Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 11.08.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Wattenheim: Mann ohne Zulassung dafür mit Drogen unterwegs

Wattenheim (ots) – Am 10.08.2023, um 18.37 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim im Bereich der Anschlussstelle Wattenheim an der BAB 6 einen VW Passat. Bei dem 32-Jährigen Fahrzeugführer konnten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein Drogenvortest wollte der Mann nicht durchführen. Da das Fahrzeug weiterhin keine ordnungsgemäße Zulassung besaß, wurden die angebrachten Kennzeichen sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Auf Ihn kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel, Kennzeichenmissbrauchs sowie des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln zu.

Mertesheim: Trunkenheitsfahrt

Mertesheim (ots) – Bei der Kontrolle eines Mofafahrers am 10.08.23 gegen 22:30 Uhr in Mertesheim stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest zeigte 0,28 mg/l Atemalkoholkonzentration, was in etwa 0,56 Promille entspricht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Der Bußgeldkatalog sieht hierfür ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und die Eintragung zweier Punkte im Verkehrszentralregister vor.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):