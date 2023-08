Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 10.08.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Geschwindigkeitskontrollstellen im Stadtgebiet

Bad Dürkheim (ots) – Am 07.08.2023 wurde in der Zeit vom 10:15 Uhr bis 11:30 Uhr in der „Karl-Räder-Alle“, Höhe Einmündung „Auf dem Köppel“, eine Geschwindigkeitskontrolle eingerichtet. In der 30er Zone konnten insgesamt fünf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden, wobei die schnellste gemessene Geschwindigkeit 45 km/h betrug.

Am gleichen Tag wurde in der „Kaiserslauterer Straße“ im Bereich des Ortsausganges Hardenburg in Richtung Kaiserslautern von 11:50 Uhr bis 12:50 Uhr ebenfalls die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer gemessen. Hierbei kam es zu keinerlei Beanstandungen.

Am 09.08.2023 wurden ebenfalls Kontrollstellen in der „Eichstraße“ sowie in der Straße „Langer Wingert“ (Ortsteil Seebach) eingerichtet. In dem verkehrsberuhigten Bereich der „Eichstraße“ konnten im Zeitraum von 09:45 Uhr bis 11:20 Uhr fünf Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Der schnellste Verkehrsteilnehmer wurde hier mit einer Geschwindigkeit von 38 km/h gemessen. Im „Langen Wingert“ wurde in der 30er Zone im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 12:45 Uhr nur eine Geschwindigkeitsüberschreitung festgestellt.

Am Vormittag des 10.08.2023 wurde im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr erneut eine Kontrollstelle in der 30er Zone der „Karl-Räder-Allee“ eingerichtet. Dort konnte fünf Verwarnungen festgestellt und geahndet werden. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug hier 47 km/h.

Bockenheim: Trunkenheitsfahrt

Bockenheim an der Weinstraße (ots) – Am heutigen Tag kontrollierte die Polizei in Bockenheim anlassfrei einen Autofahrer. Bei der Kontrolle zeigte der Mann Auffälligkeiten, die auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum schließen lassen. Ein gerichtsverwertbarer Alcotest ergab einen Wert von 0,29 mg/l Atemalkohol, was in etwa 0,58 Promille entspricht. Für diese Ordnungswidrigkeit sieht der Bußgeldkatalog ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro vor. Außerdem folgt ein einmonatiges Fahrverbot und die Eintragung zweier Punkte im Verkehrszentralregister.

Obrigheim: Geschwindigkeitskontrollen

Obrigheim (ots) – Heute, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr, wurde auf der B 271 auf Obrigheimer Gemarkung in Höhe der Einmündung L 516 (nach Asselheim) eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Sieben Fahrzeugfahrer verstießen gegen die angeordnete Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Der Schnellste wurde mit 88 km/h gemessen.

Mertesheim: Gewässerverunreinigung

Mertesheim (ots) – Ein Zeuge meldete gestern (09.08.23) gegen 15:50 Uhr eine Ölverschmutzung des Eisbaches bei Mertesheim. Die Stelle, an der das Öl in das Gewässer eingeleitet wurde, konnte festgestellt werden. Die Ermittlungen nach dem Verursacher, gegen den wegen eines besonders schweren Falls einer Gewässerverunreinigung ermittelt wird, hat die Kriminalinspektion Neustadt/Wstr. übernommen.

Wachenheim: Zeugenaufruf nach Dieseldiebstahl

Wachenheim an der Weinstraße (ots) – Im Zeitraum vom 08.08.2023, 16:00 Uhr bis 09.08.2023, 06:30 Uhr wurde durch unbekannte Täter auf dem Gelände der Kläranlage in Wachenheim/ Wstr. der Tankdeckel eines dortigen Baggers gewaltsam aufgebrochen und ca. 150 – 200 Liter Diesel entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 250 EUR.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):