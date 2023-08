Open Flair

Eschwege (ots) – Nachdem die Anreise der Festival-Besucher und den damit verbundenen Beeinträchtigungen durch diverse Staus und hohem Fahrzeugaufkommen auch im innerstädtischen Bereich von Eschwege mittlerweile „überstanden“ ist, bleibt seitens der Polizeidirektion Werra-Meißner festzustellen, dass auch in diesem Jahr wieder mehrere der Besucher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit dem Fahrzeug anreisten.

Insgesamt mussten bislang durch die Beamten 10 Verfahren wegen Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet werden.

Leider waren auch wieder mehrere Betrugsanzeigen im Zusammenhang mit dem Erwerb der Tickets zu verzeichnen, die oftmals über Kleinanzeigen-Portale bestellt wurden. Entweder wurden diese Tickets nach Bezahlung nicht übersandt oder es stellte sich beim Abholen der Bändchen heraus, dass die Tickets ungültig sind.

Zwischenzeitlich konnten auch 2 örtliche Täter aus dem Raum Eschwege ermittelt werden, die in mindestens 5 Fällen die Tickets betrügerisch veräußerten. Ein weitere Tatverdächtiger stammt aus Schleswig Hollstein, den die dort zuständige Polizei vorläufig festnehmen konnte.

Daneben gab es 2 Vorfälle von sexueller Belästigung zum Nachteil einer 20-Jährigen aus Beidenfleth und einer 30-Jährigen aus Düsseldorf, die während des Tanzen unsittlich berührt wurden und dies anzeigten.

Der Diebstahl einer Bauchtasche mit Bargeld und diversen Ausweisdokumenten zum Nachteil einer 19-Jährigen aus Hann. Münden sowie eine Bedrohung (Beziehungsstreit) sind strafrechtlich noch zu erwähnen.

In Anbetracht der hohen Besucherzahlen, die das Festival regelmäßig mit sich bringt, verlaufen die ersten Tage samt Anreise, mit Ausnahme der erwähnten Vorfälle, friedlich und ohne weitere Polizeirelevante Vorfälle.

Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Eschwege (ots) – Um 10:57 Uhr befuhr heute Vormittag ein 26-Jähriger aus Weißenborn mit einem VW Bus die Freiherr-vom-Stein Straße in Richtung Augustastraße. Ein 34-Jähriger aus „Am Ohmberg“ befuhr mit einem Klein-Lkw (Sprinter) die Augustastraße in Richtung Reichensächser Straße.

Dabei missachtete der 26-Jährige die Vorfahrt, da er annahm, dass der 34-Jährige in die Freiherr-vom-Stein-Straße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde der 26-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

Unfallflucht

Auf dem Kaufland-Parkplatz in Eschwege ereignete sich gestern Morgen eine Unfallflucht. Zwischen 07:00 Uhr und 12:00 Uhr wurde dort ein Pkw Nissan im Bereich des hinteren Kotflügels und der Stoßstange angefahren und beschädigt. An dem Nissan war weiße Farbe des verursachenden Fahrzeugs festzustellen. Sachschaden: ca. 1.500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter Drogeneinfluss

In der Niederhoner Straße in Höhe von McDonalds wurde gestern Nachmittag ein 18-jähriger Eschweger mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von THC und Amphetamine das Auto fuhr. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme angeordnet.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 11:25 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 35-Jähriger aus Eschwege mit einem E-Scooter die Hauptstraße in Grebendorf. Da er unter Alkoholeinfluss stand (Test: ca. 1,3 Promille) wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Pkw-Diebstahl

Im Buchenweg in Wanfried wurde ein grauer Audi SQ5 entwendet. Das Fahrzeug wurde in den Abendstunden des 09.08.23 auf unbekannte Art und Weise gestohlen.

Der Schaden wird mit ca. 33.000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Auffahrunfall

Um 17:30 Uhr befuhr ein 25-Jähriger aus Ungarn mit einem Sattelzug die B 400 von der „Blinden Mühle“ kommend in Richtung Unhausen. Als er Verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr ein nachfolgender 63-Jähriger aus Drei Gleichen auf den Sattelauflieger auf. Dieser war mit einem Lkw mit Pritsche und Anhänger unterwegs, auf dem zwei abgemeldete Fahrzeuge transportiert wurden, die ebenfalls beschädigt wurden.

Bei den transportierten Fahrzeugen handelt es sich um einen neuwertigen Porsche und einen Mercedes. Der 63-Jährige verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht und wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in das Klinikum Eisenach verbracht.

Der Lkw des 63-Jährigen war aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste samt Anhänger und der zwei aufgeladenen Autos abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 100.000 EUR angegeben.

Die Straßenmeisterei wurde wegen auslaufender Betriebsstoffe und Aufstellen von Beschilderung ebenfalls angefordert. Um 19:33 Uhr war die B 400 wieder vollständig für den Fahrzeugverkehr frei.

Mit Pkw überschlagen

Um 17:57 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 22-Jähriger aus Eisenach mit seinem Pkw die L 3248 zwischen Blankenbach und Richelsdorf. Dabei geriet der Fahrer mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und überschlug sich anschließend mit dem Auto, das auf dem Dach zum Liegen kam.

Der Fahrer wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in das Klinikum Eisenach gebracht. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 15.000 EUR angegeben. Nachdem der Pkw geborgen wurde, war die Straße gegen 20:40 Uhr wieder frei befahrbar.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 08:14 Uhr befuhr heute Morgen eine 45-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw die B 27. In Höhe der Feuerwache von Wichmannshausen hatte ihr Pkw einen Reifenplatzer, worauf die 45-Jährige aufgeregt umher lief.

Nachdem man zuerst davon ausging, dass es medizinische Gründe habe, stellte sich bei näherer Überprüfung heraus, dass die 45-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 2,7 Promille, worauf eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Polizei Hessisch Lichtenau

Kind von Pkw erfasst

Um 18.08 wurde gestern Abend der Polizeistation Hessisch Lichtenau mitgeteilt, dass in der Geschwister-Scholl-Straße in Hessisch Lichtenau ein Kind angefahren wurde. Es stellte sich heraus, dass ein fünfjährige Junge mit seinem Kinderfahrrad aus einer Einfahrt herausfuhr und dabei von dem Pkw eines 73-Jährigen aus Hessisch Lichtenau angefahren wurde.

Das Kind wurde dadurch leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in die Kinderstation verlegt. Es entstand geringer Sachschaden.

Fahren unter Drogeneinfluss

In Höhe des Modellflugplatzes in der Gemarkung von Hessisch Lichtenau wurde gestern Morgen, um 09:15 Uhr, ein Pkw durch die Beamten der Polizeistation Hessisch Lichtenau kontrolliert. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges roch es bereits auffällig nach Marihuana, so dass sich der Fahrer, ein

21-Jähriger aus Wanfried, einer Blutentnahme unterziehen musste.

Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Im Auto wurde zudem ein Fallmesser aufgefunden, das eine Ordnungswidrigkeit darstellt.

