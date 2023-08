Gefährliche Körperverletzung

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)-(eh) – Am Donnerstag 10.08.2023, kam es in der Louisenstraße in Bad Homburg zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 22-Jährigen. Der junge Mann saß kurz nach 21 Uhr zusammen mit dem späteren Täter auf einer Bank und unterhielt sich mit ihm, als plötzlich ein Streit ausbrach. Daraufhin rief der spätere Täter eine Gruppe von ca. 5 männlichen Person hinzu.

Diese stießen den Geschädigten auf den Boden und traten auf diesen ein, sodass er im Gesicht verletzt wurde. Anschließend flüchteten alle Angreifer in unterschiedliche Richtungen.

Drei der Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, ca. 25 Jahre alt, nach Angaben des Geschädigten „südländisch“ aussehend, schlanke Statur, Kinn- und Oberlippenbart, schwarze Kappe, schwarzes Shirt, blaue Jeans, weiße Schuhe.

Täter 2: männlich, ca. 25 Jahre alt, nach Angaben des Geschädigten „osteuropäisch“ aussehend, schlanke Statur, schwarze kurze Haare, schwarzer Bart, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze kurze Hose, schwarze Schuhe.

Täter 3: männlich, ca. 30 Jahre alt, nach Angaben des Geschädigten „südländisch“ aussehend, Bauchansatz, schwarzes Shirt, glänzende Halskette, olivgrüne kurze Hose, helle Schuhe.

Die anderen Täter können nicht genau beschrieben werden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06172 / 120 – 0 entgegen.

Diebstahl von Außenbestuhlung

Usingen, Marktplatz, Donnerstag, 10.08.2023, 00:45 – 09:00 Uhr

(eh) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Usingen in der Straße „Marktplatz“ zu einem Diebstahl von vierzehn Terrassentischen sowie dreißig Terrassenstühlen, welche vor einem Restaurant standen. Unbekannte hatten diese zuvor in einem unbeobachteten Moment entwendet, Täterhinweise liegen nicht vor. Der Wert des erlangten Guts beträgt ca 3.000 EUR.

Hinweise nimmt die Polizei in Usingen unter der Rufnummer 06081 / 9208 – 0 entgegen.

Diebstahl von Tasche

Bad Homburg v. d. Höhe, Wingertsbergweg, Donnerstag, 10.08.2023, 23:14 Uhr

(eh) Am späten Donnerstagabend kam es im Wingertsbergweg in Bad Homburg zu einem Entreißediebstahl einer Tasche eines 74-Jährigen. Der Geschädigte befand sich auf dem Nachhauseweg, als zwei schwarz gekleidete Täter von hinten angerannt kamen und ihm seine Stofftasche aus der Hand entrissen. Die beiden Täter entkamen daraufhin unerkannt. Der Wert des erlangten Guts beträgt circa 50EUR.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06172 / 120 – 0 entgegen.

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Kronberg am Taunus, Schönberg, Friedrichstraße, Donnerstag, 10.08.2023, 10:15 – 11:45 Uhr

(eh) Am Donnerstag, dem 10.08.2023, kam es in der Zeit von 10:15 – 11:45 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in der Friedrichstraße in Kronberg am Taunus Ortsteil Schönberg. Unbekannte Täter stiegen über ein Gartentor auf das Grundstück der Geschädigten und machten sich an der Terrassentür zu schaffen. Dort versuchten sie, diese sowie zwei angrenzende Fenster aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, entfernten sie sich unerkannt. Der entstandene Sachstand beträgt circa 2.000EUR.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06172 / 120 – 0 entgegen.

Versuchter Einbruch in Büroräume

Usingen, Frankfurter Straße, Mittwoch, 09.08.2023, 17:15 Uhr bis Donnerstag, 10.08.2023, 07:55 Uhr

(eh) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Frankfurter Straße in Usingen zu einem versuchten Einbruch. Unbekannte machten sich dort an der Eingangstür zu Büroräumen des TÜV Hessen zu schaffen. Hierbei versuchten sie mittels unbekanntem Gegenstand die Tür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, entfernten sich die Unbekannten unverrichteter Dinge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 100EUR.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06172 / 120 – 0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Montag, 14.08.23: Gem. Königstein B8

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

