Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Drogeneinfluss auf der B 39 verunfallt

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen

00.30 Uhr kam der 42-jährige Fahrer eines Audis von der B 39 ab und fuhr die

dortige Straßenböschung hinunter. Der Audi kam in einem angrenzenden Feld zum

Stillstand. Die 39-jährige Beifahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Weiterhin konnte durch Zeugen beobachtet werden, dass es im Anschluss zu einer

körperlichen Auseinandersetzung der beiden Fahrzeuginsassen kam. Beim Eintreffen

der alarmierten Polizei war der Fahrer nicht mehr an der Unfallörtlichkeit zu

sehen. Die Polizeibeamtinnen und -beamten konnten den Mann im näheren Umfeld

laut schreiend und sehr aufgebracht feststellen. Der 42-Jährige verhielt sich

sehr unkooperativ und ließ sich nur schwerlich beruhigen. Beide Fahrzeuginsassen

wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser transportiert. Da sich beim

Fahrer Hinweise auf die Beeinflussung von Betäubungsmitteln ergaben, wurde ihm

zudem eine Blutprobe entnommen.

Der Audi wurde durch die Polizei sichergestellt.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen.

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich nach Unfall – Unfallverursacher flüchtet – Zeugenaufruf!

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch, gegen 16:00

Uhr, und Donnerstag,16:45 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer

bzw. eine unbekannte Autofahrerin einen in der Hirschberger Allee geparkten

Mercedes-Benz und flüchtete von der Unfallstelle. An dem Mercedes-Benz entstand

ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Das Polizeirevier Ladenburg hat nun die

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, welche

das Geschehen beobachten konnten, sich unter der Tel.:06203/9305-0 zu melden.

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall nach Vorfahrtsmissachtung

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochmittag ereignete sich im

Einmündungsbereich zur Benzstraße und Ilvesheimer Straße ein Unfall. Um 11:50

Uhr fuhr eine 58-jährige VW-Fahrerin die Ilvesheimer Straße in Richtung

Ilvesheim entlang. An der Einmündung hielt die 58-Jährige zunächst an dem

Stoppschild. Als diese ihre Weiterfahrt fortsetzen wollte, übersah diese jedoch

die heranfahrende und vorfahrtsberechtigte 32-jährige Benz-Fahrerin und

kollidierte mit dieser. Es entstand ein Gesamtschaden im niedrigen vierstelligen

Bereich. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Schwetzingen/Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Hockenheimer Landstraße (B 291) nach Fahrzeugbrand wieder frei

Schwetzingen/Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach dem Brand eines Motorrads auf

der Hockenheimer Landstraße (B 291) zwischen Schwetzingen und der Abzweigung

Brühl ist die Fahrbahn gereinigt und wieder für den Verkehr freigegeben.

Aufgrund von Straßenschäden stellt die Straßenmeisterei noch entsprechende

Verkehrszeichen mit einem Tempolimit von 50 km/h in dem betreffenden Bereich

auf.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Pfefferspray nach Streit gesprüht – Zeugenaufruf

Ketsch (ots) – Am Mittwochabend, um 21:50 Uhr gerieten in der Fischergasse zwei

junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren in Streit mit einer größeren

Jugendgruppe. Im Verlauf des Streitgespräches trat ein Jugendlicher hervor und

sprühte mit Pfefferspray in Richtung der beiden jungen Männer. Die beiden jungen

Männer erlitten hierdurch leichte Verletzungen im Gesicht. Nachdem zufällig

Sanitäter dazukamen, entfernte sich die Jugendlichen in verschiedene Richtungen.

Die Gruppe soll aus 10 bis 15 Personen bestanden haben, der Tatverdächtige soll

eine Basecap getragen haben.

Die beiden jungen Männer wurden durch die Sanitäter medizinisch versorgt.

Der Polizeiposten Ketsch hat die Ermittlungen aufgenommen und ist nun auf der

Suche nach Zeugen, welche Angaben zu der Tat oder dem Täter machen können.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 06202-64696 zu melden.

Hockenheim/Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Fehlende Fahrerlaubnis hindert 25-Jährigen nicht am Autofahren

Hockenheim/Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Als unbelehrbar erwies sich in

der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein 25-Jähriger, da er zunächst gegen

Mitternacht durch eine Streife des Polizeireviers Hockenheim als Fahrzeugführer

eines Opels kontrolliert wurde und keinen gültigen Führerschein vorweisen

konnte. Er war den Beamten zuvor durch eine sehr zügige Fahrweise auf der L 723

und im Weiteren auf der B 39 in Fahrtrichtung Schwetzingen aufgefallen. Der

25-Jährige wurde aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis belehrt und musste die

Schlüssel seines Fahrzeuges an die Polizei abgeben, da er keinen Berechtigten

für die Weiterfahrt erreichen konnte. Weiterhin wurde er explizit darüber

belehrt, dass ihm das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge im

öffentlichen Straßenverkehr aufgrund der fehlenden Fahrerlaubnis untersagt ist.

Dies hinderte den jungen Mann nicht daran, gegen 03.00 Uhr, nun mit einem Seat

auf der B 291, unterwegs zu sein, zusätzlich einen Unfall zu verursachen und im

Anschluss von der Unfallörtlichkeit zu flüchten. Aus noch ungeklärter Ursache

war er auf seiner Fahrt auf der B 291 in Fahrtrichtung Walldorf mit einer

Verkehrsinsel kollidiert, hatte den stark beschädigten Seat am Straßenrad

abgestellt und sich von der Unfallörtlichkeit entfernt. Die Polizei wurde durch

einen Zeugen verständigt, der das unbeleuchtete Fahrzeug auf Höhe des

Schützenhauses entdeckte. Durch erste Ermittlungen vor Ort konnte in Erfahrung

gebracht werden, dass erneut der 25-jährige Mann Fahrer des verunfallten PKW

war. Er konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden und gab zu, den Unfall

verursacht zu haben.

Gegen den 25-Jährigen wird nun unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und

Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.