Arbeitsunfall bei der Entladung eines Gütermotorschiffs 76189 Karlsruhe – Rheinhafen

Am Vormittag des 10.08.2023 ereignete sich im Rheinhafen Karlsruhe ein Arbeitsunfall, bei dem sich ein Arbeiter eine schwere Handverletzung zuzog. Ersten Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Karlsruhe zufolge geriet der Arbeiter während dem Entladevorgang von einem 12 Tonnen schweren Stahlcoil mit seiner Hand zwischen das Hebezeug des eingesetzten Schwerlastkrans und die Stahlrolle. Hierbei wurde die Hand stark gequetscht. Durch einen Rettungswagen wurde der Verunfallte in ein Karlsruher Klinikum zur weiteren Behandlung verbracht. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die Wasserschutzpolizei Karlsruhe geführt.

Karlsbad – Festnahme nach Verfolgungsfahrt – Fahrer mit Haftbefehl gesucht

Karlsruhe (ots) – Mit der Festnahme eines 35-jährigen Autofahrers endete am

Mittwochabend eine Verfolgungsfahrt der Polizei.

Der Mann sollte gegen 22:30 Uhr von einer Polizeistreife in

Remchingen-Wilferdingen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Offensichtlich widersetzte er sich den Anhaltezeichen der Polizei und flüchtete

mit seinem Opel in Richtung Karlsbad-Langensteinbach. Auf seiner Flucht überfuhr

er eine Verkehrsinsel und beschädigte seinen Vorderreifen, sodass dieser Luft

verlor. Trotz des platten Reifens setzte der Beschuldigte seine Fahrt zunächst

fort. Kurz vor Langensteinbach hielt er schließlich an und konnte einer

Polizeikontrolle unterzogen werden.

Entsprechende Tests bei der Kontrolle zeigten an, dass der 35-jährige unter dem

Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Außerdem stellte sich heraus,

dass der Fahrer mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Noch in der Nacht wurde der

Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Ettlingen – Roller entwendet und abgebrannt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Ettlingen ein

Roller gestohlen und auf einem nahegelegenen Freizeitplatz offensichtlich in

Brand gesetzt.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge entwendeten einer oder mehrere unbekannte

Täter am heutigen Mittwoch im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 09:00 Uhr einen

schwarzen Roller der Marke „Ningbo Longjia“, der an der Ecke

Lärchenweg/Kiefernweg geparkt war. Eine Zeugin fand den Roller schließlich am

Mittwochmorgen gegen 09:24 Uhr am Zaun des unweit gelegenen Freizeitplatzes am

Fichtenweg. Er brannte dort augenscheinlich ab, weswegen der Verdacht einer

Brandstiftung besteht. Der Sachschaden an Fahrzeug und Zaun wird auf etwa 900

Euro geschätzt.

Die Polizei Ettlingen bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer 07243

3200-0 zu melden.

Bruchsal – 72-jähriger Vermisster aus Bruchsal tot aufgefunden

Karlsruhe (ots) – Der seit dem 19. Juli 2023 vermisste 72-jährige Mann aus

Bruchsal wurde am Dienstagabend tot auf einem unbewohnten Bau-und

Gartengrundstück in Karlsruhe-Hagsfeld aufgefunden. Die bisherigen

kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein

Fremdverschulden.