Korbach: Die Polizei-News

Festnahmen nach Bedrohung mit Messer

Korbach (ots) – Am Donnerstagabend belästigten 2 Männer eine Frau in der Korbacher Bahnhofstraße. Nachdem sich Zeugen eingeschaltet hatten, soll einer der Männer ein Messer gezogen und damit gedroht haben. Beide Männer standen unter Alkoholeinfluss, die Polizei nahm sie vorläufig fest. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 20.30 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass zwei mit Messern bewaffnete Männer Passanten bedroht haben sollen. Die nach wenigen Minuten am Einsatzort eingetroffenen Streifen der Polizeistation Korbach konnten die beiden zunächst Tatverdächtigen widerstandslos festnehmen. Beide standen erheblich unter Alkoholeinfluss. Bei einem 24-jährigen Tatverdächtigen fanden die Polizeibeamten bei der Durchsuchung seines Rucksacks zwei Messer, die sichergestellt wurden.

Nach den ersten Befragungen von mehreren Zeugen soll der 24-Jährige zunächst eine junge Frau belästigt haben. Dieser Vorfall konnte durch Mitarbeiter einer Gaststätte beobachtet werden. Ein Mitarbeiter forderte den Mann auf, die Belästigungen zu unterlassen. Der 24-Jährige habe aggressiv reagiert und plötzlich ein oder zwei Messer in der Hand gehalten. Der Mitarbeiter nahm daraufhin einen Regenschirm zur Hand und zog sich in die Gaststätte zurück. Nach weiteren Zeugenaussagen soll der 24-Jährige vorher schon eine andere Frau belästigt haben.

Da der Sachverhalt zunächst unklar war, wurden beide Männer festgenommen.

Nach den ersten Ermittlungen besteht lediglich gegen der 24-Jährigen ein Tatverdacht wegen Bedrohung und möglicherweise weiterer Straftaten. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Tatverdächtige und sein Begleiter wurden am Freitag wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Polizeistation Korbach geführt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 05631-9710 zu melden.

Sachbeschädigungen durch Bierflaschenwürfe

Bad Arolsen (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Bad Arolsen und in Twistetal zu mehreren Vorfällen, bei denen Bierflaschen gegen Gebäude geworfen wurden. In zwei bisher bekannten Fällen entstanden dabei Sachschäden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Kurz nach Mitternacht warf ein Unbekannter eine volle Bierflasche der Marke „Heineken“ gegen die Eingangsbeleuchtung und in eine Fensterscheibe einer Arztpraxis in der Bad Arolser Rauchstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Eine gute halbe Stunde später landete eine leere Bierkiste derselben Biermarke in der Verglasung einer Haustür eines Wohnhauses in der Landstraße in Bad Arolsen- Mengeringhausen. Hier hinterließ der Unbekannte einen Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Bereits gegen 22.30 Uhr hatte ein Unbekannter eine Bierflasche der Marke „Heineken“ gegen den Balkon eines Wohnhauses in Twistetal-Elleringhausen geworfen. Eine Bewohnerin hatte das Klirren gehört und anschließend die Glasscherben auf dem Gehweg gesehen. Nach ersten Erkenntnissen entstand hier kein Sachschaden am Gebäude.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen