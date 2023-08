Mannheim: Unbekannter versucht Zigarettenautomat mit Akkuflex aufzubrechen – weitere Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 01 Uhr versuchte

ein bislang unbekannter Täter einen in der Schwetzinger Straße verankerten

Zigarettenautomaten mit einer Akkuflex gewaltsam zu öffnen. Als dieser durch

zwei Zeugen sowie technischen Problemen bei der Tathandlung gestört wurde,

verstaute er das Tatmittel in einer Art Bauchtasche und flüchtete fußläufig über

die Tattersallstraße in Richtung Hauptbahnhof. Hierbei entstand kein

Diebstahlschaden, jedoch wurde der Automat beschädigt. Die Höhe des Sachschadens

ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen und kann derzeit nicht beziffert

werden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 175 cm groß, war vollständig in schwarz gekleidet und trug eine ebenfalls

schwarze Base-Cap.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt bittet weitere Zeugen, welche sachdienliche

Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Mannheim-Rheinau: Unfall zwischen PKW und zwei Straßenbahnen

Mannheim-Rheinau (ots) – Kurz vor 17 Uhr kam es in Mannheim in der Relaisstraße

zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Fahrer und zwei Straßenbahnen. Der

PKW Fahrer war einer der Bahnen vom Karlsplatz kommend gefolgt. Da ihm diese

offenbar nicht schnell genug war, setzte er zu einem Überholvorgang an. Hierbei

unterschätzte er offenbar die Geschwindigkeit einer Straßenbahn die ihm entgegen

kam. Da er mit seinem Wagen in dem Zweispurigen Bereich der Relaisstraße nicht

zur Seite ausweichen konnte, versuchte er noch vor der Straßenbahn wieder

einzuscheren. Beide Führer der Straßenbahnen erkannten die Situation, leiteten

auch Notbremsungen ein, konnten aber einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der

PKW wurde zwischen beiden Straßenbahnen eingeklemmt. Eine der Bahnen sprang

aufgrund des Zusammenstoßes sogar aus den Schienen. Der 66-jährige PKW-Fahrer

konnte unverletzt seinen Wagen, einen Porsche verlassen. Ein Straßenbahnführer

brach sich bei der Kollision ein Handgelenk und musste ärztlich versorgt werden.

Bei dem Unfall ist bei den beiden Straßenbahnen sowie dem Oberleitungssystem ein

Schaden im sechsstelligen Bereich zu erwarten. Am PKW entstand nach ersten

Schätzungen ein Schaden von ca. 20.000 Euro. Erst gegen 21:30 Uhr gelang es die

Straßenbahn wieder ins Gleisbett zu heben und abzuschleppen. Die Aufnahme des

Unfalls wurde vom Verkehrsdienst Mannheim übernommen. Die Ermittlungen hierzu

dauern an.