Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 10.08.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Aufgebrochene Spinde im Schwimmbad

Neustadt/Weinstraße (ots) – Aufgebrochene Spinde im Schwimmbad wurden am 10.08.2023 der hiesigen Dienststelle gemeldet. Die Streife vor Ort konnte ermitteln, dass am heutigen Tag im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr im Stadionbad in der Sauterstraße in 67433 Neustadt/W. in der Damenumkleide insgesamt sechs Spinde durch unbekannte Täter gewaltsam aufgebrochen wurden. Aus den Spinden wurde unter anderem ein Tablet der Marke LG im Wert von 300 Euro entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 400 Euro.

Die Polizei Neustadt/W. bitte Personen, welche sachdienliche Angaben zur Aufklärung der Tat machen können, sich bei dieser unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Neustadt: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am 09.08.2023 gegen 13:45 Uhr in der Schillerstraße wurde ein 18-jähriger Radfahrer verletzt. Eine Autofahrerin, die am rechten Fahrbahnrand geparkt hatte, öffnete die Fahrertür ohne auf den von hinten heranfahrenden Radler zu achten. Der Radfahrer stürzte und zog sich mehrfache Schürfwunden zu. Weder Fahrrad noch Fahrzeug wurden beschädigt.

Neustadt: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Betrunken mit dem Auto unterwegs war am Mittwoch Nachmittag ein 65-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei ein schlangenlinienfahrenden Pkw. Laut Zeugenaussage habe der Mann auf seinem Weg aus dem Neustadter Tal mit seinem roten Pkw mit KL-Kennzeichen mehrfach die Mittellinie überfahren und dabei mehrere unbekannte Fahrzeugführer im Gegenverkehr gefährdet. Zu einem Zusammenstoß kam es jedoch nicht. Eine Streife konnte den Mann schließlich in der Landauer Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Die gefährdeten Fahrzeugführer und weitere Zeugen werden gebeten sich bei Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

