Fahrt ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Kokain

Bingen (ots)

Am 09.08.2023 gegen 20:50 Uhr wurde ein 23-jähriger Binger in der Mainzer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer bereits seit 2020 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daneben ergaben sich im Rahmen der Verkehrskontrolle Hinweise auf eine drogenbedingte Beeinflussung des Fahrers, was sich durch einen vor Ort durchgeführten Drogenschnelltest bestätigte. Der Test reagierte positiv auf die Stoffgruppe Kokain. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Die Halterin, die trotz vorhandenen Führerscheins während der Fahrt des Beschuldigten auf dem Beifahrersitz saß, wird sich strafrechtlich wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Verkehrsunfallflucht

Gensingen, Alzeyer Straße (ots)

Am 09.08.2023 kam es in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr auf dem Parkplatz des Gesundheitsforums in Gensingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß hier – vermutlich beim Ein- oder Ausparken – mit der linken Fahrzeugfront des geschädigten Fahrzeugs Honda Civic Tourer mit Kennzeichen aus dem Landkreis „Norden“ zusammen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Bingen unter 06721/9050 entgegen.

Trickdiebstahl „Wasserglas“

Selzen (ots)

Am Freitag, 04.08.23, wird um die Mittagszeit eine ältere Dame von einer ihr unbekannten Frau auf der Straße vor ihrem Haus angesprochen und um ein Glas Wasser gebeten. Die Frau gibt an, dass es ihr nicht gut geht. Sie zittert und meint, dass sie krank sei. Die ältere Dame holt ihr ein Glas Wasser und unterhält sich mit ihr auf der Straße. Den Hauseingang hat sie nicht im Blick. Als die Dame ins Haus geht, sieht sie noch, dass die Frau in ein etwas abseits abgestelltes Auto mit auswärtigem Kennzeichen steigt. Später stellt sie fest, dass ihre Geldbörse mit EC-Karte und ein Hausschlüssel entwendet wurden.

Wer kann Hinweise zu der Frau oder dem Pkw mit auswärtigem Kennzeichen geben. Hinweise nimmt die Polizei in Oppenheim, Tel-Nr.: 06133-9330 entgegen.

Mainz – Gonsenheim; Vorfahrtsunfall zwischen Fahrrad und PKW

Mainz – Gonsenheim (ots) – Am Donnerstagmorgen gegen 11:30 Uhr kam es in

Mainz-Gonsenheim im Zwanzig-Morgen-Weg zu einer Kollision zwischen einem

Fahrradfahrer und einem Auto. Laut Zeugen soll der Fahrradfahrer, ein

32-jähriger Mainzer, über die rot zeigende Ampel an der Kreuzung zur Straße „An

der Oberbrücke“ gefahren sein.

Der vorfahrtsberechtigte Autofahrer auf dem Zwanzig-Morgen-Weg, konnte den

Zusammenstoß nicht mehr verhindern und es kam zur Kollision mit dem Radfahrer.

Laut den Zeugen soll der Fahrradfahrer schon während der Fahrt Bier getrunken

haben, was auch den durch die Einsatzkräfte festgestellten Alkoholgeruch

erklärte.

Der Fahrradfahrer erlitt durch die Kollision leichte oberflächliche

Verletzungen. Er hat nun mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung

zu rechnen. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen, um den exakten

Alkoholgehalt im Blut feststellen zu können.

Bei entsprechenden Ausfallerscheinungen kann beim Fahrradfahren schon ein

Blutalkoholwert von 0,3 Promille strafbar sein. Ohne Ausfallerscheinungen ist

eine Blutalkoholkonzentration ab 1,6 Promille strafbar.

Mombach; Sprayer auf frischer Tat festgestellt

Mainz – Mombach (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen gegen 00:30 Uhr konnte durch

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 2 in der Kreuzstraße ein Sprayer

festgestellt werden.

Der 18-jährige Mainzer war gerade dabei eine Betonwand zu besprühen, als er von

der Streifenwagenbesatzung überrascht wurde. Daraufhin flüchtete der Mainzer auf

ein Firmengelände und versteckte sich dort. Mit weiteren Unterstützungskräften

konnte der Täter jedoch aufgefunden und festgehalten werden.

Neben den Spraydosen konnte auch eine Videokamera sichergestellt werden, mit

welcher er seine Taten filmte.

Der Heranwachsende hat nun mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung durch

Graffiti zu rechnen. Außerdem sind bei solchen Straftaten grundsätzlich

zivilrechtliche Schadensersatzansprüche möglich.