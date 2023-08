Eschenburg-Eibelshausen: Sofabrand in Asylbewerber-Unterkunft

(ots) – Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei wurden Donnerstag 10.08.2023, zu einem Brand in der Asylbewerber-Unterkunft in der Eiershäuser Straße alarmiert. Gegen 16:50 Uhr war das Feuer auf einem Sofa in der Küche ausgebrochen. Alle Personen konnten sich aus dem Haus retten.

Einen 31-jährigen und einen 32-jährigen Bewohner brachten Rettungskräfte mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle und löschte den Brand.

Der entstandene Schaden wird mit 10.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass der Brand fahrlässig durch einen Bewohner der Unterkunft verursacht wurde.

Sinn/A45: Unfall

(ots) – Freitag 11.08.2023 in den frühen Morgenstunden, fuhr ein 66-Jähriger Lkw-Fahrer auf der A45 in Richtung Süden. Zwischen den Anschlussstellen Herborn-Süd und Ehringshausen, in Höhe Sinn, fuhr er mit seinem Actros auf der rechten Fahrspur im dortigen Baustellenbereich. Aus bislang unbekannter Ursache kam er gegen 05:25 Uhr nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Baustellenabsicherung.

Er setzte seine Fahrt zunächst fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein nachfolgender Renault Captur fuhr über, auf der Fahrbahn liegende, Trümmerteile und wurde beschädigt. Offensichtlich wurde der Lkw bei dem Zusammenstoß beschädigt, Betriebsstoffe liefen aus. Der Actros zog eine Dieselspur bis zum Rasthof Katzenfurt, wo Beamte der Polizeiautobahnstation Mittelhessen den Unfallfahrer in seinem Lkw stellten.

Er muss sich nun wegen Unfallflucht verantworten. Der Unfallschaden beläuft sich auf 6.500 Euro. Die Autobahnmeisterei rückte zur Fahrbahnreinigung aus. Während der Arbeiten war die A45 zwischen den Anschlussstellen Herborn-Süd und Ehringshausen mehrere Stunden voll gesperrt.

