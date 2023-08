Marburg: Wüste Drohungen in die Menge gerufen

(ots) – Eine Anzeige wegen Bedrohung und Beleidigung kommt nun auf einen 30-Jährigen zu. Am Donnerstag 10.08.2023 gegen 20:55 Uhr, hielt sich der Marburger im Bereich des Ufer-Cafes in der Straße „Auf dem Wehr auf“. Er rief offenbar wahllos in die Menge der dortigen Gäste antisemitische Beleidigungen und Drohungen, wie „Ich hacke Euch den Kopf ab“.

Die alarmierten Polizisten stellten die Personalien fest, fertigten Anzeigen und erteilten dem 30-Jährigen einen Platzverweis.

Münchhausen: Rundballen abgebrannt

Aus bislang ungeklärter Ursache brannten am Donnerstagabend 10.08.2023 auf einem landwirtschaftlich genutzten Flurstück im Bruchweg neun Strohrundballen ab.

Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes, gegen 18:45 Uhr, geben können, werden gebeten, sich mit der Marburger Polizei unter Tel.:(06421) 406-0, in Verbindung zu setzen.

Biedenkopf-Kombach: Farbschmierereien

Am vergangenen Wochenende schmierte ein Unbekannter Farbe an die Hauswand, sowie an ein Fenster im Kellerbereich eines Einfamilienhauses in der Bergstraße. Die Polizei beziffert den Schaden mit 1.000 Euro und ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Wem sind zwischen Samstagabend (05.08.2023), 23:30 Uhr und Sonntagnachmittag (06.08.2023), 15:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bergstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation in Biedenkopf unter Tel.: (06461) 9295-0.

Unfallfluchten:

Marburg:

Beim Rangierten touchierte ein Unbekannter auf dem Parkplatz der Frankfurter Straße in Höhe der Hausnummer 12 einen abgestellten BMW an der hinteren linken Stoßstange. Die Reparatur des Schadens wird rund 1.000 Euro kosten.

Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer, der den schwarzen 1-er am Donnerstag (10.08.2023) zwischen 17:20 Uhr und 18:15 Uhr beschädigte geben?

Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel.: (06421) 406-0.

Marburg:

Rund 2.000 Euro wird die Reparatur kosten, die ein Unbekannter am Donnerstag (10.08.2023) zwischen 11:10 Uhr und 16:00 Uhr, an einem Audi hinterließ. In diesem Zeitraum touchierte der Unfallfahrer den blauen A6, vermutlich beim Ein-oder Ausparken, an der linken Fahrzeugseite.

Zeugen, die den Unfall im achten Stockwerk des Parkhauses „Pilgrimstein“ mitbekommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Marburg unter Tel.: (06421) 406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg-Ockershausen:

Beim Rangieren in der Straße „Hohe Leuchte“ beschädigte gestern Abend (10.08.2023) gegen 21:00 Uhr ein Lkw einen geparkten schwarzen BMW X3 und flüchtete. Der Schaden an der Heckstoßstange wird mit 350 Euro beziffert. Hinweise zu dem unbekannten Unfallfahrer oder seinem Lkw, mit MR-Zulassung, erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel.: (06421) 406-0.

Marburg-Cappel:

Hinweise nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am 15.07.2023, zugetragen hat, erbittet die Polizeistation Marburg. Zwischen 11:00 Uhr und 14:30 Uhr war eine 21-Jährige mit ihrem blauen Renault in der Uferstraße und auf dem Penny-Parkplatz in der Neuen Kasseler Straße unterwegs.

An einem dieser beiden Örtlichkeiten beschädigte ein Unbekannter die rechte Fahrzeugseite des Modus und hinterließ einen 2.500 Euro teuren Schaden. Ohne sich um diesen zu kümmern flüchtete der Unfallfahrer.

Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel.: (06421) 406-0.

