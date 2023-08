Fahrt unter Drogeneinfluss

Am 09.08.2023, gegen 02.30 Uhr, wurde ein 33-jähriger Mann aus Ludwigshafen mit seinem Pkw in der Wormser Straße durch eine Streife hiesiger Dienststelle einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei diesem drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC und Kokain. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Frankenthal: Tag der offenen Tür der Feuerwehr Frankenthal, sowie Tag des Bevölkerungsschutzes der Stadt Frankenthal am 10. September 2023

Nach der pandemiebedingten Zwangspause lädt die Feuerwehr Frankenthal in diesem Jahr wieder zu ihrem Tag der offenen Tür am Sonntag, 10. September 2023, von 10 bis 18 Uhr in den Nordring 3 in Frankenthal (Hauptfeuerwache) ein.

In diesem Jahr wird der Tag der offenen Tür der Feuerwehr mit dem Tag des Bevölkerungsschutzes der Stadt Frankenthal vereint.

Die Feuerwehr präsentiert auf dem Gelände der Hauptfeuerwache ihr komplettes Aufgabenspektrum, inklusive der vorhandenen Facheinheiten und ihre Fahrzeuge. Was passiert bei einem Unfall auf dem Rhein? Was bei einem Verkehrsunfall? Wo helfen die Rettungskräfte bei einem Gefahrstoffunglück und wie läuft die Kommunikation mit den Medien ab? Alle diese Fragen versucht die Feuerwehr an diesem Tag zu beantworten und der Bevölkerung näher zu bringen. Bei vielen Einsätzen ist jedoch die Feuerwehr auch auf die Unterstützung des Frankenthaler Katastrophenschutzes, des Technischen Hilfswerks und der Polizei angewiesen. Die Frankenthaler Blaulichtfamilie ist gerade in den letzten Jahren eng zusammengerückt und arbeitet vertrauensvoll zusammen. Deswegen werden auch diese Organisationen mit Informationsständen vertreten sein. So kann bspw. bei der Polizei das Geschehen bei einem Überschlag mit einem PKW nachempfunden werden, in dem man sich aus einem auf dem Dach liegenden PKW selbst befreien muss. Bei der DLRG kann man deren Taucher und verschiedene Einsatzmittel in einem großen Tauchcontainer live beobachten. Auch die Schnelleinsatzgruppen Sanität, Betreuung und Verpflegung, welche von den Maltesern, der Johanniter Unfallhilfe (JUH) und dem Deutsches Rotes Kreuz (DRK) gestellt werden, präsentieren ihr Aufgabenspektrum. Unsere Jugendfeuerwehr und die Bambinifeuerwehr sind der wesentliche Baustein der Nachwuchswerbung. Auch sie stellen sich am Tag der offenen Tür vor – ebenso das Team der Brandschutzerziehung, welche in Kindergärten und Schulen den Kindern frühzeitig u.a. das Thema Feuer und Verhalten im Brandfall nahebringen. Tolle Mitmachaktionen für die Kids sorgen hoffentlich für einen langen, aber kurzweiligen Besuch der ganzen Familie. Für das leibliche Wohl von herzhaft bis süß ist ebenfalls bestens gesorgt. Weiterhin wird es Informationen und Tipps für die Bevölkerung zum Verhalten, zur Vorbereitung auf und zur Selbsthilfe in Notfallsituationen (bspw. Stromausfall, Ressourcenmangellage, Unwetter, Hochwasser) geben.