Angaben der Zeugen sollen im vorbei gehen homophobe Äußerungen in Richtung des Geschädigten gefallen sein.

Kurze Zeit später sei derselbe Mann erneut aufgetaucht, habe dem 35-Jährigen unvermittelt mit der Hand auf den Hinterkopf geschlagen und sei in Richtung Konstablerwache geflüchtet. Durch den Schlag ging der Geschädigte zu Boden.

Die alarmierte Polizei konnte den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung unverzüglich im Bereich der Staufenmauer festnehmen. Gegenüber der Polizeistreife verhielt sich der 31-jährige Frankfurter unkooperativ und äußerst aggressiv.

Er wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht und muss sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen