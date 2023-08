Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Am Donnerstagnachmittag 10.08.2023, verständigten 2 Zeugen die Polizei, nachdem es in einer Wohnung zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihnen und einem 24-Jährigen gekommen war. Bei Eintreffen der Polizeikräfte machte der Mann, der ein Taschenmesser in der Hand hielt, einen verwirrten Eindruck und verhielt sich aggressiv.

Den mehrfachen Aufforderungen, das Messer abzulegen, kam er nicht nach. Als er auf die Polizeikräfte mit dem Messer drohend zuging, mussten diesen den sogenannten Taser (Distanzelektroimpulsgerät) gegen ihn einsetzen, um ihn handlungsunfähig zu machen.

Hierdurch konnte der 24-Jährige fixiert und unverletzt an den kommunalen Vollzugsdienst übergeben werden, welcher ihn in eine psychiatrische Klinik verbrachte.

Das Messer mit einer Klingenlänge von 8 cm wurde sichergestellt.